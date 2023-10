veja o que é quem pode fazer 

O Concurso Nacional Unificado, também conhecido como “Enem dos Empregos”, é um novo modelo de seleção de servidores públicos que promete revolucionar a forma como os concursos públicos são realizados no Brasil.

Dessa maneira, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e possa aproveitar todas as oportunidades que esse novo modelo de concurso oferece, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é o Concurso Nacional Unificado?

Conforme mencionado acima, o Concurso Nacional Unificado, abreviado como CNU, é uma iniciativa do Governo Federal que visa unificar a realização de concursos públicos para o fornecimento de cargos em diversos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundamental.

Desse modo, esse formato de seleção tem como objetivo principal promover igualdade de oportunidades, padronizar procedimentos e aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos.

Confira a regulamentação do Enem dos Empregos

No último mês, o Governo Federal publicou o decreto nº 11.722, que regulamenta o CNU. Assim sendo, esse decreto define o modelo de realização conjunta de concursos públicos e estabelece as diretrizes para sua implementação.

Além disso, a aplicação das provas da CNU ocorrerá simultaneamente no Distrito Federal e em todos os estados brasileiros.



Objetivos do CNU

De acordo com o decreto, o CNU ou Enem dos Empregos tem as seguintes melhorias como objetivos:

Promover a igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;

Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, priorizando as qualificações possíveis e ;

Zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases do certame.

Quem pode participar do CNU?

De acordo com as regras do CNU, quem deseja participar desse novo plano de seleção, pode realizar a adesão por meio de órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundamental.

Dessa forma, essa ampla participação possibilita a realização conjunta de concursos por diversos órgãos, tornando o processo mais eficiente e acessível.

Quem arca com os custos do concurso?

Bem como visto, o Enem dos Empregos contempla vários órgãos federais. Sendo assim, os recursos para sua realização serão provenientes das autarquias que aderirem a esse formato.

Além disso, os custos, como a organização do certame e a publicação do edital, serão taxados entre os órgãos participantes. Contudo, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) ainda definirá os critérios para a taxa.

Como ocorre a organização do CNU?

Para garantir a organização do CNU, o Governo irá criar dois grupos:

A Comissão de Governança, que é responsável por estabelecer diretrizes, regras gerais, prazos e metas para a implementação do certame. Essa comissão será composta por representantes de órgãos como o MGI, AGU, Inep e outros. E o Comitê Consultivo e Deliberativo, que servirá como comissão organizadora, validando cargos, editais, plano de trabalho e relatório de acompanhamento. Ademais, essa comissão também resolverá problemas de implementação do CNU.

Veja os órgãos participantes

Até o momento, 15 órgãos já confirmaram sua adesão ao novo modelo de concursos, totalizando mais de 6.438 vagas. Dessa maneira, alguns dos órgãos participantes e as vagas oferecidas incluem:

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): 40 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia.

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): 35 vagas para Especialista em Regulação de Saúde Suplementar.

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários): 30 vagas para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários.

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas): 502 vagas para Agente em Indigenismo e diversas áreas de nível superior.

Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz): 300 vagas para Analista de Gestão em Saúde, Pesquisador em Saúde Pública e Tecnologista em Saúde Pública.

Cronograma do CNU

Finalmente, a expectativa é que o Governo divulgue o edital do Enem dos Empregos 20 de dezembro deste ano, e a aplicação da prova ocorra em meados de março do próximo ano. Assim, a partir desse ponto, os candidatos terão a oportunidade de participar de um processo seletivo mais acessível e transparente .

Dessa forma, como visto, o CNU representa uma inovação significativa na seleção de servidores públicos federais no Brasil. Isso porque, com a regulamentação oficial e a adesão de diversos órgãos, ele promete:

Proporcionar igualdade de oportunidades;

Padronizar os procedimentos e;

Garantir maior eficiência na escolha de candidatos para cargos públicos.

Portanto, fique atento às próximas atualizações sobre o assunto e prepare-se para aproveitar essa oportunidade única de adesão no serviço público.

Agora que você já sabe tudo sobre a unificação dos concursos públicos, fique atento para aproveitar essa oportunidade!