Veja o valor de Compra e Venda agora

Já imaginou encontrar uma moeda valiosa dentro da sua casa? Pouca gente sabe, mas os brasileiros estão cercados de itens valiosos que são repassados em trocos no comércio todos os dias. Se você souber identificar quais peças são valiosas, poderá sair na frente nesta corrida e conquistar um bom dinheiro com as vendas.

Neste artigo, vamos separar três casos de moedas de 1 real que podem ser consideradas valiosas neste momento. São peças comemorativas em alusão a algum momento da história do Brasil. Veja na lista abaixo:

Moeda de 1 real em homenagem aos 50 anos do Banco Central;

Moeda de 1 real em homenagem aos 540 anos do Banco Central;

Moeda de 1 real em homenagem a Juscelino Kubitschek.

Juscelino Kubitschek

Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido como JK, é natural da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Ele foi médico e oficial de polícia militar, mas ficou conhecido historicamente como o 21º presidente da história do Brasil. Ele comandou o país entre os anos de 1950 e 1961.

JK foi o criador do slogan “50 anos em 5” que prometia que o Brasil cresceria em uma alta velocidade no ponto de vista econômico. Ele foi o responsável por encabeçar a mudança da capital do país. A sede do governo federal saiu do Rio de Janeiro e foi para a Brasília.

O Banco Central

O Banco Central do Brasil é uma espécie de autarquia federal autônoma, que faz parte do Sistema Financeiro Federal, e não tem status de Ministério do governo. Oficialmente, ele foi criado no dia 31 de dezembro de 1965, quando o país já estava sob a ditadura militar.



“A autoridade monetária do Banco Central só foi se consolidar nos anos 1980, com a extinção da conta-movimento. Através dessa ferramenta, o BC era obrigado a compensar diariamente os passivos do Banco do Brasil, que continuava ofertando crédito. Na prática, a conta-movimento permitia a emissão de moeda sem ingerência do Banco Central“, diz a Agência Senado.

Quais são os valores da moeda

Agora vamos destrinchar quais são os valores para as moedas comemorativas em relação a Juscelino Kubitschek e ao Banco Central. De saída, é importante lembrar que, em suas versões tradicionais e sem erro, elas quase não possuem valores extras para os colecionadores. Isso porque cada uma delas teve tiragem de mais de 40 milhões, um patamar considerado alto.

E quando elas podem render muito?

De acordo com especialistas na área, as moedas de 1 real em referência a Juscelino Kubitschek e ao Banco Central podem valer muito dinheiro, se elas forem reverso. Para saber se ela tem este defeito, basta segurar a moeda com o número 1 voltado para cima. Logo depois, basta girar o item na posição vertical de baixo para cima. Se o rosto de Kubitschek aparecer de cabeça para baixo, ela é reverso.

Caso ela tenha este defeito, então a moeda comemorativa poderá valer algo em torno de R$ 30, segundo as projeções dos catálogos mais atualizados.

Moeda de 50 centavos

Outra moeda que também está dando o que falar é a de 50 centavos do ano de 1970. Para além do valor em dinheiro, este item também carrega um forte apelo histórico e cultural do nosso país.

Trata-se de uma moeda rara com erro de cunho. A depender do estado de conservação do item, o cidadão poderá receber algo entre R$ 400 e R$ 2 mil. Em alguns casos, o item pode até ultrapassar este valor, se a mesma peça contar com mais de um erro.

O erro de cunho neste caso é chamado como Batida Dupla, e acontece quando a moeda não é ejetada após cunhagem no disco da prensa e acaba sofrendo uma nova pancada no cunho. Esta nova projeção pode ser rotacionada ou deslocada em comparação com a primeira.