veja os assuntos que serão cobrados

Faltam apenas 10 dias para o primeiro dia de provas da próxima edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Assim, estudantes de todo o Brasil querem saber quais serão os assuntos cobrados pelas questões do exame.

Saiba que uma das disciplinas cobradas no primeiro dia de provas é Sociologia. As questões podem abordar diversos tópicos, mas existem temas dessa matéria que são cobrados com muita frequência e que, dessa maneira, você não pode deixar de revisar antes do ENEM 2023.

Dessa forma, para te ajudar a turbinar a sua revisão nos últimos dias antes da prova, o artigo de hoje trouxe um resumo com os assuntos de Sociologia que podem ser cobrados no ENEM 2023. Vamos conferir!

Sociologia no ENEM 2023: disciplina será cobrada no primeiro dia de provas

Uma das quatro provas do ENEM é aquela de Ciências Humanas e suas Tecnologias, com 45 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

História;

Geografia;

Filosofia;

Sociologia.

Não podemos afirmar com certeza quantas questões de cada disciplina estarão presentes na prova do ENEM 2023, uma vez que esse número muda a cada ano. Mas, é muito provável que você encontre 05 questões de Sociologia no primeiro dia do ENEM.

Para que você consiga se preparar da melhor forma possível, conheça os tópicos que poderão ser abordados pelas questões dessa disciplina no ENEM 2023.

Política



A política pode aparecer em questões sobre a importância do voto, a participação política do cidadão e a política como ferramenta de inclusão. Esses tópicos podem ser cobrados dentro do contexto brasileiro ou mundial.

É fundamental que você estude também as formas de participação da população na política (as eleições e os plebiscitos, por exemplo) e a representatividade na política e nos governos.

Sociologia brasileira

O ENEM 2023 também pode trazer questões sobre os principais autores da sociologia brasileira.

Um exemplo é Sérgio Buarque de Holanda foi um dos principais sociólogos do Brasil. Em seu livro Raízes do Brasil, o autor cria o conceito de “homem cordial” para definir o homem brasileiro. De acordo com Holanda, o “homem cordial” é o indivíduo que não possui a capacidade de separar o público do privado, ou seja, que não entende que o Estado burocrático deve ser impessoal.

Outro autor importante é Gilberto Freyre, autor de Casa-grande e senzala. Na obra, Freyre analisa a miscigenação cultural da sociedade brasileira. Segundo o autor, a cultura brasileira é um resultado do sincretismo cultural fruto de um passado colonial.

Max Weber

O pensamento de Max Weber é cobrado com frequência pela prova do ENEM. Em especial, é importante que você revise as teorias de Weber sobre a relação entre o protestantismo e economia, argumentando que o protestantismo influenciou o desenvolvimento do capitalismo por meio do incentivo ao lucro e ao trabalho.

Além disso, as questões sobre o pensamento de Weber também pode abordar o conceito de “ação social”. Weber desenvolveu essa ideia para argumentar que as ações cotidianas dos indivíduos são influenciadas pela sociedade em que esses vivem. Assim, o sociólogo afirma que o ser humano age conduzido pela vida em sociedade, ainda que de forma inconsciente.

Movimentos sociais

Os movimentos sociais são abordados com grande frequência pelas questões de Sociologia do ENEM. Essas perguntas também podem abordar movimentos que se destacaram nos últimos meses por meio de ações em todo o mundo.

Tenha em mente que os movimentos sociais organizações coletivas que lutam por determinadas demandas sociais e políticas de grupos ou indivíduos. Esses movimentos podem ser criados com diversos propósitos, como a reivindicação de direitos, a manifestação contra desigualdades, etc.

O Positivismo

O Positivismo foi um movimento sociológico que surgiu na França, no século XIX, e enfatizava a importância da ciência como forma de conhecimento objetivo. Dessa maneira, os pensadores positivistas acreditavam que o conhecimento científico poderia ser aplicado para as análises feitas pelas ciências humanas e, em especial, para análises do ser humano.

Auguste Comte foi o principal pensador do Positivismo. O sociólogo defendia a supremacia do conhecimento científico e o uso do mesmo para alcançar o possível progresso da humanidade.