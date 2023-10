Veja essas 5 dicas e evite golpes

O Feirão Limpa Nome é uma excelente oportunidade para os consumidores quitarem suas dívidas e recuperarem sua saúde financeira. No entanto, em períodos como esse, criminosos aproveitam para aplicar golpes, se passando por empresas como a Serasa ou instituições parceiras do Limpa Nome. Para evitar cair em fraudes e garantir uma negociação segura, é essencial seguir algumas dicas importantes. Neste artigo, apresentaremos 5 dicas para evitar golpes e negociar suas dívidas com segurança durante o Feirão Limpa Nome.

Desconfie de Ofertas Imperdíveis

Durante o Feirão Limpa Nome, é comum que os consumidores recebam contatos de supostas empresas oferecendo “ofertas imperdíveis” para limpar o nome sem a necessidade de pagamento da dívida. No entanto, é importante estar atento para não cair nesse tipo de golpe.

Ao receber uma oferta desse tipo, desconfie. Lembre-se que nenhuma empresa séria irá perdoar uma dívida sem o devido pagamento. Verifique se a oferta é realmente legítima entrando em contato com a empresa diretamente através dos canais oficiais, como o número de telefone ou o site oficial. Não faça nenhum pagamento ou compartilhe informações pessoais sem ter certeza da legitimidade da oferta.

Cuidado com Mensagens no WhatsApp

O WhatsApp tem sido um dos principais canais utilizados por golpistas para se passarem por empresas como a Serasa durante o Feirão Limpa Nome. Portanto, é essencial redobrar a atenção ao utilizar esse recurso e evitar cair em fraudes.

Ao receber uma mensagem no WhatsApp oferecendo uma negociação de dívidas, verifique cuidadosamente a identidade do remetente. O número oficial da Serasa para negociar dívidas e acompanhar acordos é o (11) 99575-2096. Além disso, observe se há um selo de verificação verde no topo da tela, que confirma que você está realmente trocando mensagens com o WhatsApp oficial da Serasa.

Utilize o Aplicativo da Serasa para Consultar e Negociar Dívidas

Uma das formas mais práticas e seguras de consultar e negociar dívidas durante o Feirão Limpa Nome é utilizando o aplicativo da Serasa. Esse aplicativo oferece uma interface amigável e protege seus dados pessoais.



Você pode baixar o aplicativo gratuitamente pelo Google Play (para celulares Android) ou na App Store (para aparelhos iOS). Antes de fazer o download, confirme que está baixando o aplicativo correto, criado pela Serasa Experian.

Verifique a Autenticidade do Site

Ao acessar sites relacionados ao Feirão Limpa Nome, é fundamental verificar sua autenticidade. Golpistas podem criar sites falsos que se parecem com o site oficial da Serasa ou das instituições parceiras do Limpa Nome, com o objetivo de roubar dados pessoais e financeiros.

Para garantir a segurança, verifique se o site possui o selo de segurança, que indica que a página é criptografada e protegida contra fraudes. Além disso, verifique se o endereço do site está correto e se corresponde ao site oficial da empresa.

Evite Realizar Pagamentos Antecipados

Uma prática comum de golpistas é solicitar pagamentos antecipados para limpar o nome sem restrições no CPF. Tome muito cuidado com essa abordagem, pois é uma maneira comum de aplicar golpes.

Antes de efetuar qualquer pagamento, verifique se a empresa é legítima e se a oferta é real. Desconfie de qualquer pedido de transferência bancária ou boletos enviados por desconhecidos. Sempre confirme as informações diretamente com a empresa, utilizando os canais oficiais de contato.

Esteja atento e aproveite as oportunidades

Participar do Feirão Limpa Nome é uma excelente oportunidade para negociar suas dívidas e recuperar sua saúde financeira. No entanto, é fundamental estar atento aos golpes e tomar medidas para garantir uma negociação segura.

Desconfie de ofertas imperdíveis, verifique a autenticidade das mensagens no WhatsApp, utilize o aplicativo oficial da Serasa para consultar e negociar dívidas, verifique a autenticidade dos sites e evite realizar pagamentos antecipados.

Seguindo essas dicas, você estará protegido contra golpes e poderá aproveitar todas as vantagens do Feirão Limpa Nome de forma segura e tranquila.

Lembre-se: sua saúde financeira está em suas mãos!

“O Feirão Limpa Nome oferece oportunidades incríveis para quitar dívidas, mas é importante estar atento a possíveis golpes. Siga nossas dicas e negocie suas dívidas com segurança.”