veja os prós e contas

Neste feriado do dia 12 de outubro, muitos estudantes estão querendo saber se devem ou não estudar para a próxima edição da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

A verdade é que a resposta para essa pergunta é muito pessoal. Enquanto estudar no feriado pode ser uma boa oportunidade para aproveitar o tempo livre e turbinar os estudos, alguns estudantes preferem usar esse dia como uma pausa para descansar.

Mas, fique tranquilo. Para te ajudar a tomar a melhor decisão, separamos um resumo com os prós e os contras de estudar para o ENEM 2023 neste feriado. Analise os dois lados e decida qual é a melhor alternativa para você.

Prós de estudar para o ENEM 2023 no feriado

Quer aproveitar o dia livre para revisar um conteúdo, aprofundar uma matéria ou aprender algo novo para o ENEM? Veja os prós de estudar durante esse período.

Aproveitar o tempo livre

Nos feriados, os estudantes estão livre de compromissos escolares e, dessa forma, possuem mais tempo livre para estudar sem nenhum tipo de interrupção.

Dessa maneira, muitos estudantes decidem aproveitar esse dia sem aulas e compromissos para estudar para a prova do ENEM 2023. Essa pode ser uma boa ideia para quem está com a matéria atrasada, quer revisar um tema para o ENEM ou precisa praticar mais a redação para a prova.

Mais concentração



Como muitas pessoas aproveitam os feriados para descansar ou viajar, os ambientes costumam estar mais silenciosos e menos movimentados. Assim, é provável que você consiga encontrar um ambiente mais adequado para a concentração, tanto na sua própria casa como também em espaços públicos, como bibliotecas e salas de estudo.



Dessa forma, o feriado pode ser um ótimo momento para estudar para o ENEM sem nenhum tipo de distração. Aproveite o máximo da sua concentração para turbinar a sua preparação para a prova.

Uma oportunidade de revisão

Revisar os conteúdos que já foram estudados é fundamental para a prova do ENEM. Por meio da revisão, os estudantes podem fixar as disciplinas e memorizar detalhes importantes sobre cada tópico.

Muitos estudantes não têm tempo de revisar durante a semana, uma vez que possuem diversas tarefas e compromissos. Dessa forma, o feriado pode ser o momento ideal para revisar uma parte dos conteúdos que já foram estudados.

Neste feriado, como o tempo é limitado, busque concentrar a sua revisão somente nos temas que são cobrados com muita frequência na prova do ENEM. Assim, você poderá turbinar a sua preparação para o exame, que está se aproximando.

Contras de estudar para o ENEM 2023 no feriado

Não podemos negar que estudar para o ENEM no feriado pode ter também pontos negativos. Conheça alguns deles a seguir.

Possíveis distrações

Muitas pessoas organizam festas, atividades ou outros eventos durante o feriado. Assim, um dos pontos negativos de estudar no feriado é que você algumas distrações podem atrapalhar o seu rendimento durante os estudos nesse período.

O descanso é muito importante

Estudar para a prova do ENEM pode ser muito cansativo e, dessa maneira, é fundamental que você encontre momentos de descanso ao longo da sua jornada de preparação. Lembre-se de que o descanso é fundamental para que você consiga manter um bom desempenho ao longo dos seus estudos.

Assim, muitos estudantes afirmam que estudar no feriado pode ser prejudicial, uma vez que isso impede um momento merecido de descanso.

Equilíbrio entre estudos e vida social

É claro que você também pode preferir aproveitar o feriado com os seus familiares e amigos. Lembre-se de que encontrar o equilíbrio entre os estudos e a vida social é muito importante.

Se preferir, separe o dia para interagir com aqueles que estão próximos de você e deixe os estudos de lado.