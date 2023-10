Veja o comunicado URGENTE sobre regras de concessão de benefícios

O Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou uma decisão majoritária, na última quinta-feira, afirmando a constitucionalidade da equiparação dos reajustes de aposentadorias e pensões do serviço público. Os reajustes são referentes a benefícios concedidos anteriores ao ano de 2008, com o índice utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A discussão envolve a Lei 11.784, que determinou que a partir de janeiro de 2008, os benefícios previdenciários do serviço público seriam reajustados com base no Regime Geral da Previdência Social. No entanto, é importante lembrar que essa alteração não inclui os beneficiários que já possuíam o direito à chamada “paridade”, garantindo a mesma correção aplicada aos servidores da ativa.

A decisão do STF representa um marco importante na definição dos critérios de reajuste para esse grupo de beneficiários, estabelecendo que a equiparação com o índice do INSS é constitucional. Essa medida busca assegurar a manutenção do poder de compra desses aposentados e pensionistas.

Julgamento em andamento no plenário virtual do STF

Vale informar que esse importante julgamento ocorreu no Supremo Tribunal Federal (STF), sendo conduzido no formato do plenário virtual. Neste sistema, os ministros devem votar dentro de um prazo estipulado,

O plenário virtual é uma modalidade de julgamento que permite que os ministros do STF apresentem suas opiniões e votos por meio eletrônico, sem a necessidade de reuniões presenciais. Essa dinâmica é adotada para agilizar o processo de julgamento e otimizar a análise de casos.

Durante o período em que o julgamento está em andamento no plenário virtual, os membros da corte têm a prerrogativa de interromper a decisão por meio de dois mecanismos: o pedido de destaque, que leva o caso para discussão no plenário físico, onde ocorrem as sessões presenciais e debates mais aprofundados, ou o pedido de vista, que concede aos ministros mais tempo para analisar detalhadamente o processo antes de emitirem seus votos.

