veja como aproveitar melhor seu perfil na rede social

Quem ama redes sociais, com certeza busca maneiras de tornar o uso cada vez mais facilitado. então, conhecer funções úteis do Instagram pode ajudar nessa tarefa, já que existem vários recursos que quase ninguém conhece.

Por isso, se você quiser conhecer outras formas de aproveitar a plataforma do Instagram e melhorar o uso do app, continue por aqui. Afinal, separamos algumas dicas importantes para te ajudar a descobrir novas formas de navegar pelas redes sociais.

Confira 8 funções úteis do Instagram para você aproveitar

O Instagram é uma rede social desenhada para ser dinâmica, trabalhando com a rapidez e a facilidade de acesso aos conteúdos. Além disso, também possui diferentes tipos de ferramentas para tornar o acesso personalizado e garantir a privacidade do usuário.

Portanto, é possível utilizar uma série de conteúdos e ferramentas próprias da plataforma, que a maioria dos usuários não conhece. Por isso, separamos as 8 funções úteis do Instagram, para você conhecer e começar a aproveitar agora mesmo, veja quais são.

1.Silenciar conteúdos

Uma das funções úteis do Instagram é a possibilidade de silenciar conteúdos, de acordo com sua preferências. Assim, você pode evitar de encontrar postagens que não gosta ou não queira ver.

Ainda, o algoritmo também pode começar a identificar os segmentos de publicações que você não quer ver e recomendar cada vez menos. Dessa maneira, fica mais simples de conseguir personalizar seu feed.

2.Notificação de posts

Outra função super bacana é a notificação em posts, que você pode ativar manualmente em seu perfil. Assim, ela é uma opção interessante para conseguir receber avisos toda vez que alguém novo comenta, responde ou interage novamente em um conteúdo.

Então, é possível utilizar as configurações de uma publicação para ativar as notificações e seguir as atualizações do conteúdo. Porém, lembre sempre que você irá acompanhar tudo o que os usuários comentarem nessa publicação.

Portanto, se não quiser encher seu perfil de notificações, não utilize essa função em posts com alto alcance. Dessa maneira, a recomendação é acompanhar os conteúdos mais importantes, ou publicações com interações mais leves.

3.Seguir sua hashtags favoritas – funções úteis do Instagram

Dentro do sistema, na plataforma do Instagram, ele exibe a possibilidade de organizar os conteúdos através de hashtags. Então, se você quiser ver mais publicações dentro de um nicho, pode utilizar essa opção para encontrar mais posts relacionados.

Além disso, também é possível seguir essas hashtags e verificar as principais atualizações de postagens em cada uma delas. Dessa maneira, você pode conferir posts relacionados e quem está publicando sobre os mesmos assuntos.

4.Procurar filtros para stories

Além disso, você também tem entre as funções úteis do Instagram (e essa a maioria dos usuários não conhece) é a busca de filtros. Grande parte das pessoas acredita que somente os filtros disponíveis existem, quando ainda há uma quantidade muito maior.

Afinal, os usuários conseguem produzir novos filtros e incluir na plataforma, o que torna esse recurso muito mais diverso. Por isso, é possível encontrar uma variedade incrível, e o melhor: eles ficam divididos por seções.

Portanto, se quiser adicionar mais algum filtro à sua coleção, basta tocar na lupa para pesquisar. Então, utilize o nome do filtro ou as seções para encontrar filtros divertidos, de maquiagem, com efeitos e muito mais.

5. Salvar seus conteúdos favoritos

Ainda, existe outra função útil do Instagram para quem não quer perder conteúdos interessantes no feed. Assim, é possível salvar as publicações para assistir ou acompanhar depois, quando você preferir, de uma forma super simples.

A função fica disponível direto na publicação, com um sinal que parece uma bandeirinha logo abaixo da moldura. Então, basta clicar nela e esse conteúdo irá para uma seção de publicações salvas do seu perfil.

Depois, para acessar as postagens que você salvou, basta tocar no menu principal e encontrar os itens salvos. Então, eles ficarão em lista para você conferir quando preferir (ou remover quando não quiser mais aproveitar os conteúdos).

6. Tirar as marcações em fotos – funções úteis do Instagram

Sabe quando alguém te marca em uma foto e você detestou sua roupa nela? Então, agora uma das funções úteis do Instagram é a possibilidade de remover o vínculo com seu perfil nessas imagens, e de um jeito super simples.

Então, para remover as marcações, você pode selecionar os conteúdos e retirar em seu próprio perfil. Dessa maneira, as fotos não aparecerão quando você estiver em sua páginas de imagens relacionadas.

Ainda, para quem não quer ter esse tipo de trabalho, é possível configurar o perfil para evitar que seus amigos te marquem. Então, toda vez que alguém quiser adicionar fotos com você, será necessário uma permissão para que elas fiquem disponíveis.

8. Acessar mais de uma conta

Ainda, outra entre as melhores opções de funções do Instagram é a possibilidade de acessar múltiplas contas no aplicativo. Dessa maneira, quem possui perfil pessoal e corporativo consegue otimizar ainda mais o uso e postagem nos dois perfis.

Além disso, também é possível utilizar o login facilitado, onde você acessa seu perfil com apenas um clique. Então, não precisa inserir senhas para cada vez que quiser trocar de conta, tornando o acesso muito mais simples, com essas funções úteis do Instagram.

Por fim, não deixe de conferir também alguns outros conteúdos, dicas e notícias sobre aplicativos, Instagram e outras redes sociais. Assim, você fica sempre por dentro das principais novidades e ferramentas para tornar seu uso das mídias cada melhor.