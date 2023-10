Veja dicas de preparação, o que levar e como tirar mil na Redação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das provas mais aguardadas pelos estudantes brasileiros. Com grande importância para o ingresso no ensino superior, o Enem requer uma preparação adequada para alcançar bons resultados. Neste guia completo preparado pelo Notícias Concursos, você encontrará todas as informações necessárias sobre o Enem 2023, desde dicas de preparação até orientações sobre o que levar no dia da prova e como obter uma nota alta na redação.

Sobre o Enem 2023

O Enem 2023 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas para realizar o exame. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, abrangendo diferentes áreas do conhecimento.

Datas e Horários das Provas

No primeiro dia do Enem 2023, que será em 5 de novembro, os estudantes responderão a questões de linguagens, ciências humanas e realizarão a redação. Já no segundo dia, em 12 de novembro, as provas abordarão matemática e ciências da natureza.

Os horários de aplicação das provas são os seguintes:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

É importante chegar ao local de prova com antecedência, pois os portões serão fechados pontualmente às 13h. Recomenda-se que os estudantes cheguem por volta das 12h para evitar contratempos.

Locais de Prova



O local de prova do Enem 2023 será informado no cartão de confirmação da inscrição, que estará disponível na página do participante, no site do Inep, cerca de duas semanas antes das provas. É fundamental verificar o endereço do local de prova, calcular a distância e o tempo de deslocamento e simular o percurso em um domingo para se familiarizar com o trânsito e o transporte público.

Lembrando que o portão de acesso ao local de prova será fechado às 13h, portanto, é essencial seguir as orientações do Inep e chegar ao local com antecedência.

Preparação para o Enem 2023

A preparação adequada é fundamental para obter um bom desempenho no Enem 2023. Nesta seção, apresentaremos algumas dicas e estratégias para otimizar seus estudos e se preparar da melhor forma possível para a prova.

Revisão de Conteúdos

Neste momento, a reta final, é importante focar na revisão dos conteúdos já estudados ao invés de tentar aprender coisas novas. A realização de provas antigas do Enem é uma ótima maneira de identificar os assuntos em que você ainda tem dúvidas e revisá-los com mais atenção.

Os professores recomendam também praticar o controle do tempo e se familiarizar com a estrutura das provas. Refazer as provas anteriores, pensando na estrutura e no estilo das questões, é uma estratégia eficiente, pois o Enem costuma abordar temas recorrentes a cada ano.

Estudo Interdisciplinar

O Enem é conhecido por sua abordagem interdisciplinar, ou seja, as questões podem envolver conhecimentos de diferentes áreas. Por isso, é importante estabelecer conexões entre os conteúdos de diferentes disciplinas e buscar compreender como eles se relacionam.

Uma dica é estudar por meio de materiais que abordem os conteúdos de forma integrada, destacando as relações entre os temas. Isso ajudará a desenvolver uma visão ampla e a compreender como diferentes áreas do conhecimento se interligam.

Resolução de Questões e Simulados

A resolução de questões é uma das estratégias mais eficazes para se preparar para o Enem. Além de ajudar a fixar os conteúdos, a prática de questões permite identificar seus pontos fortes e fracos, direcionando seus estudos para as áreas em que ainda precisa melhorar.

Os simulados são ferramentas valiosas para simular o ambiente real de prova e testar seus conhecimentos. Procure realizar simulados completos, respeitando o tempo estipulado para cada prova. Isso ajudará a familiarizar-se com o tempo disponível e a desenvolver habilidades de gestão do tempo durante a realização do exame.

Estudo da Redação

A redação é uma das partes mais importantes do Enem, pois possui um peso significativo na nota final. Para se sair bem nessa parte, é fundamental compreender as competências exigidas e praticar a escrita de textos dissertativo-argumentativos.

As cinco competências avaliadas na redação do Enem são:

Domínio da modalidade formal da língua portuguesa; Compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento; Organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos; Conhecimento dos mecanismos linguísticos para construir uma argumentação; Elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Para se preparar para a redação, leia textos de diferentes gêneros, treine a escrita de dissertações e busque se informar sobre temas atuais que possam ser abordados no exame. Além disso, é fundamental conhecer a estrutura de um texto dissertativo-argumentativo e praticar a escrita dentro dessa estrutura.

O que Levar no Dia da Prova

No dia da prova do Enem, é importante estar preparado e levar os itens necessários para realizar o exame. Abaixo, listamos os principais itens que você deve levar:

Documento de identificação original com foto;

Cartão de confirmação de inscrição (recomendado, mas não obrigatório);

Caneta esferográfica transparente de tinta preta;

Máscara de proteção facial;

Álcool em gel;

Lanche e água em embalagens transparentes;

Caso necessite, comprovante de solicitação de atendimento especializado.

É importante estar atento às regras estabelecidas pelo Inep e seguir todas as orientações para evitar contratempos no dia da prova.

Como Ter uma Redação Nota Mil

A redação do Enem possui um grande peso na nota final e pode fazer toda a diferença no resultado final. Para ter uma redação nota mil, é fundamental seguir algumas estratégias e técnicas. Veja abaixo algumas dicas para se destacar na redação:

Planejamento

Antes de começar a escrever, faça um planejamento do seu texto. Leia atentamente a proposta e faça anotações sobre as ideias principais que você deseja abordar. Organize sua argumentação e defina uma estrutura clara para o texto.

Introdução

A introdução é a primeira impressão que o avaliador terá do seu texto, por isso, é importante causar impacto logo de início. Utilize uma frase de efeito, uma citação, um dado estatístico ou uma pergunta provocativa para despertar o interesse do leitor e apresentar o tema da redação.

Desenvolvimento Coerente

No desenvolvimento do texto, apresente argumentos sólidos e coerentes, embasados em informações relevantes. Utilize exemplos, dados estatísticos, fatos históricos e referências bibliográficas para sustentar suas ideias.

Mantenha uma estrutura lógica no texto, organizando os parágrafos de forma coesa e sequencial. Utilize conectivos adequados para estabelecer a relação entre as ideias e garantir a fluidez do texto.

Conclusão Resolutiva

Na conclusão, retome os principais argumentos apresentados e apresente uma proposta de intervenção para o problema abordado. Sua proposta deve ser factível, respeitar os direitos humanos e buscar soluções concretas para o tema discutido.

Encerre o texto de forma impactante, deixando uma mensagem forte e persuasiva para o leitor. Evite introduzir novas ideias na conclusão, pois isso pode prejudicar a coesão e a coerência do texto.

Preparação adequada

O Enem 2023 é uma oportunidade única para os estudantes demonstrarem seus conhecimentos e conquistarem uma vaga no ensino superior. Com uma preparação adequada, foco nos estudos e dedicação, é possível obter bons resultados e alcançar seus objetivos.

Lembre-se de seguir as dicas apresentadas neste guia, realizar a revisão dos conteúdos, resolver questões e praticar a escrita de redações. No dia da prova, esteja preparado, leve os itens necessários e mantenha a calma durante a realização do exame.