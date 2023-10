Veja o que acontece se não fizer a prova de vida

Se não fizer a prova de vida, o segurado pode enfrentar consequências sérias, e por isso, é muito importante que todos os beneficiários realizem esse procedimento.

Dessa maneira, para que você entenda melhor esse assunto e se previna das consequências negativas, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Para que serve a prova de vida?

Para entender a importância da prova de vida do INSS, é fundamental compreender seu propósito. Dessa maneira, este processo, como o próprio nome já diz, visa verificar se os beneficiários aposentados ou pensionistas ainda estão vivos e, portanto, são elegíveis para continuar recebendo os pagamentos mensais.

Anteriormente, os beneficiários realizavam o procedimento presencialmente nas agências bancárias, o que frequentemente resultava em longas filas e inconveniências para os beneficiários. No entanto, com as mudanças implementadas a partir de janeiro deste ano, o processo tornou-se mais eficiente e diversificado.

Veja o prazo de realização da prova de vida

Com o final do ano se aproximando, é importante lembrar que os segurados devem concluir a prova de vida dentro do prazo de 10 meses após o seu aniversário.

Sendo assim, não cumprir esse prazo pode levar a consequências sérias, como a suspensão dos pagamentos.



Como o INSS realiza a prova em 2023?

As mudanças implementadas em 2023 trouxeram maior eficiência ao processo da prova de vida. Isso porque, o INSS adotou um sistema de cruzamento de dados de diferentes fontes para verificar a validade do beneficiário. Assim sendo, confira abaixo algumas formas de como o instituto realiza a prova de vida em 2023:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro

Primeiramente, uma das mudanças mais significativas, é que agora os beneficiários podem realizar a prova de vida usando o aplicativo Meu INSS, garantindo que o processo seja seguro e confiável.

Acesso a outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas

Ademais, o INSS também utiliza informações de outros órgãos e entidades públicas que possuam sistemas seguros de controle de acesso para verificar a vida do beneficiário, seja no Brasil ou no exterior.

Empréstimos consignados com reconhecimento biométrico

Além de garantir um empréstimo consignado, o reconhecimento biométrico também é usado para confirmar a vida do beneficiário.

Atendimento presencial nas agências do INSS

Além do mais, os segurados também podem realizar a prova de vida presencialmente nas agências do INSS, oferecendo uma opção para aqueles que preferem esse método.

Perícia médica virtual ou presencial

O beneficiário pode realizar a prova de vida durante uma perícia médica virtual ou presencial, caso seja necessário.

Atendimento no sistema de saúde

O comparecimento a um sistema de saúde, seja público ou conveniado, também pode servir como prova de vida.

Prova de vida pela vacinação

Desde o início deste ano, os segurados também podem provar que estão vivos por meio da participação do beneficiário em campanhas de vacinação.

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública

Atualizar o cadastro ou realizar o recadastramento em órgãos de trânsito ou segurança pública também pode ser um método de prova de vida.

Emissão ou renovação de documentos

A emissão ou renovação de documentos como passaporte, carteira de trabalho ou carteira de motorista também é um método de prova de vida.

Prova de vida digital

Por fim, uma das principais mudanças é a introdução da prova de vida digital, que visa reduzir as filas nas agências bancárias e simplificar o processo.

Assim sendo, os beneficiários podem realizar essa prova virtual realizada por meio do sistema Atestmed, que requer uma conta gov.br.

O que acontece se não fizer a prova de vida?

Por fim, agora que você entendeu como os segurados do INSS podem realizar o procedimento em 2023, confira abaixo o que acontece se não fizer o procedimento:

Suspensão do pagamento

Primeiramente, a consequência mais imediata e severa de não fazer a prova de vida é a suspensão dos pagamentos dos benefícios. Essa suspensão pode levar a dificuldades financeiras significativas para o aposentado ou pensionista, uma vez que esses pagamentos são frequentemente essenciais para cobrir despesas diárias.

Assim, se o INSS suspender os seus pagamentos devido à falta do procedimento, será necessário tomar medidas para ativá-los. Isso envolve a conclusão bem-sucedida da prova dentro do prazo estabelecido.

Perda de valores acumulados

Ademais, outra implicação séria, é a possível perda de valores acumulados. Isso inclui atrasados devidos e outros benefícios que o aposentado pode ter direito.

Essas perdas financeiras podem ser significativas e afetar negativamente a situação financeira do beneficiário.

Agora que você já sabe o que acontece se não fizer a prova de vida, fique atento aos prazos para se prevenir das consequências!