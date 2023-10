veja 3 coisas que você deve fazer

Faltam exatamente 7 dias para o primeiro dia de uma das provas mais aguardadas pelos estudantes brasileiros, o ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio).

Muitos candidatos inscritos no ENEM estão ansiosos e querem saber o que podem fazer ao longo da próxima semana para potencializar a própria preparação para a prova.

Dessa forma, para te ajudar, separamos um resumo com 3 coisas que você deve fazer ao longo dos próximos 7 dias antes do ENEM 2023. Vamos conferir!

Revise os conteúdos mais cobrados pela prova

Por fim, é importante que você use a próxima semana para revisar os conteúdos mais cobrados pela prova do ENEM. Porém, como o tempo disponível é limitado, é importante que você foque os seus estudos nos temas mais cobrados pelas últimas edições do exame.

Tenha em mente que você pode não se lembrar de assuntos que estudou há muito tempo. Assim, é importante que você inclua revisões no seu plano de estudos para os próximos 7 dias.

Existem diversas técnicas diferentes que podem ser usadas para revisar os temas mais importantes para o ENEM 2023. Dentre as principais e mais usadas pelos estudos, podemos citar:

Todas as técnicas podem ser eficientes para revisar os conteúdos mais cobrados pelo ENEM. Dessa forma, você deve escolher uma delas e começar a fazer revisões para o ENEM 2023.



Prepare o material necessário para a prova

Os candidatos que irão participar da próxima edição da prova do ENEM devem ter em mente que alguns materiais serão necessários no dia do exame. Porém, para evitar qualquer tipo de problema ou imprevisto, é muito importante que você separe todos os materiais necessários com antecedência.

A primeira coisa que você deverá separar para a prova do ENEM é um documento de identidade original com foto. Para evitar imprevistos ou atrasos no dia da prova, confira desde já se possui um documento em bom estado e dentro do prazo de validade.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os responsáveis pela aplicação das provas do ENEM aceitam outros documentos de identidade além do RG. Confira a lista de todos os documentos aceitos:

RG;

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Certificado de Reservista ou de Dispensa;

Carteira de Habilitação (CNH);

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade.

Caso o seu documento tenha sido roubado ou extraviado, você poderá levar o Boletim de Ocorrência desde que esse tenha sido emitido há, no máximo, 90 dias antes da prova.

O segundo material importante para a prova do ENEM 2023 é a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. É importante que você leve mais de uma caneta por segurança.

Tenha em mente que você não poderá usar canetas de quaisquer outras cores na prova do ENEM.

Por fim, não se esqueça de que a prova do ENEM é longa e cansativa. Assim, você pode levar uma garrafa de água e um lanche leve para se alimentar durante a realização do exame.

Mantenha a calma usando técnicas de relaxamento

Para amenizar qualquer sintoma de ansiedade que pode afetar o seu desempenho durante a aplicação da prova do ENEM 2023, como respiração rápida ou batimentos acelerados, é importate que você saiba como manter a calma durante o exame com técnicas de relaxamento.

Uma das técnicas mais eficazes é a respiração profunda. Dessa maneira, se você se sentir ansioso durante a prova, tente fechar os olhos e respirar profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Repita esse processo algumas vezes, focando na sua própria respiração.

Tenha em mente que essa é somente uma das técnicas de relaxamento que podem te ajudar a manter a calma durante a prova. O importante é saber lidar com a ansiedade para que ela não afete o seu desempenho nesta prova tão importante.