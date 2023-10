veja motivos para estudar para o certame

O concurso CGU é um dos mais aguardados pelos concurseiros, pois oferece a chance de trabalhar em um dos órgãos mais importantes e prestigiados do Brasil. Ou seja, a Controladoria- Geral da União.

Desse modo, muitas pessoas que sonham em ocupar um cargo na CGU se animaram em saber que uma solicitação de autorização para concurso foi encaminhada ao Ministério da Gestão e Inovação.

Assim, esse certame deve acontecer para preencher os cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC) e Técnico Federal de Finanças e Controle (TFFC).

Quer saber tudo sobre essa novidade super empolgante? É só ler até o final e conferir.

Por que investir na preparação para o Concurso CGU?

O Concurso da Controladoria-Geral da União (CGU) é de extrema relevância para o país, uma vez que a CGU é um órgão federal encarregado de supervisionar e regular a gestão pública em âmbito federal, estadual e municipal. Assim, sua atuação é fundamental na preservação do patrimônio público e na promoção da transparência e eficiência na administração.

Por isso, não dá para negar que esse órgão é um dos mais importantes do Brasil, assim como o concurso para conseguir um trabalho nele. Se trabalhar como servidor público já é o desejo de muita gente, quando se fala em uma instituição sólida e poderosa como a Controladoria-Geral da União, esse desejo só faz aumentar.

Sendo assim, este concurso figura entre os mais disputados no Brasil, e isso se deve às vantagens substanciais que a CGU oferece. Veja algumas das principais em seguida.

1. Remuneração altamente competitiva



O cargo de Técnico, que requer nível médio ou técnico, proporciona um salário inicial de R$ 7.938,81. Já o cargo de Auditor, que exige formação superior em qualquer área, oferece remuneração de R$ 20.924,80.

2. Estabilidade e oportunidades de crescimento

Ser um funcionário público federal assegura estabilidade financeira e profissional. Além disso, oferece possibilidades de avanço na carreira e ganhos salariais através de cursos de especialização, programas de aperfeiçoamento e tempo de serviço no cargo.

3. Reconhecimento e prestígio

Optar por uma carreira no setor público é bem visto pela sociedade. Dessa forma, trabalhar na Controladoria-Geral da União é ainda mais importante. Afinal, representa a oportunidade de contribuir para a proteção do patrimônio público e aprimoramento da transparência e eficiência na administração. E tudo isso contribui para o bem-estar da nação.

Sendo assim, quem ocupa um cargo nesse órgão, é visto como um dos “mocinhos” da sociedade, que luta a favor do que é certo e contra a corrupção.

O que cai na prova do concurso CGU?

A saber, o edital oficial do concurso ainda não teve divulgação. Por isso, ainda não se sabe ao certo quais conhecimentos devem ser testados na prova. No entanto, isso não significa que os concurseiros de plantão não possam começar a se preparar para ele.

De acordo com a análise das últimas edições do Concurso CGU para os mesmos cargos, sabemos quais são as disciplinas mais recorrentes no certame. Veja em seguida.

Técnico Federal de Finanças e Controle (TFFC)

Língua Portuguesa;

Noções de TI;

Noções de Direito Constitucional;

Raciocínio Lógico-Quantitativo;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Administração Financeira e Orçamentária;

Língua Inglesa;

Noções de Administração Geral;

CGU: organização, competências e sistemas estruturantes.

Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC)

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Administração Pública e Políticas Públicas;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Administração Financeira e Orçamentária;

Fundamentos de Auditoria Governamental;

Controladoria-Geral da União: organização, competências e sistemas estruturantes;

Conhecimentos específicos da área.

Como começar a se preparar para o concurso CGU?

Mesmo sabendo o que pode ser testado no certame, muitas pessoas têm dificuldades em começar a estudar antes que o edital saia. Afinal, todas essas áreas que mencionamos são muito vastas, e comportam subáreas quase infinitas de conhecimento, o que dificulta começar a estudar.

No entanto, dar início na preparação para os concursos com o máximo de antecedência possível pode fazer toda a diferença na hora de se destacar perante seus concorrentes. Portanto, não fique esperando, mas largue na frente na preparação com essas dicas:

Pesquise sobre concursos deste órgão que já foram aplicados para saber por onde começar;

Procure por provas antigas de edições anteriores de certames e estude a partir das questões que caíram;

Converse com pessoas que já prestaram o concurso. A saber, existem muitos grupos e comunidades online onde você pode trocar dúvidas e experiências;

Considere fazer um curso preparatório para esse concurso específico. Assim, pesquise sobre cursinhos online ou mesmo professores especialistas.

Enfim, o concurso CGU pode ter seu edital divulgado a qualquer momento, então, coloque essas dicas em prática e aumente as chances de passar!