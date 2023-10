veja como enviar figurinhas feitas por IA de forma instantânea e divirta-se!

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo, com mais de dois bilhões de usuários globalmente. Com o objetivo de proporcionar uma experiência ainda melhor aos seus usuários, o WhatsApp tem passado por atualizações constantes para atender às demandas do mercado. Uma das mais recentes atualizações traz uma funcionalidade inovadora: a criação de figurinhas com o auxílio da inteligência artificial (IA).

O que é Inteligência artificial

A Inteligência Artificial (IA) tem se tornado um termo popular para descrever aplicações que executam tarefas complexas que antes exigiam a interação humana. Ela engloba diversos subcampos, como o aprendizado de máquina (Machine Learning) e o aprendizado profundo (Deep Learning), que têm como objetivo criar sistemas capazes de aprender e melhorar seu desempenho com base nos dados que recebem.

A Revolução das Figurinhas no WhatsApp

As figurinhas chegaram ao WhatsApp em 2019 e rapidamente se tornaram uma forma divertida e dinâmica de se comunicar. Inspiradas em memes que circulam na internet, as figurinhas revolucionaram as conversas nos aplicativos de mensagens instantâneas. Com uma simples imagem, é possível expressar emoções, sensações e transmitir mensagens de forma rápida e eficaz.

Desde o seu lançamento, as figurinhas têm sido amplamente utilizadas pelos usuários do WhatsApp. Elas representam bordões, piadas, registros engraçados e até mesmo expressões de animais e famosos. Para atender à demanda crescente, foram desenvolvidos diversos aplicativos que permitem a criação, armazenamento e compartilhamento de figurinhas.

A Nova Funcionalidade de Figurinhas com Inteligência Artificial

Com a mais recente atualização do WhatsApp, os usuários agora podem criar suas próprias figurinhas sem precisar sair do aplicativo. Essa funcionalidade é possível graças à inteligência artificial (IA) integrada ao sistema. Tanto usuários de Android quanto de iPhone podem aproveitar essa nova funcionalidade.

O processo para criar as figurinhas é simples e rápido. Basta seguir o passo a passo abaixo:



Abra o teclado na aba de figurinhas; Clique em “Criar”; Insira uma descrição detalhada da figurinha desejada; O WhatsApp fornecerá uma série de opções de figurinhas com base na descrição fornecida; Escolha a figurinha desejada e envie automaticamente.

Atualizações e Disponibilidade da Funcionalidade

A nova funcionalidade de criação de figurinhas com inteligência artificial ainda está em fase de teste para os usuários de Android, por meio da versão Beta do aplicativo. Para os usuários de iPhone, a atualização ainda não está disponível oficialmente, mas já pode ser vista na versão Beta do WhatsApp.

É importante ressaltar que, para aproveitar todas as atualizações mais recentes, é necessário manter o aplicativo do WhatsApp atualizado, seja por meio da loja de aplicativos do seu dispositivo ou pelo site oficial do WhatsApp.

LuzIA: Uma IA para Auxiliar no WhatsApp

Além da criação de figurinhas, os usuários do WhatsApp também podem aproveitar outras funcionalidades da inteligência artificial. Um exemplo é a LuzIA, um chatbot movido a IA que pode ser adicionado ao WhatsApp para auxiliar em diversas tarefas. Algumas das funções da LuzIA incluem:

Transcrição de áudios extensos;

Tradução de textos em várias línguas;

Resumo de textos longos;

Elaboração de listas;

Criação de imagens digitais personalizadas.

Para utilizar a LuzIA, basta adicionar o número +55 11 97255-3036 à sua lista de contatos no WhatsApp.

Versatilidade e diversão

Com a nova funcionalidade de criação de figurinhas com inteligência artificial, o WhatsApp se torna ainda mais versátil e divertido. Agora, os usuários podem expressar suas emoções e mensagens de forma criativa e personalizada. Aproveite todas as atualizações e novidades do WhatsApp para tornar suas conversas ainda mais animadas e expressivas.

Não perca tempo e experimente agora mesmo a criação de figurinhas com IA no WhatsApp. Divirta-se e compartilhe suas figurinhas com amigos e familiares!