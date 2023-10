veja como vai funcionar aguardada campanha

Dentro de mais alguns dias, a varejista Shopee vai lançar no Brasil a campanha 10.10 Festival Shopee Oficial. Trata-se de uma espécie de promoção que vai expandir os benefícios mensais da marktplace. Estão previstos vários benefícios extras, incluindo a esperada promoção de “1 ano de Shopee Oficial grátis” para três clientes.

Abaixo, listamos uma série de vantagens que a varejista vai oferecer no próximo dia 10 de outubro (por isso o nome 10.10, já que o evento ocorre no dia 10 do mês 10). Assim, o consumidor poderá identificar quais são as principais promoções que estão chegando nos próximos dias.

“O nosso principal objetivo com essa campanha é trazer as melhores ofertas e descontos de uma ampla variedade de marcas, oferecendo aos consumidores a oportunidade de aproveitarem tanto as promoções de suas marcas favoritas como de outros vendedores da plataforma”, comenta Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee.

10.10 da Shopee

De acordo com os organizadores, no próximo dia 10 de outubro, será possível economizar com R$ 6 milhões em cupons de descontos, que serão válidos para todos os vendedores da plataforma. Além disso, a empresa também vai distribuir vouchers de frete grátis sem valor mínimo para a Shopee Oficial. Para outros vendedores, o frete grátis será concedido para compras de, no mínimo, R$ 10.

Outra promoção bastante esperada pelos consumidores é a que vai conceder 1 ano de Shopee grátis. A ideia é contemplar três clientes com esta novidade. A concorrência já está aberta para todos os usuários desde já, e os vencedores serão anunciados no próximo dia 18 de outubro.

Para concorrer, é importante adquirir os chamados bilhetes da sorte, que custam duas moedas da Shopee. É preciso adquirir estes itens entre os dias 25 de setembro e 10 de outubro.



Além disso, a 10.10 Shopee vai oferecer ofertas com descontos para produtos da Disney, às vésperas do Dia das Crianças. Esta é uma vantagem que vai ser ofertada para os consumidores que fizerem doações para uma das nove organizações não governamentais apoiadas pela Shopee.

A varejista também lançou a campanha #DisneyBrincareDoar, que tem como objetivo transformar as horas brincadas em doação para as crianças. É simples: basta postar uma foto ou vídeo brincando com a família e usar a hastag #DisneyBrincarEDoar. Para cada conteúdo postado, a Disney vai doar R$ 50 para o Instituto Gerando Falcões.

Programa ao vivo

Para marcar o dia da promoção, na próxima terça-feira (10), a Shopee fará uma transmissão ao vivo nas redes sociais a partir das 13h. A cantora Ludmilla, que é a garota-propaganda da promoção, e a embaixadora digital da marca no Brasil, Vihh Tube, apresentarão as ofertas no principal dia do evento. A transmissão também contará com a participação de outros influenciadores digitais.

Remessa Conforme

A partir desta sexta-feira (6), a Shopee entra oficialmente no sistema do programa Remessa Conforme do governo federal. Trata-se de um novo conjunto de regras para a taxação em produtos importados. Deste modo, a varejista estrangeira começa a ter que respeitar todas as normas descritas pelo procedimento.

Com a entrada da Shopee, todos os produtos importados do site que custam menos do que US$ 50 passarão a ter isenção total do imposto de importação, ou seja, o consumidor não vai mais ter que pagar a alíquota de 60% que estava sendo cobrada até aqui. Em compensação, ele vai ter que pagar o ICMS, um imposto de caráter estadual, que tem alíquota de 17% em todas as unidades da federação.

Para os produtos importados da Shopee que custam mais do que US$ 50, pouca coisa muda. Estes itens seguirão tendo uma incidência de 60% do imposto de importação e mais 17% de ICMS, o imposto estadual. Este já era o formato usado antes do início do Remessa Conforme.