veja como se inscrever em uma das 100 vagas para ambulantes

O Projeto Meu Carrinho Empreendedor é uma oportunidade grande para ambulantes. Ao todo são 100 vagas. Vale lembrar que as inscrições estão terminando.

O Projeto Meu Carrinho Empreendedor está oferecendo uma oportunidade única para ambulantes de Fortaleza. São 100 vagas disponíveis, com benefícios excepcionais para os empreendedores selecionados.

O que o projeto oferece:

Vagas disponíveis:

Inscrições e Documentos:

Se você deseja se inscrever para o Projeto Meu Carrinho Empreendedor, pode buscar orientação na Unidade de Atendimento do Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida Santos Dumont, 2500, Aldeota (com entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante). É importante observar os seguintes requisitos:

É fundamental destacar que todo o processo de seleção é gratuito e destinado exclusivamente aos moradores de Fortaleza.

As inscrições para o Projeto Meu Carrinho Empreendedor podem ser entregues em envelopes na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFor), localizada na Avenida Heráclito Graça, 750, no Centro.

Detalhes do Serviço:

Inscrições para o Projeto Meu Carrinho Empreendedor Local: Central de Licitações de Fortaleza (Avenida Heráclito Graça, 750 – Centro) Para mais informações: (85) 3452.3477 (CLFor) ou ligue para 0800 081 4141 (SDE)

Essa é uma oportunidade valiosa para empreendedores de Fortaleza que desejam desenvolver seus negócios e adquirir recursos essenciais para o sucesso. Não perca a chance de participar deste programa.

EDITAL

Há vagas abertas da Disney! Quem tem o sonho de trabalhar no mundo da fantasia, saiba que esta pode ser a sua oportunidade.

Vagas abertas para brasileiros!

Vagas abertas na Disney

A The Walt Disney Company Brasil está oferecendo uma oportunidade única para estudantes com o lançamento do Programa de Estágio 2024

Este programa proporciona uma imersão teórica e prática na empresa líder mundial em entretenimento. As vagas de estágio estão disponíveis em São Paulo e o início está previsto para janeiro de 2024, com duração de 24 meses.

O processo seletivo do Disney Programa de Estágio 2024 abrange três áreas principais: Entretenimento, Esportes e Produtos de Consumo.

Áreas e vagas abertas

Vamos explorar essas áreas em mais detalhes:

Entretenimento: O Mundo da Magia

Operações de Vendas Publicitárias : No centro das parcerias comerciais.

: No centro das parcerias comerciais. Serviços Criativos : Onde a imaginação se torna realidade.

: Onde a imaginação se torna realidade. Mídia Digital : Conectando pessoas de todas as idades em um mundo digital.

: Conectando pessoas de todas as idades em um mundo digital. Jurídico : Protegendo a mágica da Disney.

: Protegendo a mágica da Disney. Marketing : Compartilhando histórias que tocam o coração.

: Compartilhando histórias que tocam o coração. Programação : Criando e transmitindo os melhores conteúdos.

: Criando e transmitindo os melhores conteúdos. Relações Públicas: Mantendo a imagem brilhante da Disney.

Esportes: O Mundo Além dos Limites

Digital : Explorando novos horizontes no mundo dos esportes.

: Explorando novos horizontes no mundo dos esportes. Marketing : Conectando fãs de maneira única ao mundo esportivo.

: Conectando fãs de maneira única ao mundo esportivo. Produção/Jornalismo : Contando as histórias emocionantes dos atletas.

: Contando as histórias emocionantes dos atletas. Programação : Transmitindo a emoção dos eventos esportivos.

: Transmitindo a emoção dos eventos esportivos. Tecnologia/Engenharia: Elevando o mundo esportivo a novos patamares.

Produtos de Consumo: Onde Sonhos se Tornam Realidade

Vendas e Desenvolvimento Criativo de Produtos: Criando produtos mágicos que os fãs adoram.

Requisitos para se candidatar

Para se candidatar nestas vagas abertas , é importante atender a alguns requisitos:

Estar nos dois últimos anos da graduação, com formatura prevista a partir de dezembro de 2025.

Ter paixão e conhecimento em entretenimento e/ou esportes.

Demonstração de desejo de crescimento, respeito à diversidade e empatia.

Interesse pelo consumidor, qualidade de conteúdo e inovação.

Domínio do pacote Microsoft Office.

Fluência em português.

Disponibilidade para estagiar 30 horas por semana em São Paulo, com possibilidade de escalas de trabalho nos finais de semana para oportunidades na área de esportes.

No Programa de Estágio 2024 da Disney Brasil, você terá a chance de aprimorar suas habilidades e fazer parte de projetos que podem transformar o mercado e a vida dos fãs da Disney.

Na Disney, todos têm a oportunidade de fazer parte dessa jornada única.

Como se inscrever nestas vagas abertas

Os interessados poderão se inscrever no site da Disney – clique aqui, de 16 a 20 de outubro (ou até encerrarem as 10 mil inscrições).