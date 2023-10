Veja como acompanhar pedidos no CadÚnico

Acompanhar pedidos no CadÚnico é muito importante, visto que esse cadastro consiste no banco de dados que o Governo Federal utiliza para identificar as famílias que preenchem os requisitos para os programas sociais.

No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre qual é a forma certa de fazer isso, e assim, acabam perdendo a chance de receber os pagamentos mensais.

Assim sendo, para que você tire todas as dúvidas, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Para que serve o CadÚnico?

Primeiramente, antes de saber como acompanhar pedidos no CadÚnico, é importante saber para que ele serve.

Desse modo, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido popularmente como CadÚnico, serve para acessar programas sociais, como o Bolsa Família.

Essa base de dados reúne informações financeiras e pessoais dos beneficiários, permitindo que solicitem diversos auxílios.

Como fazer o cadastro no CadÚnico?

Para se inscrever no Cadastro Único, o Governo Federal disponibiliza unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em todo o país. Esses locais são os pontos de atendimento para brasileiros que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, onde podem solicitar diversos benefícios governamentais.

Ademais, é importante lembrar que, durante o cadastro, é necessário apresentar ao menos um dos seguintes documentos para cada membro da família:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de trabalho ou título de eleitor e;

Comprovante de endereço, como contas de água ou luz.

Veja os benefícios disponíveis no Cadastro Único

Uma vez inscrito no Cadastro Único, os beneficiários têm acesso a uma série de programas sociais.

Sendo assim, confira abaixo alguns dos principais:

Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Auxílio-Gás;

Programa Farmácia Popular;

Minha Casa Minha Vida;

Tarifa Social da Energia Elétrica;

Isenção na taxa para concursos públicos, entre outros.

Como acompanhar pedidos no CadÚnico?

Uma excelente notícia para os cidadãos é que é possível acompanhar a solicitação de benefícios no Cadastro Único sem sair de casa.

Dessa maneira, para fazer o acompanhamento do andamento de suas solicitações, basta seguir os seguintes passos:

Primeiramente, acesse o site oficial do Cadastro Único, você pode fazer isso através do link que o Governo fornece ou realizando uma pesquisa online; Além disso, certifique-se de que o site seja oficial e seguro para evitar problemas; Então, encontre a opção “Acompanhe sua solicitação”; Ao acessar o site, você verá um menu de opções; Procure pela opção “Acompanhe sua solicitação” ou algo semelhante; Clique nessa opção para prosseguir; Informe seus dados e; Finalmente, acompanhe o status de suas solicitações.

Ademais, cabe observar que depois de inserir suas informações, o sistema irá mostrar o status de todas as solicitações que você realizou por meio do Cadastro Único. Isso incluirá:

Informações sobre quais benefícios você solicitou e;

Se estão em análise, aprovados ou rejeitados.

Como verificar o progresso do pedido?

Além do mais, vale ressaltar que atualmente os cidadãos também têm a opção de verificar o progresso dos pedidos apenas com alguns cliques, por meio do aplicativo do Cadastro Único.

Esse app está disponível tanto para dispositivos Android como também para iOs. Portanto, trata-se de mais uma facilidade e praticidade que o avanço da tecnologia oferece nos dias atuais.

Entre em contato com o CRAS, se necessário

Contudo, se o acompanhamento online indicar que seu pedido está pendente por um longo período, ou se você tiver dúvidas específicas, não hesite em entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua cidade. Isso porque eles estarão preparados para fornecer informações e assistência personalizada.

Faça a atualização de dados no Cadastro Único

Vale destacar ainda que manter seus dados atualizados é crucial para garantir que você receba os benefícios para os quais é elegível.

Dessa forma, atualize o seu cadastro no CRAS sempre sempre que houver mudanças como:

Na composição familiar;

Na renda ou;

Nas informações pessoais

Fique atento aos prazos

Ademais, é importante saber que os prazos para a análise e concessão de benefícios podem variar.

Assim sendo, certifique-se de acompanhar as datas de pagamento dos benefícios que você solicitou para não perder nenhuma parcela.

Ajude outras pessoas a acompanhar pedidos no CadÚnico

Por fim, compartilhe essas informações com amigos e familiares que também podem se beneficiar do Cadastro Único.

Assim, ajudar outras pessoas a entenderem o processo de inscrição e acompanhamento pode contribuir para que mais cidadãos tenham acesso aos benefícios disponíveis.

Agora que você já sabe como acompanhar pedidos no CadÚnico, siga as orientações e garanta o recebimento de seus benefícios sociais do Governo!