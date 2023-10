Saber o valor para tirar a CNH 2024 é o desejo de muitas pessoas que sonham em exercer o direito de dirigir. A boa notícia é que já houve a divulgação dos novos valores. No entanto, a partir do próximo ano, os condutores precisarão desembolsar um valor a mais para conseguir a tão sonhada habilitação.

Dessa forma, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Veja o valor para tirar a CNH em 2024

Obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um marco importante na vida de muitos brasileiros. No entanto, em 2024, esse objetivo pode se tornar mais difícil, devido a um aumento significativo nos valores para conseguir a habilitação.

De acordo com as informações recentes dos Detrans, os custos para obtenção da Carteira de Habilitação podem variar dependendo da categoria e da região que o condutor irá realizar os testes.

Desse modo, confira abaixo as estimativas de custo médio para as categorias mais comuns: A (motocicletas), B (veículos) e a habilitação dupla AB:

CNH categoria A: O valor médio pode variar entre R$ 2.300 e R$ 2.500. Este valor se aplica a candidatos que buscam habilitação para motocicletas;

CNH categoria B: Para aqueles que desejam habilitação para veículos, o custo médio deve situar-se entre R$ 2.600 e R$ 3.000;

Habilitação dupla AB: Por fim, se você planeja obter habilitação para ambas as categorias A e B, pode esperar um investimento médio de R$ 4.000 a R$ 4.500.

Além disso, cabe observar que esses valores representam médias e os preços podem variar entre estados e municípios. Por isso, é recomendável consultar o Detran local para obter informações precisas sobre os custos em sua região.

Quais os motivos do aumento do valor da CNH 2024?

Conforme mencionado, o aumento nos preços para conseguir a CNH é uma realidade que preocupa muitos aspirantes a motoristas.

Assim sendo, compreender as razões por trás desse aumento de custos é fundamental para se preparar financeiramente para esse passo importante na vida.

O principal impulsionador do aumento dos preços da CNH 2024 é a inflação. Isso ocorre porque o processo de habilitação envolve uma série de taxas, incluindo:

Aquelas que se relacionam ao Centro de Formação de Condutores (CFC);

Ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e;

Aos exames de direção.

Dessa maneira, há uma atualização anual dessas taxas para acompanhar o aumento geral dos preços no Brasil. A inflação, portanto, desempenha um papel crítico no encarecimento do processo.

Como obter a CNH em 2024?

Entender o processo de obtenção da habilitação é crucial para quem deseja tirar o documento no próximo.

Assim sendo, confira abaixo uma visão geral dos passos necessários para adquirir a CNH nas categorias A e B:

1. Matrícula na autoescola

Primeiramente, é necessário matricular-se em um Centro de Formação de Condutores (autoescola). Assim, durante esse processo, você também adquire o laudo necessário.

2. Coleta de biometria e foto no Detran

Ademais, em uma visita ao Detran local, você também deverá fornecer sua biometria e uma foto para a confecção da CNH.

3. Exame médico e psicotécnico

Você precisará passar por exames médicos e psicotécnicos para determinar sua aptidão para conduzir veículos.

4. Curso teórico

Além disso, durante a preparação para obter a habilitação, você também participa de um curso teórico que abrange as regras de trânsito e a direção defensiva.

5. Exame teórico

Então, após a conclusão do curso teórico, você enfrentará um exame para avaliar seus conhecimentos sobre as leis de trânsito.

6. Aulas no simulador (Categoria B)

No entanto, se você está buscando habilitação para veículos (categoria B), é importante saber que também serão necessárias aulas no simulador.

7. Aulas práticas

O treinamento prático na condução de veículos é uma parte fundamental do processo.

8. Exame prático

Já o exame prático de direção, trata-se da etapa final, na qual você demonstrará suas habilidades de direção.

9. Emissão da CNH

Finalmente, depois de concluir com sucesso todas as etapas, o Detran de seu Estado irá emitir a sua Carteira Nacional de Habilitação provisória, e você já poderá dirigir.

Como se preparar para o aumento dos custos para tirar a habilitação no próximo ano?

Com o aumento dos custos da CNH para o próximo ano, a preparação financeira é essencial para garantir que você possa obter a habilitação desejada.

Sendo assim, certifique-se de incluir os gastos com a Carteira de Habilitação no seu orçamento e considere que os preços variam de acordo com a categoria e a localização.

Além disso, pesquisar diferentes autoescolas em busca de condições de pagamento vantajosas também pode ser uma boa estratégia.

Agora que você já sabe o valor para tirar a CNH em 2024, se prepare financeiramente para realizar o sonho de ser habilitado!