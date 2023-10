veja agora se você tem direito e confira as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma excelente notícia para os segurados da autarquia. A partir do próximo ano, haverá a liberação de um valor extra nas contas dos beneficiários.

Essa medida visa auxiliar milhares de pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, seja para pagar contas, quitar empréstimos consignados ou limpar o nome.

Como funcionará o pagamento extra do INSS?

Conforme divulgado pelo governo, o valor do salário mínimo é reajustado anualmente com base na inflação. No entanto, a partir de agora, um novo índice será utilizado para esse cálculo, o que resultará em um valor extra para os aposentados e demais segurados do INSS.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma Medida Provisória (MP) que prevê a valorização do salário mínimo, o que deixou muitos aposentados e pensionistas confusos sobre como essa medida poderia beneficiá-los.

Os novos valores e projeções indicam um aumento de 10,68% no salário mínimo, o que resultará em um acréscimo de R$141 na conta dos segurados do INSS. Além disso, o empréstimo consignado também receberá um aumento na margem, possibilitando aos aposentados solicitarem de R$49,35 a mais para empréstimos.

Quem terá direito ao valor extra?

A medida de liberação do valor extra beneficia especialmente os aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo. Esses segurados poderão contar com recursos adicionais para solicitar empréstimos consignados a partir do próximo ano.

Além disso, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que também recebem o salário mínimo terão acesso a essa nova margem para empréstimos, variando entre R$1.800 e R$2.000.



Impacto na organização financeira

Essa iniciativa do INSS traz excelentes oportunidades para os segurados organizarem suas finanças. Com o valor extra, será possível deixar dinheiro guardado, limpar o nome, pagar empréstimos com parcelas atrasadas e muito mais.

A liberação desse recurso é especialmente útil para aqueles que estavam enfrentando dificuldades financeiras devido a empréstimos consignados ou restrições no nome. Agora, com essa injeção de dinheiro extra, será possível reorganizar a vida financeira e planejar o futuro de forma mais tranquila.

Calendário de liberação do valor extra

De acordo com informações apuradas, o INSS ainda não divulgou oficialmente as datas exatas de liberação do valor extra. No entanto, espera-se que essas informações sejam disponibilizadas em breve.

É importante que os segurados fiquem atentos aos canais oficiais de comunicação do INSS, como o site institucional e os canais de atendimento, para se informarem sobre as datas de liberação e demais detalhes sobre o valor extra.

Como se preparar para receber o valor extra

Enquanto aguardam a divulgação oficial do calendário de liberação do valor extra, os segurados do INSS podem se preparar para receber esse recurso adicional. Algumas medidas podem ser adotadas para aproveitar ao máximo esse valor e garantir uma melhor organização financeira.

Faça um planejamento financeiro: Analise suas despesas e receitas, identifique quais são as prioridades e estabeleça metas para alcançar uma maior estabilidade financeira. Crie uma reserva de emergência: Utilize parte do valor extra para constituir uma reserva financeira que possa ser utilizada em situações de imprevistos ou emergências. Negocie dívidas: Caso esteja com dívidas em atraso, aproveite o valor extra para negociar e quitar essas pendências, evitando que elas se acumulem e gerem mais juros. Invista em educação financeira: Busque conhecimento sobre finanças pessoais, aprenda a lidar melhor com o dinheiro e a fazer escolhas mais conscientes em relação aos seus gastos.

Ademais, a liberação do valor extra pelo INSS traz uma excelente oportunidade para os segurados organizarem suas finanças e terem um alívio nas despesas. Com esse recurso adicional, será possível pagar dívidas, criar uma reserva financeira e até mesmo investir em projetos pessoais.

É fundamental que os segurados fiquem atentos às informações oficiais divulgadas pelo INSS para saberem as datas de liberação do valor extra e planejarem-se adequadamente. Aproveitar esse recurso de forma consciente e estratégica pode trazer benefícios significativos para a vida financeira dos segurados.