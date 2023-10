Veja a moeda antiga que pode gerar um ganho extra na sua renda

Imagine que você está fazendo uma faxina na sua casa e encontra uma moeda de 1 cruzado. Obviamente a sua primeira reação pode ser jogar a moeda fora, afinal de contas, nós estamos falando de um item que não tem mais validade monetária no Brasil. Mas o fato é que é possível que aquele item custe um valor maior em reais.

Especialistas em vendas de moedas afirmam que itens antigos podem ser valiosos. Isso quer dizer que é possível que existam algumas moedas valiosas escondidas pela sua casa. Também é possível que o cidadão encontre estas peças ao receber o troco por alguma compra, por exemplo. Assim, a dica é prestar atenção naquilo que você recebe.

A moeda de 1 cruzado

O plano cruzado foi lançado no ano de 1986 pelo então presidente José Sarney, pouco tempo depois do fim da ditadura militar no Brasil. A autoria do plano é do então ministro da fazenda, Dilson Funaro. O contexto histórico era conturbado. Apenas um ano antes, o presidente eleito Tancredo Neves, havia morrido. “Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços”, disse Sarney naquela época.

Para tentar resolver os problemas econômicos da época, a moeda corrente brasileira, que era o Cruzeiro, foi transformada em Cruzado. Mas a aventura econômica não durou muito. Pouco menos de um ano depois, já em 1987, o plano cruzado foi deixado de lado e se tornou um dos maiores fracassos da história da economia do Brasil.

Mas a moedinha de 1 cruzado segue circulando pelo país. E o fato é que ela pode valer algum valor importante para quem a encontrar.

Qual é o valor?

De acordo com especialistas, a moeda de 1 cruzado de 1987 tem tiragem de 100 milhões de peças, ou seja, estamos falando de uma moeda extremamente rara. Abaixo, você pode conferir o detalhamento dos valores que são cobrados.



MDC – 50 centavos;

Soberba – R$ 1,50;

Flor de Cunho – R$ 4.

Estas classificações levam em consideração o estado de conservação da moeda. Na prática, quanto mais conservada a peça estiver, maior será o valor da mesma. A Flor de cunho, por exemplo, é o estado mais perfeito, quando se reconhece que a peça não foi movimentada e ainda está em perfeito estado.

Encontrar moedas Flor de Cunho não é uma tarefa fácil, sobretudo quando estamos falando de uma peça mais antiga, como é o caso do cruzado. Caso você consiga encontra a moeda 1 cruzado de 1987 em perfeito estado, é possível que você consiga vender o produto por um preço muito maior do que o apresentado.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

Valor

O preço de uma moeda rara varia não apenas de acordo com a idade da peça, mas com uma série de outras variáveis. Em regra geral, quando menos moedas daquele determinado tipo está em circulação, mais valiosa ela é.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, explicou Bruno Pellizzari, que é vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira, em entrevista à CNN Brasil.