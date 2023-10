Veja o que comprar na Black Friday

Uma das datas mais aguardadas pelo comércio nacional, a Black Friday está se aproximando. Em 2023, a data vai ser indicada no próximo dia 24 de novembro. Como de costume, estamos falando da última sexta-feira do mês. Até lá, consumidores terão muito tempo para se prepararem para a realização da compra.

Para boa parte das pessoas, o foco já está definido. Elas já sabem exatamente o que pretendem comprar na Black Friday deste ano. Para outros, no entanto, a situação é diferente. Há casos de consumidores que desejam realizar compras nesta data, mas que ainda não sabem exatamente qual o produto que eles desejam adquirir.

Para ajudar nesta tarefa, listamos abaixo uma lista com uma série de produtos que deverão receber descontos no próximo dia 24 de novembro. Assim, o consumidor poderá pensar melhor antes de tomar uma decisão final.

O que comprar na Black Friday

Boa parte dos brasileiros deve aproveitar a data para comprar um item eletrônico, ou ligado ao ramo da tecnologia. Estamos falando de celulares, TVs e ate dispositivos inteligentes para casa. A dica do Serasa é começar a pesquisar os preços a partir de agora, para verificar se os descontos são mesmo vantajosos.

Outra área que certamente vai despertar muito interesse é a de roupas e acessórios. A expectativa é de que grandes varejistas aprovem abatimentos interessantes nestes itens. Mas é preciso tomar cuidado. As empresas podem aplicar descontos diferentes. Assim, é importante pesquisar muito antes de escolher qual é a loja que está oferecendo as melhores condições.



Sim, é possível que agências de viagens indiquem descontos em pacotes nesta Black Friday. Assim, se você está planejando ir a algum lugar e ainda não comprou a passagem, uma boa dica é esperar mais alguns dias e confirmar no dia 24 se será possível garantir o pacote a um preço mais em conta.

Que tal trocar a geladeira antiga que está consumindo muita energia? Ou comprar um microondas novo que esquenta a comida mais rápido? Estas são boas opções de compra para a black friday. Mas aqui também é importante ter cuidado para analisar os descontos dos modelos que se adequam a sua necessidade.

Até mesmo jogos eletrônicos podem contar com descontos generosos na Black Friday deste ano. Os fãs de videogame devem se preparar para comprar consoles, controles e até mesmo lançamentos de jogos a preços que eles não estão acostumados em outras épocas do ano.

O que os brasileiros querem comprar?

Recentemente, o Google contratou a empresa Offerwise. O objetivo com o levantamento foi tentar descobrir as preferências dos consumidores, e o que eles mais devem comprar no evento do próximo dia 24 de novembro.

De acordo com a pesquisa, os eletrônicos estão no topo da lista de preferência dos brasileiros nesta Black Friday. Os resultados mostraram que nada menos que 69% dos entrevistados pretendem comprar algo deste categoria no dia 24 de novembro. Estamos falando de itens como:

celulares;

computadores;

eletrodomésticos;

televisores.

O estudo em questão ouviu 2 mil brasileiros das classes A, B e C, e também revelou que a compra de itens eletrônicos são aquelas que fazem o consumidor brasileiro se planejar mais. Afinal de contas, estamos falando de produtos notadamente mais caros.

Mas não são apenas os eletrônicos que estão na lista de interesses dos consumidores brasileiros. A mesma pesquisa também revelou que existem outros destaques, como:

vestuário (53%);

beleza e cuidado pessoal (37%);

suplementos (aumento de 24% no interesse em relação ao ano passado).

“[Na pandemia], todo mundo ficou em casa e pesquisou mais, porque foi obrigado. O consumidor começa a pesquisar todos os tipos de categoria”, afirma Fábio Garcia, head de negócios para varejo do Google no Brasil.

“O brasileiro está mais online, aprendeu melhor a pesquisar online. Tem a disponibilidade, mais empresa disponibilizando serviços e produtos online. Quem sabe essa vai ser a Black Friday de mais categorias do que estamos acostumados”, completou ele.