Os novos critérios do Minha Casa Minha Vida trouxeram mudanças significativas para o programa de habitação popular do Governo Federal em 2023. Isso porque, com a nova regulamentação, o programa se torna mais abrangente, isto é, mais pessoas podem ter acesso a tão sonhada casa própria com todas as facilidades e descontos.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Veja os novos critérios do Minha Casa Minha Vida

O Minha Casa Minha Vida é um programa de habitação criado em 2009 durante o segundo mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desse modo, após passar por transformações e ser substituído pela Casa Verde e Amarela, o programa voltou em 2023 com novos critérios e promessas de inclusão.

Assim sendo, o presidente Lula confirmou a reintrodução do programa habitacional em sua campanha eleitoral, prometendo incluir novidades. Dessa maneira, por meio de uma Medida Provisória, o programa Casa Verde e Amarela foi substituído, e as regras atuais do Minha Casa Minha Vida passaram por modificações, e agora, o programa está mais abrangente e com valores maiores para os imóveis.

Ademais, o Ministério das Cidades distribuiu uma meta de financiamento de pelo menos 2 milhões de imóveis até 2026 por meio do Minha Casa Minha Vida. De acordo com o ministro Jader Barbalho Filho, isso reflete o compromisso do Governo em fornecer habitação acessível para famílias de baixa renda.

Quem pode financiar pelo programa habitacional em 2023?

Segundo as novas regras, para se enquadrar no programa, é essencial compreender os grupos de renda definidos. São eles:



Faixa Urbana 1: Renda bruta familiar mensal até R$ 2.640;

Faixa Urbana 2: Renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400;

Faixa Urbana 3: Renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000.

Existem prioridades na aprovação da compra?

Sim. Além dos grupos de renda, existem critérios de prioridade para a aprovação da compra, incluindo:

Famílias com uma mulher como responsável pela unidade familiar;

Famílias com pessoas com deficiência, idosos e crianças;

Famílias em situação de risco e vulnerabilidade;

Famílias em áreas em situação de emergência ou de calamidade;

Famílias em deslocamento involuntário devido a obras públicas federais;

Famílias em situação de rua.

Como conseguir financiamento por meio do programa?

Além disso, segundo a regulamentação do programa, o processo para conseguir o financiamento do MCMV varia de acordo com a faixa de renda:

Faixa 1: realização do cadastro na prefeitura ou entidade interessada, com sorteio por sorteio ou instituição financeira parceira;

Faixas 2 e 3: Diretamente com a instituição financeira parceira (Caixa ou Banco do Brasil) ou com a construtora que oferece imóveis na planta.

Beneficiários do Bolsa Família e do BCP têm gratuidade no programa

Uma das grandes novidades do Minha Casa Minha Vida 2023 é a possibilidade de compra gratuita da casa própria. Isso porque os beneficiários do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem obter imóveis sem custos.

Anteriormente às mudanças, essas pessoas já tinham direito a pelo menos 95% de subsídio no valor do imóvel. Porém, a partir de agora não precisarão pagar nada pela compra.

Além disso, vale ressaltar que é a Caixa Econômica Federal o banco responsável pela formalização dos contratos do MCMV. Assim sendo, com as mudanças recentes, a autarquia tem a responsabilidade de atualizar seus sistemas para implantar aqueles que têm contratos ativos e passarão a se beneficiar com a gratuidade.

Veja alguns benefícios adicionais do Minha Casa Minha Vida

Além da gratuidade na aquisição do imóvel, o Minha Casa Minha Vida 2023 oferece outros benefícios aos beneficiários. Desse modo, isso pode incluir:

Condições de pagamento mais flexíveis;

Taxas de juros reduzidas e;

Prazos estendidos para pagamento das prestações.

Contudo, é importante verificar as condições específicas do programa para aproveitar ao máximo essas vantagens.

Como se preparar para participar do programa Minha Casa Minha Vida?

Por fim, para ser beneficiário do Minha Casa Minha Vida, é fundamental estar bem informado e preparado. Sendo assim, isso envolve:

Manter sua documentação atualizada;

Entender as regras do programa;

Acompanhar os prazos de inscrição e;

Se certificar de que atende aos critérios de renda estabelecidos.

Além disso, buscar orientação em órgãos governamentais e instituições financeiras pode ser fundamental para garantir uma participação bem sucedida no programa. Portanto, esteja pronto para aproveitar a oportunidade de adquirir sua casa própria de forma acessível e segura.

Agora que você já sabe quais são os novos critérios do Minha Casa Minha Vida, não fique de fora dessa! Cadastre-se e aproveite a oportunidade de conseguir seu imóvel próprio!