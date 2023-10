Veja como acessar a página do participante

Dentro de mais algumas semanas, estudantes de todas as regiões do país deverão realizar o tão aguardado Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até lá, os candidatos devem estudar e revisar muito todos os assuntos, mas também é preciso atentar para a parte técnica da realização da prova.

Com a proximidade do exame, é importante, por exemplo, que o estudante aprenda de uma vez por todas como acessar a Página do Participante. Este é um procedimento que você certamente vai precisar realizar por diversas vezes. Assim, é imperativo aprender logo como funciona este processo.

Passo a passo do acesso ao portal do Enem

Abaixo, listamos um passo a passo do acesso a Página do Participante. Basta seguir este rito para ter acesso ao seu perfil oficial do exame.

Acesse o link em seu navegador. Logo depois abertura da página, localize e clique no botão azul com os dizeres “Página do Participante”. Faça login utilizando suas informações de acesso do gov.br. Será preciso incluir um CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a senha. Após o login, você será redirecionado para a página do participante. Nesta área, será possível encontrar informações restantes, incluindo o local de prova do Enem 2023. Também será nesta área que o aluno poderá ver sua nota meses depois do exame.

Este procedimento, aliás, vai poder ser feito também através do celular. Em todos os casos, o importante é sempre se certificar de que você está usando um navegador atualizado, e abrindo o site oficial.

O estudante também poderá usar este canal para realizar ações como mudanças de informações que foram prestadas por ele em um primeiro momento. Esta é uma dica importante porque é sempre positivo manter este cadastro com informações verdadeiras e atualizadas.

A página do participante também poderá servir para que você imprima o seu certificado de participação. Este é um procedimento útil para que você comprove que participou do certame. Algumas seleções de emprego ou mesmo de universidades, exigem esta comprovação.



Esqueci a minha senha

Se você esqueceu a sua senha no sistema gov.br, não há problema. Neste caso, basta clicar na opção “esqueci minha senha” na mesma página do login. Logo depois, você vai receber as instruções para redefinir a numeração. Na maioria dos casos, esta recuperação pode ser feita pelo e-mail.

Depois de terminar o processo de modificação da senha, o aluno poderá voltar ao portal, inserir o seu novo login, e realizar todo o procedimento já citado acima.

O que pode eliminar um candidato do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estabelece várias regras que precisam ser seguidas pelos estudantes que devem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Para além do estudo, os candidatos precisam prestar atenção nestes pontos para não serem prejudicados.

Veja casos em que o aluno poderá ser desclassificado:

Se for flagrado se comunicando de qualquer forma com qualquer pessoa que não seja o aplicador da prova;

Se for flagrado utilizando livros, notas, papéis ou impressos de qualquer natureza durante a aplicação do exame;

Sair da prova antes de completar as duas horas mínimas exigidas para a aplicação do exame;

Iniciar a prova do Enem antes das 13h30, ou antes do momento em que o aplicador autorizar o início do exame;

antes das 13h30, ou antes do momento em que o aplicador autorizar o início do exame; Se recusar a guardar no envelope porta-objetos itens como óculos escuros, chapéu, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, chaves e qualquer equipamento eletrônico (que deverá estar desligado).

Se o celular que ficou no porta-objetos emitir qualquer tipo de som durante a aplicação da prova, o candidato também poderá ser desclassificado.