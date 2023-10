Veja como renegociar as dívidas do Fies com até 77% de desconto

O Senado Federal aprovou recentemente um projeto de lei que traz boas notícias para os estudantes brasileiros que estão com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Essa medida abre prazos para a renegociação das dívidas, oferecendo condições especiais aos devedores. Neste artigo, vamos explorar como funciona a renegociação, quais são os descontos oferecidos e como realizar o processo de forma digital. Continue lendo para descobrir como resolver essa situação financeira de forma vantajosa.

Renegociação de Dívidas do Fies

Com a reabertura da negociação das dívidas do Fies, os estudantes que utilizaram o programa de financiamento do governo para cursar uma universidade terão a oportunidade de pagar seus débitos em condições especiais. As opções de renegociação incluem parcelamento e descontos no montante total da dívida, dependendo do tempo de inadimplência e da situação cadastral do estudante. Veja abaixo as categorias de desconto disponíveis:

Mais de 90 dias de dívida

Para os estudantes com mais de 90 dias de dívida, é oferecido um desconto de 12% no valor total devido. Além disso, o pagamento pode ser realizado em até 150 vezes, sem juros ou multas. Essa é uma ótima oportunidade para regularizar a situação financeira de forma mais tranquila.

Mais de 360 dias de dívida, sendo do CadÚnico

Caso o estudante esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e tenha mais de 360 dias de dívida, ele poderá contar com um desconto de 99% do valor total devido. Essa é uma excelente chance de quitar a dívida com um valor significativamente reduzido.

Mais de 360 dias de dívida, fora do CadÚnico

Para os estudantes que não estão inscritos no CadÚnico e possuem mais de 360 dias de dívida, o desconto oferecido é de 77% do valor total devido. Essa é uma oportunidade única de reduzir consideravelmente o montante a ser pago.



Como Renegociar

O processo de renegociação das dívidas do Fies pode ser realizado de forma digital, por meio dos aplicativos do Banco do Brasil (BB) ou FIES Caixa. A seguir, explicaremos como realizar a renegociação passo a passo em cada um desses aplicativos.

Renegociação pelo aplicativo do Banco do Brasil (BB)

Baixe o aplicativo do Banco do Brasil em seu smartphone. Abra o aplicativo e faça login em sua conta. Na página inicial, procure pela opção “Soluções de Dívidas” e clique nela. Em seguida, procure pela opção relacionada ao financiamento estudantil e selecione-a. Siga as instruções apresentadas pelo sistema para escolher e realizar a renegociação.

Renegociação pelo aplicativo FIES Caixa

Baixe o aplicativo FIES Caixa em seu smartphone. Faça login utilizando suas credenciais. Dentro do aplicativo, encontre a opção “Renegociação Fies” e clique nela. Verifique se você está apto a participar do programa de renegociação. Caso esteja apto, simule as renegociações disponíveis e confirme a opção escolhida. O boleto será emitido pelo próprio aplicativo após o aceite ao termo aditivo do contrato.

Tramitação no Congresso

Além da aprovação do projeto de lei que reabre a negociação das dívidas do Fies, o Senado Federal também aprovou o projeto de lei do Desenrola, que já está em vigor desde junho deste ano. O senador Rodrigo Cunha, relator da proposta, demonstrou preocupação com a situação dos estudantes que, após concluir seus cursos superiores, enfrentam dificuldades em encontrar um emprego compatível com sua formação.

“A aprovação desse projeto é uma ótima notícia, pois estamos atendendo a mais de 1,1 milhão de estudantes que estão negativados e têm dificuldades em pagar o financiamento do Fies. Muitos deles são obrigados a buscar subempregos para conseguir quitar suas dívidas. Com essa renegociação, estamos oferecendo uma oportunidade real de recuperação financeira“, afirmou o senador Rodrigo Cunha.

Não perca a chance e renegocie

A renegociação das dívidas do Fies com descontos de até 77% é uma excelente oportunidade para os estudantes brasileiros que se encontram em situação de inadimplência. A possibilidade de parcelamento e os descontos significativos oferecidos viabilizam a regularização da situação financeira de forma mais acessível. Aproveite os aplicativos disponíveis para realizar a renegociação de forma rápida e prática. Não deixe essa chance passar e garanta um futuro financeiro mais tranquilo.