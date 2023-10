veja 10 séries para turbinar a sua preparação

Falta menos de 1 mês para o primeiro dia de aplicação do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Assim, estudantes de todo o Brasil querem encontrar maneiras de se preparar da melhor forma possível para o exame ao longo do tempo restante.

Embora desconhecida por muitos estudantes, uma das formas eficientes de estudar para o ENEM é por meio de séries. Mesmo sendo consideradas de entretenimento, as séries podem ser ferramentas muito úteis para a prova do ENEM 2023.

Além disso, elas também podem ser aliadas dos estudantes que querem tirar uma boa nota na redação do ENEM, já que podem ser incluídas como repertórios no texto.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou uma lista com 10 séries que poderão te ajudar a turbinar a sua preparação para o ENEM 2023. Vamos conferir!

Marco Polo

Os episódios de Marco Polo abordam a história de Marco Polo, navegador italiano que esteve presente na corte de Kublai Khan, governante do Império Mongol.

Marco Polo aborda importantes aspectos da história medieval, como o comércio de especiarias, a expansão da navegação e a denominada Rota da Seda.

Templários

Templários é um seriado que aborda a história dos cavaleiros templários ao longo da idade média desde a sua criação, em 1128.



Você também pode gostar:

Além disso, os episódios também retratam as perseguições sofridas pelos Templários, uma vez que o grupo foi perseguido e atacado por reis e também por alguns setores da Igreja medieval.

Vikings

Vikings é um ótimo seriado para os estudantes que querem entender mais sobre a idade média. Os episódios retratam a história do herói viking Ragnar Lothbrok e seus filhos, que vivenciam uma série de conflitos.

Esse seriado oferece para os seus espectadores uma visão interessante sobre a sociedade viking, seus costumes, crenças e relações com outras culturas. Tenha em mente que os vikings foram muito importantes para a idade média como um todo.

A Catedral do Mar

Os episódios de A Catedral do Mar oferecem aos estudantes um panorama da hierarquia da Idade Média, das relações entre camponeses e nobres, do funcionamento do sistema feudal, do poder da Igreja e da descentralização do poder monárquico no período.

The Good Place

The Good Place é uma série que pode ser utilizada em argumentos dos mais variados temas de redação e que provoca reflexões sobre diversos temas da filosofia, como a ética, a discussão sobre a existência da vida após a morte, a busca pelo conhecimento e a diversidade.

Black Mirror

Black Mirror retrata, ao longo dos seus diversos episódios, mundos distópicos. Todos os episódios da série trazem reflexões sobre os mais variados temas da filosofia. Mas, os mais evidentes são a indústria cultural e a cultura de massa, conceitos elaborados pelos pensadores da Escola de Frankfurt.

O episódio White Christmas, por exemplo, traz reflexões sobre a atual “cultura cancelamento” e os limites da ética humana, discutidos por Aristóteles e Maquiavel. Você também pode usar esse episódio como repertório para a sua redação.

Merlí

Além de explicar o pensamento de filósofos importantes de forma simplificada e divertida, o seriado Merlí aborda diversos temas de atualidades, propondo reflexões sobre a sociedade atual.

Reign

A série Reign retrata a história de Mary Stuart, rainha da Escócia no século XVI.

Os episódios mostram os crimes cometidos por membros da corte para a manutenção do poder real. Além da dinastia Stuart, a a dinastia Tudor também está presente nasérie.

Guerras do Brasil

Guerras do Brasil é uma ótima série para o estudo da história do Brasil. Os episódios foram gravados em um formato de documentário e contam com o auxílio de especialistas nos conflitos armados que já aconteceram no país.

Você (You)

Ao longo de seus episódios, a série You aborda a obsessão de Joe por Beck. Nos episódios, os estudantes poderão entender o papel das redes sociais, da internet e da tecnologia em relacionamentos abusivos e outros temas muito importantes que podem ser cobrados pelo ENEM.