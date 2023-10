Veja como se inscrever no portal Enem 2023 para obter dicas, aulas e cartilhas para a prova

Se inscrever no portal Enem 2023 para obter dicas, aulas e cartilhas pode ser uma boa ideia para os estudantes que irão participar do exame no próximo mês.

Desse modo, para que você saiba como fazer a inscrição e quais os serviços que o portal oferece, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para se preparar da melhor forma possível para as provas!

Veja como se inscrever no portal do Enem 2023 para obter dicas, aulas e cartilhas para a prova

À medida que o Enem 2023 se aproxima, a busca por recursos e informações para uma preparação eficaz se intensifica.

Felizmente, o portal Enem oferece uma ampla gama de materiais gratuitos, incluindo dicas, aulas e cartilhas, para ajudar os estudantes a se prepararem para o exame.

Dessa maneira, os estudantes podem ter todo o apoio necessário para obterem os melhores resultados e assim, aproveitarem a oportunidade para ingressar no ensino superior.

Assim sendo, confira o passo a passo para se inscrever no portal.

Passo a passo para se inscrever no portal Enem 2023



Acesse o site oficial do portal Enem 2023;

Procure a opção de inscrição ou cadastro e clique nela;

Preencha as informações necessárias, incluindo seu nome, endereço de e-mail e data de nascimento;

Então, crie uma senha segura para sua conta no portal.

Ademais, depois de concluir o processo de inscrição, você receberá um e-mail de confirmação com um link de ativação. Sendo assim, clique no link para ativar sua conta.

Uma vez que sua conta esteja ativada, você terá acesso a todos os recursos e materiais disponíveis no portal.

Enem 2023: veja detalhes do exame

Nos próximos dias 5 e 12 de novembro, quase 4 milhões de estudantes em todo o Brasil irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023.

Esse exame se tornou essencial para aqueles que desejam ingressar no ensino superior. Isso porque, com a pontuação do Enem, os participantes podem se candidatar a vagas em universidades públicas e privadas, bolsas de estudo e programas de financiamento estudantil.

Portanto, a preparação é fundamental para alcançar os objetivos educacionais.

O que estudar para o exame?

Bem como muitos já sabem, o exame é abrangente e aborda diversas áreas de conhecimento.

Desse modo, alguns dos principais tópicos incluem:

Linguagens;

Matemática;

Química;

Física;

Biologia;

Ciências Humanas, entre outras matérias.

O que os estudantes podem encontrar no portal Enem 2023?

O portal do Enem oferece uma plataforma valiosa para a preparação dos candidatos. A parceria entre O Globo e a plataforma AZ de Aprendizagem criou um canal exclusivo para o exame, fornecendo acesso a diversos recursos, como:

Aulões

Primeiramente, vale destacar que os aulões são sessões de estudo intensivo, abordam tópicos-chave do Enem e oferecem dicas práticas para a prova.

Dicas de filmes e séries

Além disso, o portal fornece sugestões de filmes e séries que podem enriquecer a preparação, abordando temas relevantes para o exame.

Revisão

Os participantes encontram materiais de revisão abrangentes que cobrem os tópicos mais importantes do Enem 2023.

Conteúdos exclusivos

Finalmente, o portal oferece acesso a conteúdos exclusivos criados por especialistas, fornecendo insights valiosos sobre o exame.

O que levar nos dias do Enem?

Além de se preparar com antecedência por meio do portal, também é essencial estar preparado nos dias das provas.

Portanto, certifique-se de levar o seguinte:

Documento de identificação com foto (RG, carteira de trabalho, passaporte, CNH, entre outros);

Caso tenha perdido o documento de identificação, um Boletim de Ocorrência de no máximo 90 dias pode ser apresentado, mas o candidato passará por uma identificação especial;

Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

Comprovante de inscrição impresso, recomendado pelo INEP;

Enem 2023 oferece recursos para participantes com necessidades especiais

O ENEM 2023 se preocupa em oferecer igualdade de oportunidades a todos os participantes. Por isso, o INEP aprovou 38.101 solicitações de atendimento especializado, incluindo 70.411 pedidos de recursos de acessibilidade.

Esses recursos incluem:

Aparelho auditivo ou implante coclear;

Apoio para a perna e pé;

Auxílio para leitura;

Auxílio para transcrição;

Guia-intérprete;

Leitor de Tela;

Leitura labial;

Leitura Tátil;

Mesa para cadeira de rodas;

Sala de fácil acesso;

Vídeoprova em libras;

Sala especial individual;

Protetor auricular;

Computador;

Material específico e;

Sala reservada para acompanhantes, entre outros.

Assim, esses recursos garantem que os participantes com necessidades especiais possam realizar as provas de maneira justa e igualitária.

Agora que você já sabe como se inscrever no portal Enem 2023, siga as orientações e se prepare da melhor forma possível para a prova!