Veja como consultar multas de trânsito pela placa do veículo

Consultar multas de trânsito pela placa do veículo pode ser uma boa ideia para quem deseja ter um maior controle sobre as autuações e finanças. No entanto, muitos não sabem como fazer isso.

Desse modo, para que você, que é uma dessas pessoas, saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Por que é importante consultar as multas de trânsito?

Primeiramente, antes de saber como consultar multas de trânsito pela placa do veículo, é necessário entender o motivo pelo qual essa consulta é importante.

Assim sendo, consultar multas é um passo importante para qualquer motorista responsável, pois elas são penalidades que as autoridades aplicam a motoristas que cometem infrações, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Essas multas podem variar de acordo com a gravidade da infração.

Atualmente, os motoristas podem realizar a consulta de multas de forma simples e conveniente, online ou presencialmente.

Além disso, vale ressaltar que essas formas de consultar as punições são realizadas em parceria com os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran).

Dessa maneira, como se tratam de órgãos executivos estaduais de trânsito responsáveis por gerenciar as informações de veículos e motoristas, os motoristas podem ficar tranquilos quanto à veracidade e segurança da consulta.



Como consultar as multas no Detran

Para consultar as multas e a pontuação que se associam a um condutor infrator, é possível acessar o sistema digital do Detran.

Dessa forma, basta informar o número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sua data de validade.

Ademais, além das multas, é possível verificar a pontuação no prontuário.

Contudo, lembre-se sempre de que algumas multas podem estar em processamento, e por isso, podem ainda não constar no sistema.

Além do mais, também é essencial entender que as multas sempre ficam vinculadas ao veículo que o condutor estava dirigindo no momento da infração.

Sendo assim, caso não ninguém as pegue ou entre com recurso, essas multas precisam ser quitadas no momento do licenciamento anual do veículo.

Veja como consultar multas de trânsito pela placa do veículo

Consultar multas de trânsito pela placa do veículo é um processo simples e conveniente.

O primeiro passo é acessar o site do Detran do seu estado. Lá, você encontrará a opção “Veículo” ou “Infrações” no menu. Então, preencha um formulário eletrônico com a placa do veículo e o número do chassi e/ou Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM).

Ademais, alguns Detrans podem solicitar informações adicionais, como:

O número de CPF ou;

CNPJ do proprietário do veículo.

PRF também permite a consulta

Além dos Detrans estaduais, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também permitem a consulta online de multas. Porém, apenas para infrações ocorridas em rodovias sob sua jurisdição.

No entanto, o Detran do estado onde o veículo está registrado é o órgão que registra todas as multas, incluindo as federais, estaduais e municipais.

Como fazer consulta pelo RENAVAM?

Outra opção para consultar multas é fazê-lo pelo número de RENAVAM. Você pode realizar essa consulta nos sistemas dos Detrans de cada estado. Para isso, siga as seguintes orientações:

Acesse o site do Detran do seu estado; Vá para a seção de processos e busque por “consulta de multas”; Então, você precisará fazer login no sistema; Em seguida, consulte as multas usando o número de CPF do proprietário do veículo e o RENAVAM.

Pagamento de multas

Depois de receber uma multa, o motorista receberá uma notificação de autuação por carta no endereço registrado no Detran.

Assim, se o motorista estiver cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), ele receberá a notificação via aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Cabe observar que o SNE é uma solução que oferece descontos de até 40% nas multas, desde que o motorista não entre com recursos.

Confira as formas de pagamento

Por fim, os condutores podem realizar o pagamento das multas de trânsito das seguintes formas:

Em lotéricas e;

Em bancos físicos e digitais, dependendo das opções disponíveis em seu Detran.

Além disso, você pode usar o aplicativo do SNE para pagar suas multas, disponível para dispositivos Android e iOS.

Portanto, com a facilidade de acesso online e a opção de descontos que o SNE oferece, os motoristas podem gerenciar suas multas de forma conveniente e econômica. Assim sendo, certifique-se de consultar as multas de seus veículos regularmente para estar ciente de sua situação e evitar problemas no futuro.

Agora que você já sabe como consultar multas de trânsito pela placa do veículo, siga as orientações e mantenha suas obrigações de trânsito em dia!