Veja a MOEDA de 1 REAL com valor atualizado 2024 em R$ 400

Muitas pessoas transformaram a venda de moedas raras em uma verdadeira renda extra no mês. A busca por itens pouco comuns cresce no país, e os brasileiros que possuem estes itens aproveitam para ganhar centenas e até mesmo milhares de reais com uma única moeda.

Um destes casos é uma moeda de 1 real que teve o seu valor atualizado para R$ 400 em 2024. Isso quer dizer que as pessoas que possuírem esse exemplar poderá vendê-lo por centenas de reais, algo que é até difícil de acreditar, mas que vem acontecendo com bastante frequência nos últimos tempos.

Em resumo, o negócio se tornou muito lucrativo para as pessoas, que veem nestes itens incomuns uma chance de aumentar seu dinheiro. Aliás, o assunto atrai muita gente porque se trata de uma via de mão dupla.

De um lado, existem pessoas interessadas em adquirir os itens, aumentando seu acervo de exemplares raros, e do outro lado há pessoas que possuem os exemplares, mas não se importam em tê-los em sua posse, acreditando que vendê-los seja um negócio mais lucrativo.

Veja o que aumenta o valor de uma moeda

Muitas moedas fazem sucesso entre os colecionadores e passam a ter valores muito altos. Isso acontece devido a características únicas destes modelos, encontradas em poucos exemplares. A propósito, as principais características que valorizam um item são:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Em resumo, essas são as principais características que tornam uma moeda ou uma cédula mais valiosas. Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, estes fatores chamam a atenção e os fazem pagar caro para terem os itens.



Veja a moeda de 1 real que vale R$ 400

Nem todos devem saber, mas é a Casa da Moeda que fabrica o dinheiro no Brasil, conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, estes modelos costumam valer bastante devido à sua quantidade restrita.

Contudo, existem outras características que fazem uma moeda valer mais do que elas representam. No caso da moeda de 1 real, não há nada de especial nela. Na verdade, ela é considerada uma peça comum, mas, ao mesmo tempo, é rara devido à sua baixa tiragem.

Trata-se do exemplar fabricado em 1999, que teve 3 milhões e 840 mil unidades produzidas. Essa tiragem é considerara muito baixa para o valor de face, já que o BC costuma pedir dezenas de milhões de unidades.

Além disso, este modelo de 1998 teve o núcleo produzido em CuproNíquel, material que a Casa da Moeda não utiliza mais para produzir os itens no país. Tudo isso ajuda a elevar o valor da moeda, que ganhou uma valorização de impressionantes 400% nos últimos 24 anos, desde a sua fabricação.

Estado de conservação influencia valor dos itens

As moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em síntese, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

De acordo com o catálogo de 2024 de “Moedas com Erros de Fabricação”, o valor da moeda de 1 real para o próximo ano chegará a:

Flor de Cunho: R$ 400,00;

R$ 400,00; Soberba: R$ 220,00;

R$ 220,00; MBC: R$ 25,00.

Como vender estes itens raros?

Muitas pessoas têm moedas raras, mas não sabem como vendê-las. Essa questão é simples, mas é preciso alertar todos os que estão dispostos a venderem seus modelos. Isso porque os colecionadores buscam moedas com determinadas características.

Confira abaixo o que aumenta o valor da moeda:

Não possuir arranhão;

Ter a imagem limpa e sem manchas;

Possuir todos os traços e marcas de fabricação.

As pessoas que tiverem exemplares nestas condições deverão ter mais facilidade para venderem seus itens, pois estes são os mais procurados pelos colecionadores, além de conseguirem vendê-lo por preços mais altos.

Em síntese, os especialistas afirmam que o melhor é manter a moeda conservada em algum saquinho ou papel filme para que ela mantenha as suas formas originais. Isso pode ser feito com outros modelos, que podem se valorizar com o passar do tempo.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados. Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance para ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.