Veja 6 dicas simples para deixar seu celular 10 VEZES MAIS RÁPIDO

Quem nunca teve que enviar uma mensagem urgente e teve problemas com o travamento do celular? Quem nunca tentou abrir um aplicativo importante e viu a tela travar? Casos como estes são comuns e acontece com mais frequência do que se possa imaginar. No impulso, é natural que muitas pessoas levem o aparelho para o conserto.

Em alguns casos, é fato que o problema do travamento só vai poder ser resolvido por um profissional. Mas em tempos de aperto econômico, o ideal mesmo é tentar resolver o problema em casa, sem gastar dinheiro. De acordo com especialistas na área de tecnologia, existem algumas dicas que podem ser seguidas neste sentido.

Abaixo, listamos uma série de dicas que podem ser seguidas pelas pessoas que estão com problema de travamento nos seus celulares. Note que todas estas indicações são gratuitas e podem ser feitas sem sair de casa. Veja se ao menos uma delas pode resolver o seu problema em questão de segundos.

Dicas para deixar celular mais rápido

A primeira dica para deixar o celular mais rápido é mesmo limpar o cache do seu aparelho. Aplicativos frequentemente armazenam dados neste local com o objetivo de acelerar o carregamento. Este procedimento costuma ocupar espaço e deixar o aparelho mais lento. Liberar este espaço pode fazer muita diferença.

Outra dica muito simples é reiniciar o seu celular. Em alguns casos, o aparelho fica ligado por tanto tempo que acaba acumulando processamentos perdidos. Na grande maioria dos modelos, o usuário precisa apenas apertar o botão de liga/desliga e selecionar a opção de reiniciar.



Você costuma usar muitos aplicativos ao mesmo tempo? Uma dica é trocar ao menos uma parte deles pela versão Lite. Trata-se de uma aplicação notadamente mais leve do que a original. Facebook, Instagram e até mesmo o YouTube contam com apps em versão lite.

Limpe o espaço de armazenamento

Outro ponto que pode fazer uma grande diferença no carregamento do seu telefone é a limpeza do armazenamento. Quando ele está cheio, é natural que o sistema operacional precise trabalhar mais para processar mais arquivos, o que pode causar a lentidão. Neste sentido, a dica é limpar estes dados com certa frequência.

Verifique a versão do seu Android

Boa parte dos aparelhos já são configurados para aplicar atualizações automáticas das suas versões, mas isso nem sempre acontece. Neste sentido, é importante verificar qual é a atual versão do seu aparelho, e atualizar se for necessário. Vale lembrar que versões mais antigas têm potencial de travar o seu smartphone.

Ligue o wifi automaticamente

Especialistas dizem ainda que o ato de deixar que o Android se conecte automaticamente com redes Wi-fi também pode ser positivo. Neste caso, o tempo para se conectar a uma rede será reduzido. Quando a função não é automática, isso pode causar lentidão.

Os aparelhos mais procurados

Nesta semana, a rede Buscapé divulgou quais foram os celulares mais buscados pelos brasileiros no último mês de setembro. Travando ou não, o fato é que a lista é esta:

Celulares Preço mínimo Preço máximo Economia máxima Xiaomi Redmi Note 12S 256 GB R$ 1.233 R$ 1.422 13% Apple iPhone 13 128 GB R$ 3.999 R$ 4.394 9% Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB R$ 3.759 R$ 4.358 14% Samsung Galaxy A54 128 GB R$ 1.123 R$ 1.917 41% Xiaomi Pocophone Poco X5 5G 256 GB R$ 1.436 R$ 1.579 9% Samsung Galaxy S22 128 GB R$ 2.231 R$ 2.865 22% Apple iPhone 14 128 GB R$ 4.598 R$ 5.136 10% Xiaomi Redmi 12C 128 GB R$ 679 R$ 746 9% Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256 GB R$ 1.719 R$ 1.983 13% Samsung Galaxy A34 5G 128 GB R$ 1.399 R$ 1.608 13% Xiaomi Pocophone Poco F5 256 GB R$ 2.240 R$ 2.602 14% Xiaomi Redmi Note 12 128 GB R$ 974 R$ 1.126 15% Samsung Galaxy M54 5G 128 GB R$ 1.439 R$ 1.755 18% Apple iPhone 11 64 GB R$ 2.272 R$ 3.021 25% Xiaomi Pocophone Poco X5 Pro 5G 256 GB R$ 1.828 R$ 1.988 8% Samsung Galaxy M14 5G 128 GB R$ 879 R$ 1.098 20% Samsung Galaxy S21 FE 128 GB R$ 1.935 R$ 2.267 15% Samsung Galaxy M54 5G 256 GB R$ 1.047 R$ 1.999 48% Xiaomi Redmi 12 128 GB R$ 900 R$ 1.043 14% Xiaomi Pocophone Poco F5 256 GB R$ 2.339 R$ 2.726 14%