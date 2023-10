veja as melhores ferramentas mobile de estudos

Durante o tempo de preparação para uma prova, usar apps para estudar para concurso pode facilitar muito e otimizar seu cronograma de conteúdos. Assim, vale a pena conferir quais são as melhores e como elas são funcionais para sua realidade.

Se você precisa de ajuda com a organização de seus conteúdos e rotina de estudos, continue acompanhando este artigo até o final. Afinal, separamos os melhores aplicativos e ferramentas mobile disponíveis para tornar sua preparação ainda mais simples.

Descubra 10 apps para estudar para concurso

Então, se você está procurando uma forma mais simples de conseguir estudar para suas provas, os aplicativos podem ajudar bastante. Assim, eles são mais otimizados que os métodos tradicionais, como as apostilas.

Porém, o mercado está repleto de opções, e nem todas elas são tão produtivas para sua rotina de preparação. Por isso, separamos as melhores ferramentas para te ajudar a tirar as dúvidas, encontrar materiais e até mesmo testar seu nível de conhecimento atual.

1.Passei Direto

Um dos aplicativos mais populares para estudar para concurso, ENEM ou vestibulares é o Passei Direto. Assim, ele conta com diversas funções importantes para conseguir ajudar a estudar para seus editais, inclusive com arquivos e textos para usar na preparação.

Além disso, ele conta com questões de simulado com as resoluções, em um banco de dados muito completo. Ainda, você pode usar de forma gratuita ou fazendo uma assinatura premium para ter acesso a todos os conteúdos de forma completa.

Disponível para: Android e iOS.



2.Simulados App

Um dos apps para estudar para concurso que são focados nos editais de instituições é o Simulados App. Assim, de forma gratuita, ele oferece questões de provas anteriores para você testar seus conhecimentos de forma simples.

Ainda, ele conta com a organização de conteúdos de acordo com cada disciplina, inclusive com questões específicas, como informática e idiomas. Portanto, apesar de ser simples, ele apresenta excelentes conteúdos para testar seu nível de aprendizado para os candidatos.

Disponível para: Android.

3.Estratégia Concursos – apps para estudar para concurso

O Estratégia Concursos também é um aplicativo focado em estudos para concursos, com direcionamento de conteúdo em editais populares. Assim, ele apresenta um banco de questões bem completo e dinâmico para os candidatos.

Ainda, ele oferece resolução de questões de forma escrita ou em vídeo, para utilizar diferentes tipos de didáticas. Por isso, você consegue selecionar conteúdos diferentes para estudar, de acordo com as disciplinas que preferir e estiverem em seu cronograma.

Disponível para: Android e iOS.

4.Tá na Mão – apps para estudar para concurso

Outro aplicativo gratuito, o Tá Na Mão não é tão popular, mas apresenta uma excelente ferramenta de estudos para os concurseiros. Afinal, ele contém um banco de dados interessante e bem direcionado, com divisão por matérias.

Assim, ele oferece diferentes tipos de conteúdos, com simulados e questões resolvidas para verificar seu nível de aprendizado. Por isso, apresenta uma excelente alternativa de ferramenta dinâmica e de baixo custo para quem quer estudar.

Disponível para: Android.

5.PCI Concursos

Entre os apps para estudar para concurso, o PCI Concursos é focado tanto na preparação quanto nas atualizações dos candidatos. Afinal, conta com notícias em primeira mão sobre os principais editais que estão abertos (e os que ainda estão para sair).

Assim, ele apresenta uma divisão de conteúdos principais, com as matérias básicas, como português e matemática. Além disso, existem outros conteúdos específicos, também focando em editais de diferentes instituições.

Disponível para: Android.

6.Aprovado – apps para estudar para concurso

Outro entre os apps para estudar para concursos mais populares é o Aprovado, que conta com uma quantidade incrível de funções. Além de ajudar a estudar, ele também conta com ferramentas para organizar sua rotina de estudos e cronograma.

Assim, você consegue gerenciar seu tempo em cada matéria e ainda verificar sua performance. Por fim, ele também oferece a possibilidade de estabelecer metas de aprendizado e manter o foco para não desviar a atenção com distrações.

Disponível para: Android.

7.Gran Cursos Online

O Gran Cursos Online traz uma série de ferramentas inovadoras para o estudo de provas e editais, como os comentários de professores e alunos. Além disso, traz conteúdos separados por algumas instituições, como a prova da OAB.

Ainda, entre os apps para estudar para concurso, ele é um dos que apresenta mais formas diferentes de se preparar para as provas. Você também pode acompanhar seu desempenho nos testes e estabelecer metas de estudos, além de verificar se esta cumprindo os objetivos.

Disponível para: Android e iOS.

8.RevisApp – aplicativos para estudar para concursos

Um pouco diferente dos outros apps para estudar para concursos, o RevisApp é uma ferramenta de revisão de conteúdos. Assim, você consegue utilizar para revisar conteúdos de disciplinas escolares básicas.

Porém, o foco aqui não é tão voltado para concursos públicos, mas pode ajudar com os conteúdos de matemática, português e inglês. Apesar de um pouco mais limitado em termos de abrangência, ele apresenta uma ótima alternativa para a rotina de estudos.

Disponível para: Android e iOS.

9.Tec Concursos

Outro entre os apps para estudar para concurso com notícias integradas, onde você pode se atualizar com os novos editais. Ele possui atualização constante, e até mesmo provas que ainda estarão disponíveis no futuro do segmento.

Além disso, ele conta com provas, simulados, resoluções, videoaulas e resumos das principais matérias que cairão na prova. Com uma interface bem simples e intuitiva, ele apresenta uma facilidade interessante de uso, que torna o app ainda mais otimizado.

Disponível para: Android e iOS.

10.QConcursos – apps para estudar para concurso

Por fim, separamos também o QConcursos, outro entre os apps para estudar para concurso que são muito interessantes. Afinal, ele conta com várias ferramentas importantes para ajudar a treinar conteúdos e realizar simulados de provas.

Assim, ele conta com resoluções de questões, com comentários para você não somente corrigir, mas também entender como ela é feita. Além disso, também é possível encontrar os conteúdos de acordo com cada tema, para facilitar a procura.

Disponível para: Android e iOS.

