veja dicas valiosas para o dia da prova

Com as datas do ENEM 2023 se aproximando, os candidatos estão cada vez mais preocupados com os dias de aplicação das provas.

Mas, saiba que as dicas certas podem te ajudar a entender como a aplicação das provas irá funcionar e o que você deve esperar no dia do ENEM 2023.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com dicas valiosas para o dia da prova do ENEM 2023. Vamos conferir!

Cuidado com o horário da prova

Todos nós sabemos que os horários são seguidos rigorosamente durante a aplicação das provas do ENEM. Dessa maneira, os candidatos devem ter em mente os horários em que o ENEM será aplicado. Veja quais são eles:

05 de novembro , das 13h às 19h;

12 de novembro, das 13h às 18h30.

É importante que você chegue com antecedência no local de prova indicado no seu cartão de confirmação de inscrição. Se possível, se dirija ao local com uma hora de antecedência para evitar qualquer tipo de atraso e problemas no momento da entrada.

Prepare os materiais necessários no dia anterior

Existem alguns materiais que todos os candidatos devem levar no dia do ENEM 2023. Dessa maneira, é importante que você separe os seus objetos pessoais com antecedência para não esquecer nada e também para evitar atrasos no dia da prova.



Veja quais são os materiais obrigatórios para os dois dias de prova do ENEM 2023:

Documento de identidade

Todos os estudantes devem levar um documento de identidade válido e com foto no dia da prova do ENEM 2023. Para evitar imprevistos, confira desde já se possui um documento em bom estado e dentro do prazo de validade. Os responsáveis pela aplicação das provas do ENEM irão aceitar qualquer um dos seguintes documentos:

RG;

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Certificado de Reservista ou de Dispensa;

Carteira de Habilitação (CNH);

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade.

Se o documento tiver sido roubado ou extraviado, você deve levar o Boletim de Ocorrência, emitido há, no máximo, 90 dias antes da prova.

Caneta preta de material transparente

Não se esqueça de levar uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Se quiser, leve mais de uma caneta por segurança.

Alimentos leves e água

Os estudantes devem se alimentar durante a prova do ENEM, uma vez que as provas são longas e demandam muita energia do candidato. Assim, leve um lanche leve para se alimentar durante a prova do ENEM. Dentre as principais escolhas de alimentos, podemos citar: sanduíche, barra de cereal, bolacha, etc. Não se esqueça de levar também uma garrafa de água.

Preparação mental

Muitos candidatos se esquecem de que a preparação mental é tão importante quanto os estudos para a prova do ENEM. Dessa forma, é fundamental que você esteja preparado mentalmente para enfrentar a prova.

Tenha em mente que a ansiedade é normal, mas que é importante manter a calma para garantir um bom desempenho no exame. Tente manter a calma durante toda a prova: a tranquilidade será uma grande aliada para que você consiga realizar a prova da melhor forma e com concentração.

Além disso, não se esqueça de ter uma noite de sono adequada na véspera, para chegar descansado no dia do ENEM. Assim, evite sair no dia anterior e evite também alimentos pesados ou gordurosos no dia que antecede a prova.

Revise as suas respostas e a redação

No dia da prova, é muito importante que você revise as suas respostas antes de passá-las para o gabarito. Lembre-se de que você não poderá mudar as respostas do gabarito.

Além disso, é fundamental também que você revise o rascunho da sua redação do ENEM antes de transcrevê-la para a folha de redação oficial.