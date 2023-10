Veja agora como receber DE GRAÇA

No Brasil, ainda existem muitas regiões onde o sinal de TV é analógico. No entanto, para mais de 800 mil lares que procuram atualizar sua transmissão, os kits de antena parabólica digital são a solução. O governo oferece a troca para a antena parabólica digital gratuitamente em mais de 1.800 cidades do país. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar como solicitar e obter o kit de antena digital, os benefícios da transição para o sinal digital, e como isso está relacionado à introdução do 5G no Brasil.

Como funciona a antena parabólica digital

A antena parabólica digital é uma versão atualizada da antena parabólica tradicional. Ela é menor e feita de chapa, o que a torna mais eficiente na recepção do sinal digital de TV. Além disso, é necessário substituir também o receptor, o aparelho instalado ao lado da TV, por um modelo mais recente, capaz de receber o sinal digital. Essa troca proporciona uma melhoria significativa na qualidade de som e imagem.

Benefícios da transição para o sinal digital

A transição para o sinal digital traz diversos benefícios para os espectadores. Com a antena parabólica digital, é possível desfrutar de uma melhor qualidade de som e imagem, livre de interferências como chuviscos, chiados e travamentos. Além disso, a antena digital oferece acesso a uma maior variedade de canais, incluindo os canais abertos de TV por satélite, que são transmitidos gratuitamente. Estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas com essa transição.

O Programa de Distribuição de Kits do Governo

O governo brasileiro está oferecendo a troca gratuita da antena parabólica tradicional pela digital por meio do Programa de Distribuição de Kits. Para solicitar o benefício e receber a antena parabólica digital de graça, é necessário estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir uma antena parabólica convencional em funcionamento.

Como solicitar o kit de antena digital

Para solicitar o kit de antena digital, o primeiro passo é acessar o site do Siga Antenado. Em seguida, clique no botão “Programa de Distribuição de Kits” e siga as instruções para fazer a solicitação. Vale ressaltar que o benefício está disponível apenas para famílias registradas no CadÚnico e que possuam uma antena parabólica tradicional em funcionamento.



Lista de cidades com acesso ao benefício

Atualmente, 1.812 cidades brasileiras têm acesso ao serviço de agendamento e instalação da antena parabólica digital gratuita. Entre os estados com mais municípios contemplados estão São Paulo, com 163 municípios, Santa Catarina, com 36 municípios, e Paraná, com 33 municípios.

Aqui está a lista completa de municípios com acesso ao benefício: link para a lista de cidades

Como agendar a instalação da antena digital

Após fazer a solicitação do kit de antena digital, é necessário agendar a instalação. Para isso, a família deve entrar em contato pelo telefone 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado.com.br. Durante o agendamento, serão solicitados dados pessoais, como CPF e NIS, além de informações sobre a antena parabólica convencional.

Transição para o sinal digital

A transição para o sinal digital é uma realidade em várias regiões do Brasil, e a troca gratuita da antena parabólica tradicional pela digital facilita o acesso a uma melhor qualidade de som e imagem. O Programa de Distribuição de Kits do Governo permite que famílias de baixa renda tenham acesso a essa tecnologia, garantindo que não haja interferência nos canais abertos de TV por satélite com a chegada do 5G. Se você se enquadra nos requisitos para obter o kit de antena digital, não deixe de fazer sua solicitação e aproveitar todos os benefícios que essa transição pode oferecer.