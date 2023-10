veja atitudes que devem ser EVITADAS

O primeiro dia de aplicação das provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023 será em 05 de novembro. Dessa maneira, falta exatamente um mês para a prova.

Esse não é somente o momento ideal para revisar conteúdos que podem ser cobrados na prova, mas também para preparar o seu comportamento durante o ENEM.

Tenha em mente que algumas atitudes podem atrapalhar o seu desempenho na prova ou, até mesmo, fazer com que você seja eliminado do ENEM.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completa com atitudes que devem ser evitadas no ENEM 2023. Vamos conferir!

Chegar atrasado

A prova do ENEM começa pontualmente no horário indicado e, dessa forma, os portões serão também fechados no horário divulgado. Assim, você não pode chegar atrasado. Veja qual será o horário das provas da próxima edição:

05 de novembro, das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

É recomendado que você chegue no local de prova com, ao menos, uma hora de antecedência.

Não usar caneta de cor preta



Você também pode gostar:

Conforme indicado no edital oficial da prova, os candidatos só podem usar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente para marcar as próprias respostas no gabarito do ENEM.

Dessa forma, respostas assinaladas com outras cores não serão consideradas para a correção da prova. A caneta preta também deve ser usada na prova de redação.

É obrigatório levar um documento oficial com foto nos dois dias de prova do ENEM 2023. Conforme as informações divulgadas, cópias de documentos não serão consideradas.

Além do RG, o mais escolhido pelos candidatos que participam do ENEM, outros documentos de identidade serão aceitos no dia do ENEM. Veja alguns deles:

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Certificado de Reservista ou de Dispensa;

Carteira de Habilitação (CNH);

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade.

Caso o seu documento tiver sido roubado, você deve levar o Boletim de Ocorrência, emitido há, no máximo, 90 dias antes da prova do ENEM 2023.

Não gerenciar o tempo disponível

Um dos maiores erros dos estudantes durante a prova do ENEM é não gerenciar o tempo disponível da forma correta. Mas, saiba que essa é uma atitude que pode prejudicar o seu desempenho no exame.

A prova do ENEM é longa e é formada por com diversas questões. Dessa maneira, você não pode perder muito tempo tentando resolver uma única questão. Caso você não saiba a resposta para uma pergunta, pule-a e volte no final, depois de ter resolvido todas as outras questões da prova.

Levar objetos proibidos para o local de prova

Você não pode levar alguns objetos proibidos para o local de aplicação do ENEM. São eles:

Canetas de outras cores;

Óculos escuros;

Boné, chapéu, ou gorro;

Lápis, lapiseira ou borracha;

Livros;

Calculadora;

Tablet;

Relógio.

Mas, e o celular? Saiba que você pode levar o seu aparelho, mas ele deverá permanecer desligado durante toda a prova e deverá também ser colocado em um recipiente especial que será fornecido pelo responsável pela sala no dia da prova.

Tenha em mente que as respostas que você marcar no caderno de questões não serão consideradas para a correção da prova. Assim, é fundamental que você passe as respostas das perguntas para o gabarito do ENEM 2023.

Tente não deixar para assinalar as resposta no gabarito somente no final do exame, quando o tempo está quase acabando, já que você pode ficar sem tempo para passar as respostas para a folha de respostas.