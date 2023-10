veja o que estudar e conquiste uma das 201 vagas do edital

O concurso Assembleia Legislativa está na área e oferta vagas para provimento imediato assim como formação de cadastro reserva.

Os salários são atrativos e a oferta é para vários cargos.

Concurso Assembleia Legislativa

A espera acabou para aqueles que almejam uma carreira pública no coração do Piauí. O tão aguardado edital do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (ALEPI) acaba de ser publicado, trazendo consigo 201 oportunidades incríveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Este concurso oferece 67 vagas imediatas, representando uma porta aberta para aqueles que buscam oportunidades de emprego de qualidade. Além disso, há também 134 vagas para formação de cadastro reserva, permitindo que um número ainda maior de talentos se prepare para um futuro brilhante.

Os cargos disponíveis incluem Técnico Legislativo e Analista Legislativo, abrindo as portas para uma ampla gama de habilidades e experiências. Seja você um profissional com formação de nível médio ou superior, o concurso ALEPI tem algo para todos.

E o melhor de tudo? Os salários iniciais são extremamente atrativos, variando de R$ 2.644,47 a R$ 4.068,45. Não deixe essa oportunidade única escapar.

O que vai cair no concurso Assembleia Legislativa





Para quem está se preparando para o tão esperado concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (ALEPI), conhecer os detalhes das provas é fundamental.

As provas objetivas, ponto central deste desafio, serão compostas por 60 questões de múltipla escolha, cuidadosamente distribuídas entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, de acordo com o nível de escolaridade dos candidatos.

Aqui está o que você precisa saber sobre a estrutura das provas:

Para candidatos de Nível Médio:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa: 10 questões Matemática e Raciocínio Lógico: 5 questões História do Piauí: 5 questões

Conhecimentos Específicos: 40 questões

Para candidatos de Nível Superior:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa: 10 questões Matemática e Raciocínio Lógico: 5 questões História do Piauí: 5 questões

Conhecimentos Específicos: 40 questões

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMPLETO

Preparar-se com antecedência, estudando cada uma dessas áreas, é a chave para o sucesso. Mantenha o foco, dedique tempo a cada tópico e esteja pronto para demonstrar seus conhecimentos de forma brilhante nas provas.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever no concurso Assembleia Legislativa até o dia 9 de novembro, no site da banca organizadora, IDECAN, a um custo de varia de R$ 100,00 a R$ 130,00.

Vagas concurso Assembleia Legislativa

Confira os cargos e salários:

Técnico Legislativo – Nível Médio

ESPECIALIDADE VAGAS SALÁRIOS Administrativo 4 + 8 CR R$ 2.644,47 Design e Produção

Audiovisual 2 + 4 CR R$ 2.644,47 Técnico em Edificações 1 + 2 CR R$ 2.644,47 Técnico Eletricista 2 + 4 CR R$ 2.644,47 Fotojornalismo 2 + 4 CR R$ 2.644,47 Operação de som

e imagem 1 + 2 CR R$ 2.644,47 Técnico Segurança do Trabalho 1 + 2 CR R$ 2.644,47

Analista Legislativo – Nível Superior

ESPECIALIDADE VAGAS SALÁRIOS Administração Pública 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Analista de Suporte em Rede

– Infraestrutura 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Arquitetura 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Arquivista 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Biblioteconomia 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Ciência Política 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Contabilidade 11 + 22 CR R$ 4.068,45 Controle Interno 3 + 6 CR R$ 4.068,45 Desenvolvimento 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Designer 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Direito 4 + 8 CR R$ 4.068,45 Engenharia Civil 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Engenharia Elétrica 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Estatística 2 + 4 CR R$ 4.068,45 História 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Intérprete de Libras 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Jornalista 3 + 6 CR R$ 4.068,45 Direito Previdenciário 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Mídias Digitais 1 + 2 CR R$ 4.068,45 Pedagogia 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Planejamento e Orçamento 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Relações Públicas 2 + 4 CR R$ 4.068,45 Revisor de Texto 5 + 10 CR R$ 4.068,45 Técnica

Legislativa 2 + 4 CR R$ 4.068,45

Demais fases das provas concurso Assembleia Legislativa

Para aqueles que buscam as vagas de nível superior no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (ALEPI), há um desafio adicional a ser superado: as provas discursivas, uma etapa de caráter eliminatório e classificatório.

Nesta fase crucial, os candidatos de nível superior se deparam com duas questões que exploram seus conhecimentos específicos. A tarefa é responder a essas questões de forma clara e concisa, utilizando no mínimo 10 e no máximo 20 linhas para cada resposta. O valor dessa etapa é de 20 pontos, com 10 pontos alocados para cada uma das questões.

Lembre-se de que somente as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas serão corrigidas. A boa notícia é que essa etapa é uma oportunidade valiosa para destacar seus conhecimentos especializados e se aproximar ainda mais do seu objetivo.

Apenas os candidatos mais bem classificados, até 10 vezes o número de vagas previstas para cada cargo, terão suas provas discursivas avaliadas.

O certame também vai contar com avaliação de títulos para cursos de nível superior.