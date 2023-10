veja o que pode acontecer nesta semana

A taxação dos investimentos da parcela mais rica da população brasileira estará em discussão nesta terça-feira, dia 24 de outubro, na Câmara dos Deputados. O projeto de lei, que prevê arrecadar R$ 20 bilhões em 2024 e até R$ 54 bilhões até 2026, encontra-se em regime de urgência desde o dia 14 de outubro, trancando a pauta da Casa.

De acordo com informações disponibilizadas pela Agência Brasil, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), relator da proposta, está empenhado em fechar um acordo com a bancada ruralista sobre o aumento no número de cotistas nos Fiagros, que são fundos de investimento em cadeias agroindustriais. Além disso, o parlamentar está definindo os detalhes sobre como ocorrerá o parcelamento do Imposto de Renda sobre fundos exclusivos.

A expectativa em torno desta votação é alta, uma vez que as receitas provenientes da taxação dos investimentos da parcela mais rica da população podem representar um importante aporte de recursos para o país. O resultado da votação na Câmara dos Deputados terá impacto significativo na estrutura fiscal do Brasil e nas políticas de redistribuição de renda.

Aumento do limite de isenção do Imposto de Renda

O governo brasileiro está em busca de estratégias para reforçar seu caixa, com o objetivo de compensar o recente aumento do limite de isenção da tabela do Imposto de Renda. A medida, sancionada nesta segunda-feira (28) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem o propósito de aliviar a carga tributária sobre os contribuintes de menor renda.

Uma das estratégias para obter esses recursos está relacionada aos chamados “fundos exclusivos”, que são instrumentos personalizados de investimentos, permitindo um único cotista. Para ingressar nesses fundos, é necessário um investimento mínimo de pelo menos R$ 10 milhões e uma taxa de manutenção anual de R$ 150 mil. Atualmente, apenas 2,5 mil brasileiros aplicam nesses fundos, que acumulam um patrimônio de expressivos R$ 756,8 bilhões, representando 12,3% da indústria de fundos no país.

A mobilização de recursos provenientes desses fundos exclusivos representa uma das alternativas para o governo suprir as necessidades financeiras decorrentes das mudanças na tabela do Imposto de Renda. Esse movimento financeiro é um dos pontos-chave na estratégia do governo para assegurar a saúde fiscal do país nos próximos anos.

No Brasil, uma nova abordagem de tributação está sendo analisada, visando arrecadar recursos significativos de um segmento específico da população: os super-ricos. No entanto, é importante esclarecer que essa tributação não se refere ao patrimônio em si, mas sim aos rendimentos provenientes de investimentos, que são conhecidos como “salário” de aplicações financeiras, para aqueles que possuem mais de R$ 10 milhões disponíveis para investir em fundos financeiros fechados.

Se a soma do patrimônio de um indivíduo for de R$ 10 milhões de reais ou menos, ele não será afetado por essa nova taxação. Isso significa que a tributação não incide sobre os bens ou propriedades que alguém possua, mas sim sobre os ganhos gerados a partir dos investimentos realizados em fundos financeiros fechados, caso a pessoa tenha um montante superior a R$ 10 milhões destinado a esse fim.

A taxação dos super-ricos representa uma tentativa de aumentar a arrecadação de recursos em um contexto em que se busca maior justiça fiscal. É importante destacar que essa tributação será aplicada aos rendimentos gerados a partir de investimentos em fundos financeiros fechados.