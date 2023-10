O horário de funcionamento das agências do INSS é um assunto de extrema importância para os segurados que dependem dos serviços que essa instituição oferece. Desse modo, com o feriado de Nossa Senhora da Aparecida se aproximando do dia 12 de outubro, é fundamental entender as alterações no funcionamento das agências em todo o Brasil.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Veja o horário de funcionamento das agências do INSS no feriado

Conforme mencionado acima, o horário de funcionamento das agências do INSS é um assunto de extrema importância para os contribuintes, visto que é por meio de atendimentos que muitas operações previdenciárias são realizadas.

Assim sendo, é importante que todos saibam que em virtude do feriado de Nossa Senhora da Aparecida, as agências do INSS estarão totalmente fechadas no dia 12 de outubro.

Veja o prazo para atendimento presencial

Diante dessas informações, se você precisa resolver alguma demanda presencialmente, é crucial observar que o atendimento presencial nas agências do instituto estará disponível até amanhã, dia 11 de outubro. Após essa data, as agências permanecerão fechadas até que o feriado termine.

No entanto, vale ressaltar que após o término do feriado, o atendimento presencial nas agências retorna normalmente na sexta-feira, dia 13.

INSS oferece canais remotos para atendimento

Para atender às necessidades dos segurados durante o feriado, o INSS disponibiliza canais remotos de atendimento. Sendo assim, você pode entrar em contato através da Central de Atendimento pelo número 135, que funciona de segunda a sábado, das 07h às 22h.

Além disso, o Meu INSS, acessível tanto pelo site quanto pelo aplicativo, está disponível 24 horas por dia.

Fechamento para feriado não altera o cronograma de pagamentos do INSS

Ademais, é importante destacar que o fechamento temporário das agências não afetará o cronograma de pagamentos de outubro.

Dessa maneira, os segurados podem consultar o cronograma completo no site oficial do instituto para saberem as datas da disponibilidade de seus benefícios.

Quais serviços estão disponíveis na Central 135 do INSS?

De acordo com as informações do INSS, a Central 135 oferece vários serviços, incluindo:

Pagamento de benefícios;

Orientações e informações;

Consulta de andamento de pedido;

Agendamento de Perícia;

Resultado de perícia;

Atendimento simplificado;

Dúvidas sobre o MEU INSS;

Salário maternidade e;

Cumprimento de classificação.

E no portal Meu INSS?

O portal Meu INSS é uma ferramenta conveniente para acessar serviços relacionados à Previdência Social. Desse modo, os contribuintes podem utilizar o portal para:

Solicitar benefícios como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, salário maternidade, pensão por morte, auxílio doença, etc;

Solicitar benefícios assistenciais, como o BPC;

Emitir certidão de tempo de contribuição;

Alterar local ou forma de pagamento de benefícios;

Cadastrar ou renovar procuração ou representante legal;

Solicitar pagamento de benefício não recebido;

Pedir recurso e/ou revisão, entre outros.

Como fazer cadastro no Meu INSS?

Os segurados podem acessar a plataforma Meu INSS tanto por meio do site do instituto, como também pelo aplicativo, que está disponível tanto para aparelhos Android, como também para iOs.

Dessa maneira, para se cadastrar no portal, basta seguir as seguintes orientações:

Pelo site

Primeiramente, acesse o site oficial do INSS; Então, clique em “Entrar com gov.br”; Digite seu CPF para criar ou acessar sua conta gov.br e clique em “Continuar”; Assim, se você já tiver uma conta gov.br, digite sua senha dessa conta e clique em “Entrar”; Selecione as imagens correspondentes à autenticação por desafio e resposta e; Clique em “Autorizar” a autorização de uso de dados pessoais.

Pronto! Seu acesso ao Meu INSS está liberado para fazer suas consultas e solicitações.

Pelo aplicativo

O primeiro passo é baixar o aplicativo Meu INSS na App Store ou na Google Play Store; Após do download entre no aplicativo e clique em “Próxima” no canto superior direito da tela; Então, clique em “Próxima” novamente; Leia a Política de Privacidade e clique em “Aceitar”; Clique em “Entrar com gov.br”; Digite seu CPF e clique em “Continuar”; Insira sua senha e clique em “Entrar”; Desse modo, leia o termo de uso novamente e clique em “Concordo”; Por fim, é só ler a autorização de uso de dados pessoais e clicar em “Autorizar”.

Pronto! Na tela a seguir, você já vai conseguir ver todos os serviços que o aplicativo Meu INSS disponibiliza.

Agora que você já sabe o horário de funcionamento das agências do INSS e como acessar os serviços previdenciários online, siga as orientações e resolva seus problemas com o instituto sem sair de casa!