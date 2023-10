Veja como se preparar financeiramente para viajar no final do ano

Faltando apenas alguns meses para o final do ano, muitas pessoas estão se preparando para aproveitar as férias e viajar. No entanto, é essencial planejar financeiramente essa viagem, especialmente considerando que os meses de dezembro e janeiro podem ser mais caros, dependendo do destino escolhido.

Segundo um estudo realizado pelo site Booking.com, a maioria dos viajantes brasileiros busca tirar o máximo de custo-benefício do dinheiro gasto em viagens e planejam suas jornadas levando em conta o orçamento disponível.

Neste artigo, apresentaremos dicas práticas de como economizar durante o planejamento de uma viagem de final de ano. Desde a organização financeira até a utilização de milhas e o planejamento de uma viagem internacional, abordaremos estratégias eficientes para que você aproveite suas férias sem comprometer suas finanças.

Organização Financeira

Antes de iniciar o planejamento da viagem, é fundamental ter clareza sobre seu orçamento disponível. Fazer uma análise detalhada de sua situação financeira atual permitirá que você tome decisões mais conscientes em relação ao tipo de viagem que poderá realizar. É importante ter em mente que há uma diferença entre o que gostaríamos de fazer e o que realmente podemos fazer.

Evite se endividar ou fazer uma viagem cara que esteja além de suas possibilidades financeiras. Uma vez que tenha compreendido sua situação financeira, recomenda-se entender os custos de cada destino desejado. Pesquisar os preços das passagens aéreas e hospedagem é essencial nesse processo. Uma ferramenta útil para encontrar passagens com os melhores preços é o “Google Flights”. Essa plataforma permite que você selecione as datas desejadas de viagem e compara os valores disponíveis.

Outra estratégia para economizar é buscar hospedagens mais econômicas. Existem diversas plataformas especializadas em hospedagem que oferecem opções de filtros de pesquisa por faixas de preço, ofertas e descontos exclusivos. Além disso, alterar alguns dias da viagem pode resultar em opções mais em conta.

Tempo de Planejamento

De acordo com a pesquisa realizada pelo Booking.com, 44% dos viajantes brasileiros planejam suas viagens com um a quatro meses de antecedência. No entanto, quando se trata de viagens no período de dezembro e janeiro, é recomendável que as famílias se antecipem o máximo possível no planejamento.



Planejar com antecedência permite que você garanta melhores ofertas e preços mais acessíveis. Além disso, durante as férias de janeiro, os destinos ficam mais cheios e as opções de qualidade podem ser limitadas. Portanto, quanto mais cedo você se planejar, mais barato e com melhor qualidade serão os serviços disponíveis.

No entanto, caso a antecedência não seja uma opção, é possível adotar algumas medidas para economizar. Evitar gastos desnecessários, fazer esforços para poupar dinheiro durante os meses que antecedem a viagem e até mesmo considerar a possibilidade de ter uma renda extra podem ser alternativas viáveis.

Uso de Milhas

Acumular milhas pode ser uma excelente maneira de economizar nos custos de uma viagem e obter passagens aéreas com preços mais acessíveis. Além de possibilitar a compra de passagens, os programas de fidelidade também podem oferecer benefícios extras, como upgrades de categoria ou check-ins prioritários.

No entanto, é importante utilizar esses programas de forma consciente e planejada. Muitas pessoas acabam gastando dinheiro desnecessariamente no cartão de crédito, na esperança de acumular mais pontos.

É fundamental ter clareza sobre o quanto é necessário gastar para acumular milhas e evitar dívidas.

Planejamento de uma Viagem Internacional

Para aqueles que desejam viajar para outros países, uma questão comum é o momento ideal para comprar dólar ou outra moeda estrangeira. A taxa de câmbio pode flutuar consideravelmente, por isso é importante planejar com antecedência e acompanhar as variações.

Recomenda-se levar uma quantia em dinheiro vivo para despesas diárias e compras pequenas. Comprar moeda estrangeira antecipadamente no Brasil é mais vantajoso do que deixar para trocar no aeroporto, onde a taxa de câmbio costuma ser menos favorável.

Além disso, é importante diversificar os meios de pagamento, evitando levar grandes quantias em espécie e considerando a utilização de cartões pré-pagos.

Seguro Viagem

Um aspecto muitas vezes negligenciado, mas essencial, é a contratação de um seguro viagem, especialmente para destinos como Estados Unidos e Europa. Em países onde o sistema de saúde é privado, qualquer problema de saúde pode gerar despesas elevadas.

Além disso, é importante considerar também o seguro para aluguel de carros, pois eventuais acidentes podem resultar em altos custos.

Ademais, viajar no fim do ano é um momento de descanso e diversão, mas também exige um planejamento financeiro adequado. Neste artigo, apresentamos algumas dicas práticas para economizar durante o planejamento de uma viagem de final de ano. Desde a organização financeira até a utilização de milhas e o planejamento de viagens internacionais, essas estratégias podem ajudá-lo a aproveitar suas férias sem comprometer suas finanças.

Lembre-se sempre de analisar sua situação financeira atual, pesquisar os custos de cada destino, planejar com antecedência e utilizar programas de fidelidade e milhas de forma consciente. Além disso, não se esqueça de contratar um seguro viagem para garantir tranquilidade e evitar despesas inesperadas.

Com um bom planejamento e controle financeiro, você poderá desfrutar de suas férias e viajar com tranquilidade, aproveitando ao máximo o seu tempo e seu dinheiro.