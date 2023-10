Veja como usar o saldo em conta como garantia

O Nubank anunciou a expansão de seus produtos de empréstimo, visando oferecer soluções de crédito mais acessíveis e flexíveis aos seus clientes. Desde o dia 1 de setembro de 2023, os clientes do Nubank podem utilizar o saldo disponível em suas contas como garantia para obter empréstimos de forma rápida e descomplicada.

O novo empréstimo Nubank com saldo em conta como garantia é uma evolução do empréstimo com dinheiro guardado, introduzido em outubro de 2022. Nesta modalidade, os clientes têm a oportunidade de acessar crédito com taxas mais baixas do que as oferecidas pelo mercado convencional.

Com a nova atualização, qualquer cliente que já possui dinheiro em sua conta Nubank pode solicitar um empréstimo na hora, tornando o acesso ao crédito mais ágil e prático. Além disso, é possível transferir um valor imediatamente no momento da contratação.

O processo de obtenção do empréstimo do Nubank é livre de burocracias e totalmente digital, alinhando-se à filosofia do banco de tornar a vida financeira de seus usuários mais simples. O valor obtido pode ser utilizado de acordo com as necessidades do cliente, seja para efetuar reparos em sua residência, lidar com uma emergência financeira inesperada, ou até mesmo para investir em uma educação de qualidade.

Conheça a modalidade de empréstimo

Ao optar por esse novo tipo de empréstimo, o cliente utiliza o valor depositado em sua conta do Nubank como garantia, funcionando de maneira similar às modalidades tradicionais de empréstimo pessoal. De acordo com informações disponibilizadas pelo banco digital, o grande diferencial é o destino do valor depositado como garantia: ele permanece intacto, mas é automaticamente investido em um ativo de renda fixa, na modalidade de Resgate Planejado.

Uma das vantagens desse empréstimo é a flexibilidade de pagamento. Os clientes têm a opção de parcelar o valor em até 24 vezes, e a primeira prestação pode ser quitada em até 90 dias após a contratação, aliviando a pressão financeira inicial. Enquanto o valor utilizado como garantia fica bloqueado, ele continua a render.

A solicitação do Empréstimo Nubank com Saldo em Conta como Garantia é completamente digital, permitindo que os clientes façam simulações até encontrarem a oferta que melhor se adapte às suas necessidades. Vale informar que por se tratar de um produto garantido, as taxas de juros são extremamente competitivas, começando a partir de 1,35% ao mês.



Veja como contratar o crédito no Nubank

No cenário financeiro atual, a busca por soluções de crédito ágeis e acessíveis tem se tornado uma prioridade para muitos brasileiros. Nesse contexto, o Nubank vem se destacando ao oferecer opções de empréstimo que aliam taxas competitivas e a comodidade de um processo 100% digital. Veja como realizar a contratação do empréstimo com saldo em conta como garantia:

Na tela inicial do aplicativo do Nubank, os clientes devem clicar em “Empréstimo”.

os clientes devem clicar em “Empréstimo”. Será preciso inserir o valor desejado para o empréstimo e realizar quantas simulações forem necessárias, escolhendo o número de parcelas e a data de vencimento.

Nesse momento o cliente pode visualizar o valor total a ser pago e, se estiver de acordo, basta prosseguir a operação.

Por fim, basta ler atentamente o contrato, clicar em “Aceitar e prosseguir” e inserir a senha de 4 dígitos.

O processo de aquisição do Empréstimo Nubank com garantia do saldo em conta é uma solução simples e conveniente para quem busca acesso a crédito de forma descomplicada. Seguindo os passos citados acima, os clientes podem obter o crédito diretamente pelo aplicativo.