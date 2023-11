Veja as ações que mais subiram e caíram em outubro

A maioria dos investidores que alocaram seu dinheiro na Bolsa de Valores Brasileira em outubro não conseguiu colher bons frutos. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa, encerrou o mês em queda de 2,94%, refletindo o resultado negativo registrado pela maioria dos papeis listados no indicador.

Em resumo, 63 das 86 ações que compõem a carteira do indicador fecharam o mês no vermelho, ou seja, 73,2% do total. Isso mostra que a maioria dos investidores teve perdas em outubro. Aliás, o resultado foi bem diferente do observado em setembro, quando 66 papeis subiram.

No início deste mês, a expectativa do mercado era que o Ibovespa fechasse outubro em alta, beneficiado pelos balanços das empresas no terceiro trimestre. Contudo, o início da guerra entre Israel e o grupo extremista islâmico Hamas mudou todas as projeções e derrubou o indicador em outubro.

Por outro lado, a redução dos juros no país conseguiu beneficiar algumas empresas, principalmente do setor de turismo. Em suma, a queda dos juros significa melhora do poder de compra do consumidor, que aproveitou para fazer mais viagens neste mês.

Guerra entre Israel e Hamas repercute em outubro

A guerra entre Israel e o Hamas teve início no dia 7 de outubro e já provocou a morte de mais de 10 mil pessoas. Do ponto de vista econômico, os analistas temem que a guerra provoque o aumento no preço do petróleo, principalmente se outros países do Oriente Médio se envolverem nos conflitos, como o Irã.

Isso poderia pressionar a inflação em todo o mundo, fazendo os bancos centrais manterem os juros elevados, ou até mesmo voltarem a aumentá-los. E os investidores não torcem para uma nova elevação dos juros, já que isso provoca o esfriamento econômico, ou seja, reduz a quantidade de dinheiro em circulação nos países.

Caso os conflitos tenham uma escalada ainda maior, há um risco iminente de problemas na cadeia de produção e exportação de petróleo, ainda mais ao considerar que 60% da produção mundial de petróleo se concentra Oriente Médio.

Redução dos juros no Brasil beneficia algumas ações



Embora o cenário internacional tenha derrubado o Ibovespa, o ambiente doméstico segue um pouco mais favorável. Neste mês, a redução dos juros foi o principal fator para a alta de algumas ações, que se beneficiaram com o aumento do poder de compra da população.

Em síntese, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu duas vezes a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, em agosto e setembro. Os cortes de 0,50 ponto percentual em cada mês animou os investidores, ainda mais porque o Copom iniciou uma nova reunião nesta semana para definir os rumos da política monetária no país.

A expectativa é que o comitê reduza novamente em 0,50 ponto percentual a taxa Selic, e isso também deverá acontecer em dezembro, na última reunião do Copom em 2023.

Tudo isso é positivo para a economia brasileira, que sofre com os juros elevados, justamente porque tudo fica mais caro, já que a Selic elevada pressiona os juros de diversos setores, como o bancário e o imobiliário.

Ações que mais subiram em outubro

No mês passado, as ações que vendem commodities e aquelas ligadas ao turismo se beneficiaram, mas por motivos diferentes. Enquanto os papeis relacionados a commodities subiram por causa da guerra no Oriente Médio, as ações de empresas de turismo avançaram devido aos cortes dos juros.

Vale destacar que as commodities são produtos que possuem cotação básica, como alimentos, petróleo e minérios, e que dão origem a outros produtos, os seus derivados.

Confira abaixo o top dez de ganhos em outubro:

Gol PN: 29,35%; JBS ON: 10,97%; Ultrapar ON: 9,07%; CVC Brasil ON: 7,00%; CSN Mineração ON: 6,80%; Telefônica Brasil ON: 4,95%; Santander BR Unit: 4,74%; BRF S/A ON: 4,71%; Vibra ON: 4,60%; Pão de Açúcar CBD ON: 3,43%.

O maior avanço percentual foi registrado pelas ações preferenciais da Gol, principalmente por causa da redução dos juros no Brasil. Ao mesmo tempo, houve aumento do otimismo em relação às viagens de final de ano, com os investidores adquirindo papeis da companhia aérea em outubro, esperando um bom resultado nos próximos meses.

Veja os papéis do Ibovespa que mais caíram

Apesar de apenas 19 ações terem fechado o mês de setembro em queda, o resultado foi suficiente para eliminar boa parte dos ganhos registrados pela maioria dos papeis listados no Ibovespa. Isso aconteceu porque os tombos chegaram a dois dígitos. Confira abaixo os maiores recuos de setembro:

Magazine Luiza ON: -37,26%; Casas Bahia ON: -28,57%; Petz ON: -24,58%; Eztec ON: -23,65%; MRV ON: -22,68%; Braskem PNA: -21,69%; Hapvida ON: -21,49%; Grupo Soma ON: -20,45%; Vamos ON: -19,69%; Hypera ON: -18,44%.

Em outubro, as ações que mais caíram foram as de varejistas, que estão sentindo fortemente o crescimento das empresas de comércio eletrônico, principalmente as chinesas. Além disso, os juros até caíram no Brasil, mas continuam muito elevados no mundo, e isso fez os investidores fugirem desse setor, migrando para empresas que estrearam em 2021 na Bolsa Brasileira.