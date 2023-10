veja quais conteúdos evitar ao escrever seu CV

Durante o processo de seleção em vagas de emprego, alguns erros comuns no currículo podem te deixar mais longe da contratação. Afinal, em uma competição com vários outros candidatos, a excelência desde o início é uma forma de se destacar.

Então, será que você já cometeu algum erro grave em seu currículo? Para saber quais são os mais frequentes, basta continuar acompanhando este conteúdo e entender o que evitar na hora de escrever seu resumo profissional.

Qual a importância de escrever um bom currículo?

Um bom currículo é a porta de entrada para entrevistas rumo à contratação. Muitas vezes, um bom profissional acaba não conseguindo mostrar seu talento por conta de um CV mal feito. Confira como esse tipo de documento é importante para seu início de carreira:

Te aproxima das vagas de emprego mais interessantes;

Mostra um bom perfil profissional;

Exibe suas melhores características de trabalho;

Ajuda a participar de recrutamentos e processos seletivos;

Te coloca em evidência no mercado de trabalho.

Ainda, quase todas as seleções exigem que você envie um currículo (em algumas, até cartas de apresentação. Porém, não basta apenas mandar um documento profissional, é preciso realmente ter um bom CV para conseguir as melhores vagas.

Quais os erros mais comuns no currículo profissional?

A maioria das pessoas sabe o que inserir em um resumo profissional, mas você sabe quais os erros mais comuns em um currículo? Se ainda não sabe, separamos algumas ações que é preciso evitar enquanto prepara seu documento, confira quais são.



1.Inserir pretensão salarial

Um dos erros mais comuns (que quase todo mundo comete ou já cometeu) é inserir uma pretensão salarial no documento profissional. Como você não tem noção do quanto a empresa pode dispor para te contratar, esse dado mais atrapalha do que ajuda.

O momento certo de discutir seus pagamentos é quando você estiver na entrevista de emprego. Assim, pode negociar o recebimento depois de mostrar sua qualidade como profissional e barganhar pagamentos melhores.

2.Cabeçalhos mal organizados – erros mais comuns no currículo

Ainda, outro equívoco super comum é criar um cabeçalho mal organizado para seu CV. A grande maioria dos recrutadores não passa nem dessa etapa de leitura do documento, quando a primeira parte está com um conteúdo ruim.

Afinal, a primeira impressão normalmente é a mais importante, e você com certeza quer que a sua gere um impacto positivo. Por isso, manter seu cabeçalho bem arrumado e com dados que sejam relevantes para a identificação do candidato.

3.Erros de português

Um dos erros mais comuns no currículo é colocar os conteúdos incorretos em seu documento profissional. Escrever da forma correta mostra atenção aos detalhes, habilidades de escrita e uma boa capacidade de síntese das informações mais importantes.

Segundo o Jornal do Estado de Minas, em reportagem sobre processos seletivos, cerca de 67% dos candidatos são reprovados pelos erros de português no currículo. Por isso, é super importante manter a ortografia e gramática corretas em seus resumos profissionais.

Uma boa dica é realizar a revisão de conteúdo primeiro focando nas informações, e depois uma nova revisão somente para possíveis erros de português. Dessa maneira, você não corre risco de enviar um documento que vá te eliminar, por falta de cuidado.

4.Conteúdos padrão – erros mais comuns no currículo

Cada tipo de vaga de emprego exige habilidades e competências diferentes das outras. Por isso, é necessário adaptar seu CV para a oportunidade para a qual irá se candidatar. Isso garante que suas informações sejam mais precisas e interessantes ao recrutador.

Portanto, um dos erros mais comuns é utilizar o mesmo currículo para todas as vagas, sem alterar as informações. Confira alguns dados que você pode (e deve) alterar quando se candidatar a uma nova vaga:

Experiências profissionais mais parecidas ou relevantes para a vaga;

Habilidades (soft e hard skills) focadas na área profissional;

Resumo profissional com realizações relevantes para o cargo;

Qualificações mais adaptadas para a vaga.

Além disso, você também pode separar outros tipos de informações que sejam mais conectadas com o cargo para o qual irá se candidatar. Com isso, seu currículo fica personalizado e com o foco direto para mostrar ao recrutador suas melhores habilidades.

5.Contatos incorretos ou desatualizados – erros mais comuns no currículo

Durante a seleção, o recrutador precisará te encontrar caso tenha interesse em seu perfil profissional. Por isso, seus contatos precisam estar disponíveis, profissionais e corretos, para que você possa ser localizado.

Por exemplo, esqueça o seu antigo e-mail “lindinhadaweb@gmail.com” e opte por um com alias totalmente profissional. Ainda, não deixe de colocar o DDD em seu número de telefone, e o código identificador do país.

6.Informações que causem viés no recrutador

Inserir dados como endereço, estado civil e até mesmo número de filhos também é um dos erros comuns no currículo. Afinal, esse tipo de informação pode gerar certa tendência em quem irá ler seu documento, causando eliminações por viés do recrutador.

Apesar de isso ser uma forma de discriminação, e previsto em lei, você não terá como saber que esse tipo de conteúdo causou sua eliminação. Portanto, evite inserir dados de tendência, como fotos, se atendo somente ao que é importante nessa etapa da seleção.

7.Falta de informações sobre capacitação e qualificações

Ainda, esquecer de incluir dados importantes sobre suas capacitações também pode ser um erro frequente de currículos. Com isso, você se coloca distante do cargo que quer ocupar, ou passa uma imagem de menos qualificado para assumir a posição.

8.Estrutura mal organizada ou poluição visual

Lembre sempre que todas as informações em um currículo contam, até mesmo a maneira como você exibe os conteúdos no documento. Por isso, a falta de organização, excesso de dados ou má formatação também podem atrapalhar durante o processo seletivo.

Afinal, isso também mostra atenção aos detalhes e organização pessoal. Alguns recrutadores utilizam esse tipo de informação para acabar eliminando candidatos que possuam documentos menos otimizados.

9.Mentir ou aumentar habilidades e informações – erros mais comuns no currículo

Um dos piores erros que você pode cometer ao redigir seu currículo é mentir em suas informações básicas. Assim, pode ser que o recrutador solicite um teste básico (de idioma, ou de habilidades) e isso com certeza irá gerar sua eliminação.

Por fim, se você quiser encontrar mais dicas incríveis para se sair bem durante a busca por um emprego, aqui é o lugar certo para encontrar. Então, não deixe de explorar outros tópicos úteis em nossos conteúdos, para te ajudar a conquistar sua nova contratação.