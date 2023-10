veja lista completa de cidades que receberão benefício antecipado

Dentro de mais alguns dias, o governo federal vai retomar os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Pouco mais de 21 milhões de brasileiros de todas as regiões do país poderão receber o saldo em suas contas. Algumas destas pessoas, aliás, terão acesso ao dinheiro de maneira antecipada.

Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, usuários de 55 municípios do estado do Amazonas poderão ter a antecipação do Bolsa Família neste mês de outubro. A pasta explica que todos eles poderão movimentar o dinheiro já a partir do dia 18, ou seja, não haverá necessidade de seguir o calendário regular de liberações.

Tal antecipação está sendo realizada em um contexto de seca severa no estado do Amazonas. Milhares de pessoas estão sofrendo com a estiagem na região. A seca vem provocando grandes impactos na economia local, e é por isso que todos os usuários da região poderão receber o benefício antecipadamente.

Anúncio de Alckmin

A notícia da antecipação dos pagamentos do Bolsa Família foi confirmada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), durante visita a Manaus nesta semana. A ministra do meio ambiente, Marina Silva, também está no local para avaliar a situação.

“O presidente pediu que eu fizesse uma reunião de trabalho com os ministros e que visitássemos Manaus para verificar in loco a questão da seca que afeta não só o Amazonas, mas também Rondônia e Acre”, afirmou o vice-presidente em entrevista à imprensa.

Além da antecipação do Bolsa Família, Alckmin também anunciou:

R$ 138 milhões para obras de dragagem, sendo R$ 38 milhões em trecho de oito quilômetros do Rio Solimões (entre os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga), que terá duração de 30 dias;

R$ 100 milhões em 12 km do Rio Madeira (perto da foz do Rio Amazonas em Tabocal) para desobstrução, em 45 dias, do fluxo das águas e navegabilidade dos rios;

540 profissionais do programa Mais Médicos irão para o Amazonas, somando-se aos 240 que já atuam em Manaus (AM).

“Nos municípios em emergência, será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC para o dia 18 de outubro. Para os agricultores do Pronaf que tiveram perda de produção, será feito o pagamento integral do seguro”, disse Alckmin.



A lista completa de cidades

Abaixo, você pode conferir a lista completa de cidades em que os usuários terão o direito de receber o Bolsa Família de maneira antecipada neste mês de outubro

Alvarães;

Amatura;

Anamã;

Anori;

Atalaia do Norte;

Autazes;

Barreirinha;

Benjamin Constant;

Beruri;

Boa Vista do Ramos;

Boca do Acre;

Borba;

Caapiranga;

Carauari;

Careiro;

Careiro da Várzea;

Coari;

Codajás;

Eirunepé;

Envira;

Fonte Boa;

Guajará;

Humaitá;

Ipixuna;

Iranduba;

Itacoatiara;

Itamarati;

Itapiranga;

Japurá;

Juruá;

Jutaí;

Manacapuru;

Manaquiri;

Manaus;

Manicoré;

Maraã;

Maués;

Nhamundá;

Nova Olinda do Norte;

Novo Airão;

Novo Aripuanã;

Parintins;

Pauini;

Rio Preto da Eva;

Santo Antônio do Iça;

Sao Paulo de Olivença;

Sao Sebastiao do Uatumã;

Silves, Tabatinga;

Tapauá, Tefé;

Tonantins;

Uarini;

Urucará;

Urucurituba.

Bolsa Família em outubro

Para quem não reside em nenhuma das cidades citadas acima, os pagamentos regulares estão mantidos, assim como previsto inicialmente. Assim como nos meses anteriores, os repasses devem começar no dia 18 de outubro e seguir até o dia 31, sempre tendo como base o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de outubro:

Usuários com NIS final 1: 18 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de outubro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de outubro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de outubro (terça-feira).