Veja como recuperar o acesso ao aplicativo sem e-mail

O Caixa Tem foi lançado em abril de 2020 e, apesar do pouco tempo de existência, tem uma importância fundamental na vida de milhões de pessoas. Isso porque o aplicativo permite o acesso a diversos benefícios sociais e direitos trabalhistas no país, afetando diretamente boa parte da população brasileira.

Em resumo, milhões de pessoas utilizam os serviços oferecidos pelo aplicativo todos os meses. No entanto, nem todos conseguem fazer isso sem preocupação. Isso porque algumas pessoas sofrem com a perda da senha de acesso ao app.

Na verdade, é difícil encontrar alguém que não tenha esquecido a senha de acesso de algum aplicativo ou site ou de alguma conta bancária ou cartão de crédito ou débito.

O problema é que, no caso do Caixa Tem, os usuários ficam realmente preocupados com a impossibilidade de utilizar o app, justamente porque é através do aplicativo que é possível acessar benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás, ou direitos trabalhistas, como FGTS e PIS/Pasep.

Na internet, é possível encontrar relatos de pessoas que sofreram para recuperar a senha de acesso do app. Contudo, vale destacar que os passos para recuperar o acesso ao aplicativo são bem simples e práticos, mas nem todas as pessoas sabem como fazer isso.

Como recuperar a senha do Caixa Tem?

A maneira de utilizar o Caixa Tem é bastante simples e prática. Em síntese, o usuário só precisa baixar o aplicativo na loja do celular, fazer um cadastro rápido e, então, começar a usá-lo.

Da mesma forma, há passos bem simples para que o usuário recupere a senha esquecida e volte a acessar os serviços do aplicativo. Para isso, basta acessar o app e seguir o passo a passo abaixo:

Informe o seu CPF;

Clique em “Próximo”;

No campo de senha, selecione “Recuperar senha”;

Digite novamente o seu CPF;

Clique em “Continuar”.



Após esses passos, o usuário receberá um aviso do aplicativo, informando que as instruções de recuperação da senha foram enviadas para o e-mail cadastrado. Nesse ponto, há outros passos a serem seguidos. Veja abaixo quais são:

Acesse o endereço eletrônico cadastrado;

Abra a mensagem do Caixa Tem;

Clique em “Link para redefinir credenciais” enviado pelo app para o seu e-mail;

Ao realizar esta ação, o usuário será direcionado a uma nova tela. Nesta guia, a pessoa deverá digitar uma nova senha. Em seguida, o site pede a confirmação da nova senha e, ao clicar em “Continuar”, o processo terá sido validado.

Não tenho acesso ao e-mail cadastrado

O aplicativo do Caixa Tem informa de maneira clara as instruções para recuperar a senha de acesso. Entretanto, caso a pessoa não lembre qual foi o e-mail cadastrado, o problema será muito maior.

Inclusive, mesmo se o usuário souber qual o e-mail cadastrado, mas não lembrar a senha de acesso do e-mail, ele também não poderá recuperar a senha de acesso do Caixa Tem. Isso porque o aplicativo envia as instruções de recuperação da senha para o e-mail cadastrado.

Em outras palavras, a definição de uma nova senha de acesso do Caixa Tem só ocorre através do link que o aplicativo envia para o endereço eletrônico. Assim, quando a pessoa não consegue acessar o e-mail cadastrado, não poderá recuperar a senha de acesso do app de maneira remota.

Posso recuperar o acesso do app sem o e-mail?

Apesar da impossibilidade de recuperar a senha de acesso do Caixa Tem pela internet, as pessoas ainda terão mais uma chance de conseguir o acesso ao aplicativo. Segundo a Caixa Econômica, existem duas maneiras de recuperação da senha do Caixa Tem, mesmo sem o e-mail cadastrado.

No primeiro caso, o usuário deverá se encaminhar a uma agência da Caixa Econômica, local em que terá suporte para recuperar a senha e, consequentemente, voltar a utilizar os serviços do aplicativo.

No entanto, a pessoa poderá fazer isso sem precisar sair de casa. Em síntese, o Caixa Tem pode solicitar o envio de documentos pessoais e de foto do titular da conta. Assim, o usuário poderá desbloquear a conta sem precisar ir para uma agência da Caixa.

Por fim, vale destacar que o Caixa Tem permite a realização de pagamentos de contas e boletos. Os usuários também podem solicitar linhas de crédito, com empréstimos que chegam a R$ 3 mil. Além disso, o usuário também pode fazer transferências pelo aplicativo, inclusive via Pix, para outras instituições financeiras.