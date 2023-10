veja o que fazer nesses casos

Ter a CNH suspensa é uma preocupação para muitos motoristas, visto que esse documento é essencial no trânsito, uma vez que atesta a aptidão do cidadão para dirigir.

No entanto, a posse da habilitação não é um direito absoluto, mas sim, uma permissão que pode sofrer suspensão se o condutor cometer certas infrações.

Dessa maneira, para que você saiba o que fazer para evitar e/ou resolver a situação de suspensão da habilitação, reunimos algumas das principais informações para te passar.



Quais atitudes podem levar a suspensão da CNH?

Primeiramente, antes de saber o que fazer em caso de CNH suspensa, é importante entender quais atitudes levam a essa penalidade.

Dessa forma, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica as infrações de trânsito com base em seu potencial ofensivo, atribuindo a elas categorias de:

Leves;

Médias;

Graves e;

Gravíssimas.

Ademais, além dessas categorias, há uma classificação especial de infrações conhecidas como infrações auto suspensivas, que resultam automaticamente na suspensão da habilitação.



Sendo assim, trata-se de infrações especialmente sérias e exigem a atenção dos condutores para evitá-las. Entre as principais infrações auto suspensivas, destacam-se:

Dirigir alcoolizado

Segundo a Lei Seca, dirigir sob influência de álcool é uma infração extremamente grave. Portanto, o valor da multa é de R$ 2.934,70, com um fator multiplicador de 10 vezes e um período de suspensão de 1 ano. Isso porque, além das consequências legais, essa infração coloca a vida do motorista e de outros em risco.

Recusar o teste do bafômetro

Recusar o teste do bafômetro é equivalente a dirigir sob a influência de álcool em termos de penalidades.

Desse modo, o valor da multa, o fator multiplicador e o período de suspensão são os mesmos da infração anterior.

Disputar corridas em via pública

Disputar corridas em vias públicas é uma infração grave, resultando em multa de R$ 2.934,70, com um fator multiplicador de 10 vezes.

Além disso, vale ressaltar que o período de suspensão varia de 2 a 8 meses.

Se envolvimento em acidente sem prestar socorro às vítimas

E por fim, mas não menos importante, envolvimento em acidentes e não prestar socorro às vítimas é uma infração resultante em multa de R$ 1.467,35.

Ademais, o fator multiplicador é de 5 vezes, e o período de suspensão varia de 2 a 8 meses.

CNH Suspensa: veja o que fazer nesses casos

Quando ocorre a suspensão da CNH é crucial saber quais medidas tomar para recuperar a habilitação o mais rápido possível.

Assim sendo, confira abaixo algumas orientações sobre o que fazer nesses casos:

Verifique a notificação de suspensão

Primeiramente, após receber a notificação de suspensão da CNH, é necessário verificar atentamente as informações, incluindo:

O motivo da suspensão;

A duração da suspensão e;

A data de início.

Dessa maneira, certifique-se de entender todos os detalhes do processo.

Cumpra o período de suspensão

Durante o período de suspensão, você não pode conduzir veículos. Portanto, é essencial respeitar essa proibição, pois a condução com a CNH suspensa pode resultar em penalidades mais severas.

Matricule-se em um curso de reciclagem da CNH

Para recuperar sua habilitação, você precisará se matricular em um curso de reciclagem. Assim, esse curso inclui:

Aulas teóricas sobre legislação de trânsito;

Direção defensiva;

Primeiros socorros e;

Relacionamento interpessoal.

Desse modo, é fundamental comparecer a todas as aulas e atividades do curso de reciclagem.

Lembre-se que a participação ativa é obrigatória, e a frequência é monitorada de perto.

Estude para a prova final

Ao final do curso de reciclagem, você terá que fazer uma prova final. Portanto, certifique-se de estudar os materiais fornecidos e se preparar adequadamente para a prova.

Realize a prova final

A prova final geralmente abrange os tópicos ensinados no curso. Assim, para obter aprovação, você deve atingir um mínimo de 70% de acertos. Dessa maneira, concentre-se e responda às questões com cuidado.

Aguarde a reativação da CNH

Então, após concluir com sucesso o curso de reciclagem e passar na prova final, sua CNH será reativada.

Dessa forma, verifique com as autoridades de trânsito locais quanto ao prazo de reativação.

Volte a conduzir com responsabilidade

Com sua CNH reativada, é essencial retomar a condução com responsabilidade. Lembre-se das lições aprendidas durante o curso de reciclagem e siga todas as leis de trânsito.

Evite novas infrações

Finalmente, para manter sua habilitação válida e evitar futuras suspensões, evite cometer novas infrações de trânsito. Mantenha um comportamento responsável ao volante.

Agora que você já sabe o que fazer em caso de CNH suspensa