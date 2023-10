Veja os temas de Geografia que você não pode deixar de estudar para o ENEM 2023

O primeiro dia de provas da próxima edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, está se aproximando. Dessa forma, muitos estudantes querem saber como cada disciplina será cobrada no exame.

Uma das disciplinas cobradas pelo ENEM é Geografia, que estará presente logo no primeiro domingo de aplicação das provas (05 de novembro). É claro que as questões podem abordar diversos tópicos dessa disciplina, mas existem alguns temas que são cobrados com muita frequência e que, dessa maneira, você não pode deixar de revisar.

Assim, para te ajudar a turbinar os seus estudos, o artigo de hoje separou um resumo com os temas de Geografia que você não pode deixar de estudar para o ENEM 2023. Vamos conferir!

Problemas ambientais

Os problemas ambientais são abordados com muita frequência pela prova do ENEM, como o desmatamento, a poluição do ar e da água, a degradação do solo e a perda da biodiversidade

Assim, é importante que os candidatos não somente entendam quais são os principais problemas que afetam o meio ambiente mas também que revisem as causas e as possíveis soluções para esses problemas.

Cartografia

O termo “cartografia” é usado para definir a ciência responsável por estudar e confeccionar produtos cartográficos, como os mapas. Dentro desse tema, o ENEM costuma abordar os diferentes tipos de projeções cartográficas.

Climatologia



Compreenda a definição de clima, o modo com o qual diferentes característica afetam os climas de lugares diferentes do planeta e qual a relação entre clima e tempo. Também é importante que os estudantes revisem os principais elementos do clima, como temperatura, umidade e pressão atmosférica.

Não se esqueça também de estudar as mudanças no clima provocadas por fenômenos da natureza e por problemas ambientais, como o aquecimento global.

Geopolítica

É muito importante que todos os candidatos revisem os principais tópicos de geopolítica que podem ser cobrados pelo ENEM.

Para isso, é importante estudar a atuação das principais potências, blocos econômicos e organizações mundiais, como a ONU e a OTAN. Busque entender também os conflitos globais mais relevantes da atualidade, como a situação no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia e as tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Industrialização brasileira

No Brasil, a industrialização começou por volta do ano de 1780 e viveu o seu auge no início do século XX. Dentro desse processo, devemos destacar as políticas de industrialização de governos como os de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.

Urbanização

A urbanização é um fenômeno caracterizado pelo crescimento da população urbana. O fenômeno está também relacionado ao aumento da concentração urbana e ao desenvolvimento dos grandes centros urbanos.

A prova do ENEM também pode abordar os problemas urbanos, como a moradia precária, a poluição, a falta de saneamento básico e a desigualdades socioeconômicas nas grandes cidades.

Globalização

O termo “globalização” é usado para se referir ao momento vivido atualmente, com a consolidação do capitalismo em um estágio avançado e a diminuição das barreiras de comunicação, econômicas e políticas entre os países do globo. É muito importante que os candidatos entendem como a interconexão global afeta os mercados, como as relações culturais acontecem no mundo globalizado e qual o papel da disseminação da informação na contemporaneidade.

ENEM 2023: como as questões de Geografia funcionam?

As questões de Geografia fazem parte da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, presente no primeiro dia de provas do ENEM.

Essa prova é composta por 45 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

História;

Geografia;

Filosofia;

Sociologia.

Não sabemos qual será a quantidade exata de questões de Geografia na próxima edição do ENEM, uma vez que o número muda a cada edição da prova. Mas, sabemos que as questões de Geografia são muito mais abundantes do que as perguntas sobre Filosofia e Sociologia. Dessa forma, é fundamental que você revise os tópicos mais abordados pelas perguntas de Geografia para conseguir um bom desempenho no ENEM 2023.