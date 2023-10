veja como processo está sendo feito no INSS

Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já estão acostumados a realizar a prova de vida todos os anos. Trata-se de um sistema em que o segurado precisa comprovar que está vivo para não perder o direito de seguir recebendo o benefício. O que nem todo mundo sabe é que as regras em torno deste esquema foram alteradas.

Segundo informações mais atualizadas do Ministério da Previdência, desde janeiro deste ano, a prova de vida não mais precisa ser feita presencialmente em uma agência bancária. Desde então, o governo federal passou a ser o responsável por comprovar se o segurado está vivo, ou não.

Quem precisa da prova de vida

De acordo com o Ministério da Previdência, o governo federal busca atualizações sobre a situação de pessoas que recebem os chamados benefícios de longa duração. Em todos estes casos, o recadastramento anual precisa ser feito. Estamos falando de saldos como:

aposentadoria;

pensão por morte;

benefícios por incapacidade.

Como o governo realiza a prova de vida

De acordo com a portaria que está em vigor, o INSS tem um prazo de 10 meses, a contar do dia do aniversário do segurado, para comprovar que ele está vivo. Caso o órgão consiga comprovar que ele está vivo, o benefício segue sendo pago normalmente.

Se, depois do período de dez meses, o governo não conseguir comprovar que o cidadão está vivo, o benefício não é cancelado automaticamente. O Instituto precisa entrar em contato com o segurado para informar que ele tem mais dois meses para provar que está vivo. Neste caso, a responsabilidade passa para o segurado.

Se depois do período total de 12 meses não ficar comprovado que o cidadão está vivo, o benefício é cortado.



Como o governo pode descobrir que estou vivo?

Existe vários atos que o aposentado pode buscar para comprovar que está vivo. Tratam-se de situações corriqueiras e simples, que podem fazer total diferença na hora de comprovar que precisa seguir recebendo o benefício.

Veja abaixo alguns dos pontos que podem ser vistos como prova de vida neste ano de 2023

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e das entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior;

Contratação de empréstimo consignado, feito por reconhecimento biométrico;

Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras;

Realização de perícia médica, por telemedicina ou presencial;

Atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada;

Vacinação;

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Atualizações no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal), somente quando for feita pelo responsável pelo grupo;

Votação nas eleições;

Emissão ou renovação de passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico;

Alistamento militar;

Recebimento do pagamento de benefício com biometria na rede bancária;

Declaração do Imposto de Renda, como titular ou dependente.

O Instituto afirma que cada um dos atos acima vai gerar uma pontuação diferente. Sempre que houver o registro deste sistema, o idoso ganha uma pontuação que fica armazenada no banco de dados do INSS por tempo indeterminado. Estas informações serão usadas sempre que a autarquia analisar o perfil do segurado.

Neste ano de 2023, estima-se que o INSS vai reanalisar os dados de mais de 17 milhões de pessoas.

Como saber se a minha prova de vida foi realizada?

Está curioso para saber se a sua prova de vida foi realizada? Não precisa se preocupar. De acordo com as informações oficiais, esta consulta pode ser feita de maneira remota através do aplicativo e site do Meu INSS. A verificação também pode ser feita ligando para o número 135. Através das duas plataformas, é possível verificar a data da sua última prova de vida.