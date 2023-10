Veja 3 ótimos Concursos Públicos que você NÃO pode perder em Novembro

O mês de novembro está chegando e, com ele, excelentes oportunidades para quem está em busca de uma carreira no serviço público. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos apresentar três grandes concursos com inscrições abertas, salários atrativos e benefícios competitivos. Não perca tempo e aproveite essas oportunidades!

Concurso MMA 2023 – Analista Ambiental

Se você é da área ambiental, o concurso do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) é imperdível. As inscrições estarão abertas a partir do dia 3 de novembro e oferecem 98 vagas para a carreira de Analista Ambiental do ICMBIO. O salário inicial é de R$ 9.475,72, mas pode chegar a mais de R$ 12 mil com os benefícios.

Requisitos e Benefícios

Para concorrer a essa oportunidade, é necessário possuir formação superior na área ambiental. Além do salário atrativo, os aprovados terão direito a benefícios como:

Gratificação de desempenho (GDAEM).

Auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00.

Gratificação de qualificação de Especialização, Mestrado ou Doutorado.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com a possibilidade de adesão ao programa de gestão e desempenho, de acordo com as normas internas.

Inscrições e Provas

As inscrições podem ser realizadas online através do site do Cebraspe de 03 a 22 de novembro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 110,00, e as provas estão agendadas para o dia 21 de janeiro de 2024.



Clique aqui e confira o edital na íntegra.

Concurso TRT-RN – Analista e Técnico

Outra excelente oportunidade é o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), que visa formar um cadastro de reserva em cargos de nível superior nas funções de Analista e Técnico Judiciário. As nomeações acontecerão nos próximos 4 anos, de acordo com as necessidades do Tribunal. Os salários iniciais variam entre R$ 8.046,85 e R$ 9.220,35, incluindo a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).

Requisitos e Inscrições

Para participar desse concurso, é necessário possuir formação de nível superior na área desejada. As inscrições serão exclusivamente pela internet, através do site da FCC, no período de 16 de outubro até 08 de novembro de 2023. A taxa de inscrição varia entre R$ 90,00 para Técnicos e R$ 110,00 para Analistas.

Provas e Local

As provas estão programadas para o dia 17 de dezembro, na cidade de Natal. Confira os cargos disponíveis no edital para escolher a melhor opção para você.

Clique aqui e confira o edital na íntegra.

Concurso Câmara de São Paulo-SP

A Câmara Municipal de São Paulo está com um concurso público aberto para preenchimento de 38 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. São oportunidades nas funções de Técnico Legislativo e Consultor Técnico Legislativo. Os salários variam entre R$ 6.584,03 e R$ 14.113,59, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições e Provas

As inscrições podem ser feitas através do site da FGV até o dia 23 de novembro. As provas estão previstas para o dia 14 de janeiro e serão realizadas na cidade de São Paulo.

Clique aqui e confira o edital retificado.

Inscrições abertas

Esses são três grandes concursos com inscrições abertas em novembro. Se você está em busca de uma carreira no serviço público com salários atrativos e benefícios competitivos, não perca essas oportunidades. Acesse os sites oficiais, confira os editais e faça sua inscrição. Prepare-se e boa sorte!