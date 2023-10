veja algumas das opções disponíveis

O Itaú é um dos grandes bancos tradicionais no Brasil, e oferece diversos produtos e serviços aos seus quase 100 milhões de clientes no país. Um dos produtos mais famosos do banco são os cartões de crédito, com a possibilidade de realização de compras parceladas ou à vista, muitas vezes com parcelamento sem juros.

O Itaú oferece diversas opções de cartões de crédito, sendo que os clientes podem escolher qual é o mais vantajoso de acordo com suas necessidades. Sendo assim, os cartões do Itaú oferecem benefícios como isenção de anuidade, milhas para viagens, cartões para supermercados, cartões de compras e eletrônicos, cartões de games e cartões de carro e combustível.

Os cartões de crédito do Itaú contam com vantagens e benefícios únicos, sendo que muitos deles também trazem o sistema de cashback (dinheiro de volta). Esse sistema, para quem não conhece, funciona como uma espécie de desconto, e devolve ao consumidor uma porcentagem do valor total da compra.

O Itaú oferece seus cartões de crédito nas principais bandeiras, sendo elas a Visa, Mastercard e Hipercard. Além disso, não é necessário ser correntista do banco para ter acesso aos cartões. Porém, um relacionamento com a instituição pode ser de grande ajuda no momento da aprovação do pedido do cartão.

Cartões de crédito do Itaú

Confira a seguir alguns dos cartões de crédito oferecidos pelo Itaú, assim como as vantagens que eles oferecem:

Cartão Uniclass Signature: isenção de anuidade e possibilidade de chegar a até R$ 50 mil de limite;

Cartão Vivo Itaú: cartão de crédito Platinum sem anuidade e parcelamento em 18x sem juros nas lojas Vivo;

sem anuidade e parcelamento em 18x sem juros nas lojas Vivo; Samsung Itaú: isenção de anuidade no plano Samsung Itaú; Também oferece descontos e parcelamento em 24x na Samsung;

Cartão Azul Infinite: oferece acompanhante grátis para duas viagens, assim como três bagagens grátis em voos nacionais e internacionais. Além disso, este cartão de crédito oferece até 60 mil pontos bônus com seu uso;

Cartão Personnalité: isenção de anuidade para usuários que gastam pelo menos R$ 10 mil no mês. Os pontos em programas de milha e viagens não expiram;

Cartão Pão de Açúcar Black: cartão de crédito Black , o qual oferece até cinco pontos por dólar gasto. Também oferece 20% de desconto em vinhos, queijos e cervejas especiais;

, o qual oferece até cinco pontos por dólar gasto. Também oferece 20% de desconto em vinhos, queijos e cervejas especiais; Vivo Itaú Cashback: até 10% de cashback na Vivo e parcelamento em 18x sem juros nas lojas Vivo.

Parcelamento sem juros



O parcelamento sem juros no cartão de crédito vem gerando polêmica no Brasil atualmente. Isso porque, em agosto, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, defendeu que o BC tentasse diminuir este tipo de parcelamento, e com isso muita especulação foi gerada sobre um possível fim da modalidade.

Sendo assim, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizou uma pesquisa relativa ao tema, com os dados sendo divulgados nesta segunda-feira (2).

Segundo a pesquisa, 9 em cada 10 empresas varejistas no Brasil adotam o parcelamento sem juros no cartão de crédito para parte de suas vendas. Desta maneira, conclui-se que cerca de 90% dessas empresas dependem desta modalidade de parcelamento para efetivarem suas vendas. No total, os estabelecimentos do comércio varejista atingem um faturamento médio anual em torno de R$ 2,841 trilhões, sendo de grande importância para a economia brasileira.