Veja como se inscrever para ESTE concurso TRT com salários acima de R$ 15 MIL

Este concurso TRT – Tribunal Regional do Trabalho- anuncia que as inscrições estão abertas. Os aprovados poderão receber salários acima de R$ 15 mil.

As chances são do TRT RN (Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte — 21ª Região).

Sobre o concurso TRT 21

Nesta segunda-feira, 16 de outubro, a partir das 10h, têm início as inscrições para o concurso do TRT RN (Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte – 21ª Região), que oferece oportunidades de carreira para os cargos de técnico e analista, ambos exigindo nível superior.

O processo seletivo disponibiliza uma vaga para contratação imediata, juntamente com a formação de um cadastro reserva (CR) para possíveis futuras contratações. Os salários oferecidos variam de R$ 8.046,85 a R$ 15.128, dependendo do cargo e especialização.

Vagas concurso TRT

A distribuição das vagas para o concurso é a seguinte:

Para Técnico Judiciário:

1 vaga na área de apoio especializado com especialidade em segurança do trabalho;

Cadastro reserva para a área administrativa;

Cadastro reserva na área administrativa com especialidade em agente da Polícia Judicial.



Para Analista Judiciário:

Cadastro reserva na área administrativa;

Cadastro reserva na área administrativa com especialidade em contabilidade;

Cadastro reserva na área judiciária;

Cadastro reserva na área judiciária com especialidade em oficial de Justiça avaliador federal;

Cadastro reserva na área de apoio especializado com especialidade em tecnologia da informação;

Cadastro reserva na área de apoio especializado com especialidade em medicina.

Este é um ótimo momento para aqueles que buscam oportunidades no setor público e desejam fazer parte do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. As inscrições estão abertas, e os salários oferecidos são atrativos, tornando este concurso uma oportunidade interessante para candidatos qualificados.

Como serão as provas deste concurso TRT

As provas objetivas (para todas as vagas) e as provas discursivas (apenas para o cargo de analista) estão agendadas para a manhã de 17 de dezembro, com realização em Natal. O conteúdo programático engloba os seguintes tópicos:

Língua Portuguesa.

Noções sobre direitos das pessoas com deficiência.

Noções de sustentabilidade.

Noções de Google Workspace.

Código de ética e regimento do TRT RN.

Conhecimentos específicos.

Além disso, para os candidatos que buscam a vaga de técnico na área administrativa com especialização em agente da Polícia Judicial, a seleção incluirá também um teste de aptidão física. As datas para essa etapa serão oportunamente divulgadas.

Este é um concurso TRT abrangente que aborda uma variedade de temas relevantes e é importante para os candidatos estarem bem preparados em todos esses tópicos para aumentar suas chances de sucesso nas provas. A realização das provas em dezembro proporciona um tempo adequado para os candidatos se prepararem adequadamente e demonstrarem seus conhecimentos e habilidades.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até 8 de novembro, às 23h59. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.concursosfcc.com.br. As taxas de participação custam:

R$ 90 (técnico);

R$ 110 (analista).

A isenção poderá ser pedida entre os dias 16 e 20 de outubro. A gratuidade é para os seguintes grupos:

fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

TRT 21

O TRT 21, ou Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, é uma instituição da Justiça do Trabalho localizada no Rio Grande do Norte. Sua principal responsabilidade é julgar questões trabalhistas, incluindo disputas entre empregados e empregadores, bem como questões relacionadas a direitos trabalhistas, contratos de trabalho, e outras questões trabalhistas.

O TRT 21 atende a jurisdição da 21ª Região do Rio Grande do Norte, desempenhando um papel fundamental na aplicação das leis trabalhistas na região. O tribunal é composto por juízes especializados em direito do trabalho e é responsável por tomar decisões justas e imparciais em casos relacionados ao mundo do trabalho.

Além disso, o TRT 21 também realiza concursos públicos para a contratação de servidores, oferecendo oportunidades de carreira para aqueles que desejam trabalhar no sistema judiciário trabalhista.

Em resumo, o TRT 21 é a instituição que assegura o cumprimento das leis trabalhistas na 21ª Região do Rio Grande do Norte, proporcionando um ambiente justo para a resolução de questões relacionadas ao trabalho e também oportunidades de carreira no setor público.