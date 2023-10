Saber como renegociar dívidas do FIES com até 80% de desconto é muito importante para os universitários que estão com pendências financeiras com o programa.

Desse modo, uma boa notícia para esse grupo de pessoas, é que um Projeto de Lei que prevê essa renegociação já obteve aprovação.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa para não perder essa oportunidade de voltar a ficar em dia com as contas, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Veja como renegociar dívidas do FIES com até 80% de desconto

No Brasil, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) auxilia muitos estudantes a acessar o ensino superior. No entanto, muitos beneficiários desse programa enfrentam desafios financeiros e inadimplência.

Desse modo, como já mencionado, recentemente um Projeto de Lei 4.172/2023, que possibilita a renegociação de dívidas do FIES com incríveis descontos de até 80% recebeu aprovação na Câmara dos Deputados, e agora segue para o Congresso pelo Governo Federal.

Como renegociando com o Banco do Brasil?

A renegociação das dívidas do FIES agora é mais acessível do que nunca, graças à digitalização do processo.



Você também pode gostar:

O Banco do Brasil oferece uma plataforma online que permite aos beneficiários do FIES iniciar o processo de renegociação de maneira simples e eficaz.

Dessa maneira , confira a seguir algumas orientações para aqueles que optarem por renegociar suas dívidas com o Banco do Brasil:

Baixe o aplicativo do Banco do Brasil

Primeiramente, é necessário instalar o aplicativo oficial do Banco do Brasil em seu dispositivo, seja Android ou iOS.

Acesse a seção “Soluções de Dívidas”

Então, após o login, vá para a seção “Soluções de Dívidas” no aplicativo.

Escolha a opção de financiamentos

Dentro da seção “Soluções de Dívidas”, escolha a opção relacionada a financiamentos ou financiamento estudantil.

Siga as instruções para a renegociação

Dessa maneira, o aplicativo irá guiá-lo por meio do processo de renegociação, incluindo a seleção de opções de pagamento e outras informações relevantes.

Conclua o processo

Finalmente, depois de seguir todas as etapas e revisar os detalhes da renegociação, conclua o processo e esteja pronto para regularizar sua situação financeira.

Ademais, vale destacar ainda, que a opção digital para a renegociação no Banco do Brasil torna o processo mais eficiente e acessível, permitindo que os estudantes e ex-alunos do FIES iniciem o caminho para a regularização financeira de forma conveniente.

Veja como renegociar com a Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal também se adaptou à digitalização e oferece uma plataforma chamada FIES Caixa para atender aos beneficiários do programa.

Assim, esse aplicativo permite aos estudantes e ex-alunos verificar informações contratuais e gerar boletos de pagamento, tornando o processo de renegociação mais transparente.

Dessa forma, confira abaixo como renegociar suas dívidas do FIES com a Caixa Econômica Federal:

Baixe o aplicativo FIES Caixa

Em primeiro lugar, também é necessário instalar o aplicativo FIES Caixa, que está disponível para download nas lojas Google Play (sistema Android) ou Apple Store (sistema iOs).

Escolha “Renegociação FIES”

Então, no aplicativo, selecione a opção “Renegociação FIES” para iniciar o processo.

Verifique a elegibilidade do contrato

O aplicativo permitirá que você verifique se o seu contrato é elegível para renegociação.

Certifique-se de ler todas as informações e verificar se estão corretas, visto que esta etapa é crucial para determinar a viabilidade do processo.

Confira os detalhes do contrato

Revise todos os detalhes do seu contrato, incluindo:

Os valores em questão e;

As opções de pagamento disponíveis.

Simule tipos de renegociação

Além do mais, o aplicativo da Caixa também permite que você simule diferentes tipos de renegociação para encontrar a melhor opção para a sua situação financeira.

Confirme os dados

Dessa maneira, depois de escolher a opção de renegociação que atenda às suas necessidades, confirme os dados fornecidos.

Aceite o termo aditivo do contrato

Leia e aceite o termo aditivo do contrato, que estabelece os novos termos da renegociação.

Emita o boleto de entrada da renegociação

Finalize o processo emitindo o boleto de entrada da renegociação, que será o primeiro pagamento do seu acordo.

Qual o prazo para renegociação?

Por fim, cabe observar que a oportunidade de renegociar suas dívidas do FIES é valiosa, mas é importante estar ciente do prazo para aproveitá-la.

Desse modo, os beneficiários do FIES têm até o dia 31 de dezembro de 2023 para regularizar suas dívidas. Após essa data as renegociações serão encerradas, e os estudantes não poderão mais contar com os descontos.

Agora que você já sabe como renegociar dívidas do FIES com até 80% de desconto, siga as orientações e fique em dia com suas finanças novamente!