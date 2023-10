Veja como solicitar em casos de lesões

O INSS oferece uma série de benefícios aos cidadãos brasileiros, e um dos principais é o auxílio-doença. Esse benefício é concedido a trabalhadores que se lesionaram e não conseguem exercer suas profissões temporariamente. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar os passos para solicitar o auxílio-doença de forma simplificada, utilizando o aplicativo “Meu INSS“.

O que é o auxílio-doença do INSS?

O auxílio-doença é um benefício oferecido pelo INSS para os trabalhadores que estão temporariamente incapacitados de realizar suas atividades profissionais devido a uma doença ou lesão. Esse benefício tem como objetivo garantir uma renda temporária ao trabalhador enquanto ele se recupera e não pode trabalhar.

Como o aplicativo “Meu INSS” ajuda na solicitação do auxílio-doença?

Devido às longas filas e à burocracia enfrentada nas unidades físicas do INSS, o governo federal implementou uma alternativa para facilitar a vida dos trabalhadores. Agora, os brasileiros não precisam mais comparecer pessoalmente às agências e passar por uma perícia médica para solicitar o auxílio-doença. É possível fazer todo o processo de forma simplificada através do aplicativo “Meu INSS“.

Documentação necessária para solicitar o auxílio-doença

Antes de iniciar o processo de solicitação, é importante ter em mãos a documentação necessária. Os documentos requeridos incluem:

Diagnóstico médico: É fundamental ter acesso ao diagnóstico médico detalhado, que deve ser realizado após a emergência. O documento deve conter todos os dados do paciente e do profissional de forma legível. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): Caso a lesão tenha sido um acidente de trabalho, é essencial apresentar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) como comprovação.

Passo a passo para solicitar o auxílio-doença pelo aplicativo “Meu INSS”



Siga as etapas abaixo para solicitar o auxílio-doença de forma simplificada pelo aplicativo “Meu INSS”:

Baixe o aplicativo “Meu INSS” em seu smartphone, disponível para Android e iOS. Faça o cadastro no aplicativo utilizando seus dados pessoais, como CPF, nome completo e data de nascimento. Se você já possui um cadastro no Meu INSS, basta fazer o login. Após realizar o login, clique na opção “Agendamentos/Solicitações”. Selecione a opção “Novo requerimento” e escolha a opção “Auxílio-doença”. Preencha todas as informações solicitadas, incluindo dados pessoais, informações sobre o diagnóstico médico e, se necessário, a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Anexe os documentos solicitados, como exames médicos, laudos e a CAT, se aplicável. Após preencher todas as informações e anexar os documentos, clique em “Enviar” para concluir a solicitação.

Prazo de liberação do auxílio-doença

Após a análise do requerimento, o INSS tem um prazo de até 15 dias para liberar o valor do auxílio-doença, caso o pedido seja aprovado. É importante ressaltar que, mesmo com a possibilidade de resolver tudo de forma digital, é possível que o cidadão seja convidado a comparecer presencialmente em uma unidade do INSS para realizar a perícia médica.

Perícia médica presencial ainda pode ser necessária

Apesar da possibilidade de solicitar o auxílio-doença de forma totalmente digital através do aplicativo “Meu INSS”, é importante ressaltar que em alguns casos o INSS poderá solicitar a presença do beneficiário para realizar uma perícia médica presencial. Isso ocorre quando há necessidade de uma avaliação mais detalhada da condição de saúde do trabalhador.

Portanto, mesmo utilizando o aplicativo “Meu INSS” para solicitar o auxílio doença, é importante estar ciente de que a perícia médica presencial ainda pode ser necessária em algumas situações específicas.

Processo simplificado

Solicitar o auxílio-doença do INSS ficou mais fácil com a implementação do aplicativo “Meu INSS”. Agora, trabalhadores formais do país podem fazer todo o processo de forma simplificada, sem precisar comparecer pessoalmente às agências e passar pela perícia médica. Lembre-se de ter em mãos toda a documentação necessária e seguir as etapas mencionadas para garantir uma solicitação eficiente e rápida. Aproveite as facilidades oferecidas pelo “Meu INSS” e garanta o auxílio-doença quando necessário.