Veja como funciona e como tirar a sua

A Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS) é um documento essencial para os trabalhadores, pois registra toda a sua vida profissional e garante o acesso aos direitos trabalhistas previstos em lei. Nos últimos anos, houve uma transição do formato físico para o digital, facilitando o acesso e a consulta das informações trabalhistas. Neste artigo, vamos explicar como funciona a Carteira de Trabalho Digital e como obter a sua.

O que é a Carteira de Trabalho Digital?

A Carteira de Trabalho Digital é uma versão eletrônica da antiga carteira de trabalho em papel. Ela foi criada com o objetivo de modernizar e agilizar o acesso às informações trabalhistas, tornando mais fácil para os trabalhadores consultarem seus contratos de trabalho, salários, benefícios e demais registros profissionais.

Vantagens da Carteira de Trabalho Digital

A adoção da Carteira de Trabalho Digital trouxe diversas vantagens para os trabalhadores. Uma das principais é a eliminação da burocracia, pois agora é possível acessar as informações de forma rápida e prática. Além disso, a carteira digital não corre o risco de ser perdida, como acontecia com o documento físico.

Outro benefício é a possibilidade de consultar os contratos de trabalho antigos a qualquer momento, sem precisar guardar a versão física da carteira. Isso é especialmente útil para comprovar o tempo de trabalho em empregos anteriores.

Como criar e acessar a sua Carteira de Trabalho Digital?

Para criar a sua Carteira de Trabalho Digital, você precisa baixar o aplicativo oficial em seu celular ou acessar o Portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho e Emprego, pelo computador. Ao fazer o acesso, será necessário informar o número do seu CPF e criar uma conta no sistema gov.br.

Após criar a conta, você poderá consultar todas as suas informações trabalhistas, como contratos de trabalho, salários, férias e demais registros. É importante lembrar que todas as anotações referentes aos contratos de trabalho serão feitas apenas eletronicamente, tanto para novos contratos quanto para contratos já existentes.



Como obter a Carteira de Trabalho em papel?

A Carteira de Trabalho em papel deixou de ser emitida para a maioria dos trabalhadores desde 2019, sendo substituída pela versão digital. No entanto, ainda existem casos excepcionais em que a emissão da versão física é necessária.

Os trabalhadores contratados por órgãos públicos e organismos internacionais são os únicos que devem solicitar a versão em papel da Carteira de Trabalho. Para isso, é necessário enviar um pedido de agendamento por e-mail, de acordo com o estado onde você reside.

O endereço de e-mail para agendamento segue um padrão: trabalho.uf@economia.gov.br. No entanto, você deve substituir a designação “uf” pela sigla do seu estado. Por exemplo, em São Paulo, o e-mail é trabalho.sp@economia.gov.br.

Ao solicitar a versão em papel, você precisará apresentar os seguintes documentos:

CPF;

Documento oficial de identificação com foto;

Comprovante de residência com CEP;

Comprovante do estado civil (Certidão de Nascimento ou Casamento);

Foto 3×4 colorida com fundo branco (apenas para localidades no Estado de São Paulo que ainda emitem a CTPS no formato manual).

Caso você seja estrangeiro, também será necessário apresentar a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou o Protocolo da Polícia Federal, caso possua autorização de residência concedida pelo Ministério da Justiça.

Versão de papel ainda é necessária

A Carteira de Trabalho Digital trouxe benefícios significativos para os trabalhadores, facilitando o acesso às informações trabalhistas e eliminando a necessidade de guardar a versão física do documento. Por meio do aplicativo ou do Portal Emprega Brasil, é possível consultar todos os registros profissionais, como contratos de trabalho, salários e benefícios.

No entanto, é importante lembrar que a versão em papel ainda é necessária para os trabalhadores contratados por órgãos públicos e organismos internacionais. Caso você se enquadre nessa situação, siga as orientações para obter a Carteira de Trabalho em papel.

Com a transição para o formato digital, a Carteira de Trabalho se tornou mais prática e acessível, garantindo que os direitos trabalhistas sejam respeitados e facilitando a vida dos trabalhadores brasileiros.