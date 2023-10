Veja dicas para estudar com provas anteriores de concurso

Preparar-se para um concurso público é um desafio que exige dedicação, disciplina e estratégia. Felizmente, existem muitas armas que você pode usar para te ajudar nesse propósito. E entre elas, as provas anteriores de concursos passados são um dos recursos mais valiosos.

Afinal, elas fornecem uma visão mais clara do estilo das questões, dos temas recorrentes e do nível de dificuldade. Pensando nisso, hoje trouxemos uma série de dicas sobre como você pode usar edições anteriores de provas para se preparar para certames da melhor forma possível.

Então, leia até o final e não perca nada importante.

Como estudar com provas anteriores de concurso

Geralmente, as bancas organizadoras dos concursos seguem um certo padrão na aplicação das provas. Sendo assim, é importante revisar as avaliações aplicadas em versões anteriores. Pois elas oferecem insights muito valiosos na hora de se preparar para realizar as provas dos concursos.

No entanto, para que essa abordagem surta efeitos realmente expressivos, é preciso seguir algumas estratégias. Nesse sentido, veja a seguir algumas dicas muito importantes, apesar de simples.

1. Comece pelo edital

Antes de mergulhar nas provas anteriores, leia atentamente o edital do concurso que você planeja prestar. Afinal de contas, o edital é o guia oficial que determina os conteúdos a serem estudados e as regras do certame.

Isso ajuda a direcionar seus esforços para áreas de maior relevância. Portanto, para estudar para provas anteriores de concurso, o primeiro passo é ler com muita atenção todas as informações do edital.



2. Organize-se

Ser organizado é essencial, em especial se você tem poucas horas por dia para estudar. Por isso, crie um cronograma de estudos que inclua a resolução de provas anteriores.

Estabeleça metas diárias ou semanais para o estudo desse material e siga o plano à risca. Aliás, a consistência é muito importante, pois não adianta estudar com provas anteriores de concurso se você não incluir outras abordagens e não tiver foco.

3. Faça uma análise criteriosa para estudar com provas anteriores de concurso

Antes de começar a resolver as provas, faça uma análise cuidadosa do formato, do peso das matérias e do estilo das questões. Assim, identifique os temas mais recorrentes e aqueles em que você pode precisar de mais tempo para se aprimorar.

Lembre-se de que pode ser uma perda de tempo repassar conteúdos que não se aplicam ao cargo que você quer. Ou ainda, se o edital do novo certame indica um conteúdo programático diferente desse antigo.

Então, analise se realmente essa avaliação será proveitosa para o que você precisa.

4. Resolva as provas anteriores

Agora, comece a resolver as provas anteriores. Inclusive, o ideal é começar com os exames mais recentes e, gradualmente, avançar no tempo. Logo, isso ajuda a entender a evolução do conteúdo cobrado e as mudanças de abordagem.

Outro ponto muito importante é que você deve preferir ver a prova e resolvê-la antes de ver uma versão pronta, já resolvida. Pois, assim, você não se influencia pelas respostas.

5. Marque as questões com dificuldade

Durante a resolução das provas, identifique as questões que apresentam maior dificuldade. Então, marque-as para revisar posteriormente e dedicar mais tempo a esses tópicos.

Afinal de contas, as questões que forem mais difíceis para resolver nessa simulação também serão as mais complicadas na hora da prova do concurso de verdade.

6. Simule condições reais na hora de estudar com provas anteriores de concurso

Quando resolver as provas anteriores, simule as condições reais do exame. Por exemplo, marque um tempo para cada questão e evite consultar materiais de estudo e acessar a Internet durante a resolução.

Assim, isso ajuda a aumentar a resistência mental e o desempenho sob pressão.

7. Analise os erros

Após resolver as provas, analise cuidadosamente os erros que cometeu. Desse modo, identifique padrões nos seus equívocos e trabalhe nas áreas em que está mais fraco.

Isso porque esta análise crítica é essencial para o aprimoramento contínuo. Lembre-se de que errar nessa etapa de preparação faz parte de todo o processo, pois, é por meio dos erros que você poderá determinar onde estão suas maiores fraquezas para poder trabalhar nelas e melhorar.

8. Revise e repita quando for estudar com provas anteriores de concurso

Revise constantemente as matérias estudadas, especialmente aquelas em que enfrentou dificuldades. Assim, resolva mais provas anteriores para consolidar o conhecimento e acompanhar seu progresso.

É sempre bom lembrar que o estudo com provas antigas não substitui a aprendizagem dos conceitos teóricos. Ao invés disso, use isso como uma ferramenta complementar para avaliar seu nível de conhecimento e adaptar sua preparação.

Então, agora que você já sabe como estudar com provas anteriores de concurso, coloque essas dicas em prática. Então, se prepare da melhor forma possível para qualquer certame!